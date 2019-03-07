Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии

В Алжире продолжаются уличные протесты против выдвижения на пятый президентский срок Абдельазиза Бутефлика. Если после выборов 18 апреля будет хаос, то он будет гораздо страшнее, чем был в Ливии, считает эксперт Василий Кузнецов.

США поддержали "алжирский народ"

Протесты продолжаются уже более 10 дней. Франция на официальном уровне молчит, видимо, опасаясь усугубить проблему массовой миграции в случае хаотического развития событий, а вот США в среду поддержали "алжирский народ". "Соединенные Штаты поддерживают алжирский народ и его право на мирные демонстрации", — заявил официальный представитель США по иностранным делам Роберт Паладино.

Это было сделано после того, как во вторник начальник штаба алжирской армии генерал Ахмед Гаид Салах заявил, что военные будут гарантировать безопасность и никогда не допустят возвращения к насилию. "Некоторые группы", пояснил Салах, стремятся ввергнуть Алжир в "годы свинца". Это намек на "черное десятилетие" с 1992 по 2002 год войны с исламистами, в которой официально погибли 200 тысяч человек.

Однако "некоторые группы" — это уже тысячи людей во всех крупных городах страны, которые митингуют несмотря на запреты с 2001 года. Пока исламистские лозунги не слышны, но протест могут "прибрать к рукам" любые силы, учитывая, что Алжир — это нефте и газодобывающая страна, а из Сирии исламисты должны куда-то переместиться.

Пока минифестанты не согласны только с тем, что баллотируется 82-летний политический долгожитель, который, по их мнению, недееспособен после перенесенного в 2013 году инсульта. Сейчас он находится в больнице в Швейцарии и частично парализован.

Что обещает Бутефлика

Заявку Бутефлики на участие в выборах на телевидении зачитал диктор. Президент Алжира обещает после переизбрания (сомнений в этом нет) в течение 2-х лет провести национальную конференцию, по завершении которой будут созваны досрочные президентские выборы. Президент заверил, что в них он не будет участвовать.

На конференции, по его словам, будет разработан план по проведению крупных институциональных, экономических и социальных реформ. Это объединит все силы страны, приглашен будет даже радикал Али Бельхадж — соучредитель ныне запрещенной в Алжире партии Исламский фронт спасения (ФИС), которая хотела установить исламистский режим в Алжире, пишет веб-сайт AlgeriaPart. Это тот самый Бельхадж, который сказал: "Когда мы придем к власти, выборов больше не будет, править будет Бог".

Исламиты или преемник?

Алжирские блогеры, возможно не хотят этого, но они не верят, что клан Бутефлики оставит власть, утверждая, что на его место будет посажена марионетка. У Бутефлики есть силы для этого — поддержка армии, которая стоит на националистических позициях и отсутствие политической альтернативы. Али Бенфилс — исторический противник Бутефлики и кандидат в президенты 2004 и 2014 годов уже объявил апрельским выборам бойкот, пишет Le Figaro. Из других пяти кандидатов от оппозиции Абделазиз Белэйд остается самым известным, но он не получил 3% голосов на президентских выборах 2014 года.

Бутефлика хорошо понимает, что поддержка Вашингтоном "алжирского народа" может ему дорого обойтись, поэтому тянет время. На выдвижение преемника, возможно, среди военных (пример аль-Сиси вдохновляет) или в рамках своей партии — Фронта национального освобождения (ФНО), потребуется как раз два года.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Василий Кузнецов, "в первый раз протесты напрямую направлены против президента и носят масштабный характер". "Часть элиты в оппозиционных партиях и в исполнительной власти на уровне, по крайней мере, мэров городов, губернаторов, которая эти протесты поддерживает", — отметил эксперт. По его словам, среди специалистов и политиков идет дискуссия, насколько страна готова к проведению выборов, потому что, с одной стороны, Бутефлика сильно болен и , возможно, неддеспособен, а с другой — страна не имеет реальной другой кандидатуры.

Париж поддержал заявление Бутефлики и сказал, что это очень разумное предложение, отметил Василий Кузнецов.

По его мнению, Вашингтон поддержал мирные протесты, а не протестующих, и "это вполне в американском дискурсе". "Россия обычно выступает против Вашингтона, но не в этом случае. Пока все стараются проявлять максимальную умеренность, ожидая диалога. И это понятно, если у вас на улицы выходят миллионы людей, вы же танками их не задавите. Этими протестами могут манипулировать и будут манипулировать, но не обязательно Вашингтон. Разные есть игроки", — сказал Василий Кузнецов.

По мнению эксперта, "второй Ливии" в Алжире не будет — "потому что это страна другая, но если будет хаос, то он будет гораздо страшнее, чем в Ливии". "Вероятность хаоса на данный момент невелика. Я думаю, пока что гораздо выше вероятность позитивного развития в рамках конституционного процесса без массового насилия", — сделал вывод Василий Кузнецов.

Фото: Flickr

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