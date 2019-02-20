Украина решила идти в НАТО в "ненужное время и ненужном месте"

Украина со своим "историческим" выбором в сторону движения в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации рассказывает эксперт Игорь Николайчук.

Петр Порошенко во вторник подписал закон, закрепляющий в Конституции стремление Украины в НАТО и ЕС. "Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО", — сообщил президент Украины на своей странице в Twitter.

Закон присваивает президенту присваивает статус гаранта этого курса. Напомним, что Верховная рада Украины проголосовала за соответствующие поправки в Конституцию в начале февраля. Конституционный Суд Украины признал законным закрепление в Конституции страны курса на интеграцию в ЕС и НАТО в конце прошлого года.

Украина в конце 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. Уже летом 2016 года власти страны назвали вступление в НАТО своей приоритетной целью во внешней политике. По сути, вчерашним закрепленим курса Украина приняла новую военную доктрину.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук, для Запада всегда было важно оторвать Украину от России, "чтобы не случилось возрождения Советского Союза". Но сейчас Запад не сплочен, отметил эксперт, англосаксы и Польша — это один блок, а франко-германская Европа — другой.

НАТО тоже в кризисе, что подтверждается разговорами Берлина и Парижа о "европейской армии" и Дональда Трампа о выходе из блока. "Поэтому суета Порошенко вокруг геополитического выбора и принятие соответствующих законов Радой выглядят несколько комично", — отметил Игорь Николайчук.

По его словам, организационо у Киева тоже проблемы — Украина совершенно не соответствует стандартам экономической деятельности ЕС, а чтобы вступить в НАТО, "надо полностью очиститься от территориальных претензий к кому-либо". Поэтому на официальном уровне будут улыбки, поощрения, "но никто Украину никуда принимать не будет, еще и потому, что все понимают, что у России есть красные линии защиты своей безопасности", отметил политолог.

По его мнению, будут реализоаваться мероприятия "стандартного набора" — совместные учения на батальонном уровне, обучение спецназа, переход на стандарты оружия НАТО. "Но на постоянной основе размещать на Украине базы НАТО или ракеты средней дальности США не будут, на "большой шмон", сейчас никто не пойдет — ни Америка, которая занимается своими внутренними делами, ни ЕС, который сейчас занят созданием фактически нового ЕС в очень сложных условиях без англосаксов", — сказал Игорь Николайчук.

"Россия — не в Европе, а в Евразии, мы сами по себе на континенте со своими союзниками, друзьями, партнерами, как угодно назовите. Украина же — нигде, поэтому ей рано или поздно придется сделать серьезные изменения во внешней политике. Повзрослеть и понять, что в своем нынешнем виде она появилась в ненужное время и в ненужном месте, и единственный ее выход — это расталкивать локтями благообразных европейских соседей. И над этим мы еще посмеемся. Пожелаем же искренне украинскому народу сделать на предстоящих президентских выборах свой правильный осознанный и непререкаемый ни для кого в мире выбор", — заключил эксперт.

Как ранее сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, принятие Украины в НАТО, если на это Запад пойдет, будет означать только одно: войну с Россией. "Нам тогда надо будет первыми атаковать, не ждать, когда это произойдет", — заметил эксперт.

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