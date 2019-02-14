НАТО обсуждает ввод флота в Черное море для поддержки Украины

Сегодня Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможности увеличения своего военного присутствия в акватории Черного моря.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так, генсек Североатлантического альянса заявил, что страны-участницы военно-политического блока изучают геополитическую ситуацию в Восточной Европе и предпринимают ряд шагов, направленных на помощь современной Украине. Например, указал Йенс Столтенберг, очевидно, что Украину можно поддержать увеличением военного присутствия Североатлантического альянса в Черном море.
Через несколько дней, анонсировал генсек НАТО, военные корабли альянса войдут в акваторию Черного моря и примут участие в масштабных учениях.
Также Йенс Столтенберг похвастался, что за последние годы Североатлантический альянс и так значительно увеличил свое военное присутствие в регионе. Как на воде, так и в воздухе, отметил Столтенберг.
Напомним, что Украина стремится попасть как в Европейский союз, так в НАТО. Но с этим у официального Киева пока нет каких-либо подвижек. Так, например, в Североатлантическом альянса Украину не хотят видеть из-за ее актуального территориального спора с Россией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший представитель Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах считает, будто Россия ударила в спину Украину. Незалежная, заявил Табах, доверяла и любила своего соседа, но Российская Федерация ее подвела.
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