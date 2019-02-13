Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт

Суд над лидерами каталонской независимости, начавшийся в Испании, означает интернационализацию внутреннего конфликта, что приведет к признанию Западом независимости Крыма.

Ситуация в Испании никогда не была такой плохой со времен 30-х годов прошлого века. У власти находится правительство меньшинства социалиста Педро Санчеса, который сейчас стоит перед выбором: уйти в отставку уже в среду или интернационализировать конфликт, чего ему не простят сторонники единой Испании. Чтобы сохранить власть в ближайшем будущем, он должен принять законопроект о бюджете на 2019 год в палате представителей. Для этого ему абсолютно необходима поддержка 17 депутатов каталонской независимости.

На прошлой неделе Санчес принял независимого "докладчика" — международного посредника от ЕС, готового сопровождать возможные переговоры между Мадридом и Барселоной. Эта новость вызвала многотысячные протесты в Мадриде, лоялисты требовали отставки Санчеса и осуждали назначение "пришлого человека" как "беспрецедентное унижение государства" и угрозу национальному единству.

Теперь о "преступлении" каталонцев, которые сидят на скамье подсудимых. Они организовали референдум, объявленный испанским правительством незаконным. У народа отняли его право на самоопределение, право определять свое будущее, гарантированное уставом ООН. Мадрид уже девять лет не решается на расширение автономии Каталонии, мало того, понижает ее статус. Так во имя окостеневшего "верховенства закона" подавляется ​​демократия, которой так кичатся европейцы.

Официально европейские элиты заботятся о правах человека и все время говорят об этом: любое сумасшедшее меньшинство может выдвинуть свои экстравагантные претензии, и оно будет услышано. Но когда большинство хочет проголосовать за свое будущее, его представителей избивают, обвиняют в антидемократии, сепаратизме, арестовывают и судят.

Европа сегодня кажется абсолютно закрытой для рождения нового государства на своей территории. Она боится волны сепаратистских движений. Но когда надо было американской элите, было создано Косово для борьбы с православием и Сербией, союзницей России.

Карлес Пучдемон справедливо упрекает Европу в том, что ее больше заботит Венесуэла, а не то, что происходит на континенте. И это опять по просьбе американцев. Каталонский президент, находящийся сейчас в изгнании в Брюсселе, наивно полагал, что сможет заставить Мадрид вести переговоры через Брюссель, и проиграл. Слишком многое завязано на поддержке каталонского суверенитета, в том числе судьба Крыма и его самоопределения.

Тем не менее, поиск независимости — это догий путь. Начавшийся суд будет рассматриваться в мире как политический процесс, и он поможет, так или иначе, интернационализировать каталонский вопрос, а стало быть, рано или поздно его решить.

Заметим, что Испания испытала в декабре прошлого года в Андалусии еще один шок. Местные выборы в этом самом густонаселенном регионе страны, где три десятилетия господствовали социалисты, выиграли народники и националисты из партии Vox. Что предвещает этот беспрецедентный прорыв через выборы правых сил в европейском контексте? Подождем выборов в Европарлдамент в мае этого года.

Как сказал в октябре прошлого года Луиджи де Майо, лидер движения "Пять звезд", "эта Европа через шесть месяцев закончится". А вместе с ней закончатся и мучения каталонцев и, стало быть, крымчан, южных осетинцев, абхазцев, приднестровцев, малороссов.

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