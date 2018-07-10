В Софии обсудили мировые гибридные войны

Недавно в Софии в Центре восточных языков и культур при Софийском университете имени Святого Климента Охридского состоялась конференция с международным участием на тему "Гибридные войны".

Профессор Нако Стефанов, председатель инициативного комитета Болгарского национального совета по вопросам мира

В конференции принимали участие, в том числе, представители научного сообщества, эксперты, журналисты. А также д-р Мохамед Ибрагим — представитель Ассоциации сирийцев в Болгарии; Зоран Радойчич — народный представитель сербской партии "Двери", член парламентской комиссии по обороне и внутренних дел Сербии.

США и союзники искусственно нагнетают напряжение. Мир под угрозой

В начале конференции, организованной Болгарским национальным советом по вопросам мира, профессор Нако Стефанов, председатель инициативного комитета организации, озвучил сообщение от имени данной организации, в котором он призвал к противодействию политики натовского милитаризма, который подрывает региональную и национальную безопасность. Организация настаивает на соблюдение международного права.

В заявлении также говорится, что США и их союзники искусственно навязывают напряженность, пытаясь создать из России образ врага, который угрожает безопасности и территориальной целостности стран региона.

Все это создает угрозы для региональной безопасности и влечет за собой значительные затраты для альянса НАТО.

Несомненно, усиление военного присутствия НАТО на границах Российской Федерации воспринимается Москвой как угроза ее безопасности, провоцируя ее на ответные меры. Все более активная деятельность в черноморском регионе, такая как частые заходы кораблей НАТО, создание "Черноморского флота" и другие, привела к резкому ухудшению отношений с Россией, заявил Болгарский национальный совет по вопросам мира.

Намерение США внести поправки в Конвенцию Монтрё о прекращении ограничений срока пребывания в Черном море кораблей стран нечерноморского региона, представляет собой прямую угрозу для Болгарии, так как это приведет к эскалации напряженности и нарушению стратегического баланса сил в регионе. Готовность немаленькой части болгарской так называемой "политической элиты" предоставить вооруженным силам США дополнительные возможности расположить на своих складах виды авиационного и ракетного вооружения, а также участие в создании многонациональных бригад НАТО на юго-востоке превращают Болгарию в главную мишень в случае авантюристических действий НАТО и США в военном конфликте с Россией.

На конференции также обсуждались особенности современных конфликтов, которые определяются как гибридная война. Особое внимание было уделено манипуляциям СМИ, провокациям, агрессии Запада и конкретно НАТО и США против ряда стран.

ЦРУ, западные центры и развал Югославии

Народный представитель из сербского парламента из партии Двери Зоран Радойчич

Народный представитель из сербского парламента из партии "Двери" Зоран Радойчич озвучил доклад на тему: "Агрессия Запада и НАТО в Югославии и Сербии — причины, методы, последствия".

В начале своего выступления Радойчич сказал, что состояние войны является постоянным. Иногда это открытый конфликт, который видим всем, но иногда проявляются другие виды деятельности — политика, дипломатия, СМИ.

"После того как развалился СССР, последовал кровавый развал Югославии", — подчеркнул он. И добавил: "Западные центры участвуют в этом с первого момента. У них была активная поддержка определенных субъектов в конфликте".

Зоран Радойчич указал на то, что уважаемый эксперт по международному праву Смиля Аврамов исследовала, как возрастало число НКО в бывшей Югославии. "Чем ближе мы приближались к дате развала Югославии, тем больше мы замечали, как число этих организаций резко возрастало", — отметил он.

"Когда Запад активно участвовал в поддержке определенных субъектов в югославском конфликте, они совершали самое большое злодеяние в сфере международного права. Это злодеяние против мира", — заявил Зоран Радойчич.

Он привел несколько примеров того, как Запад не выбирал средства. Как они использовали ложь даже в ликвидировании определенных людей.

В 1999 году, в январе, за два месяца до агрессии НАТО против Югославии, в Косове и Метохии, в маленькой деревне Рачак, произошло следующее — сербские спецчасти ликвидировали албанских террористов. После этой операции албанцы сняли военную форму, их переодели в цивильную одежду.

"И рано утром миссия Уильяма Уолкера, который, кстати, был на службе в ЦРУ, стала говорить, что якобы сербы убивают невинных албанских мирных граждан", — рассказал Зоран Радойчич. В марте того же года НАТО начало агрессивные действия против Югославии.

Зоран Радойич рассказал о сходстве, которые он нашел в методах, применяемых против Югославии и Сербии, и тех, которые использовались против Сирии. Он лично убедился в той же тактике Запада во время своего визита в Сирию в 2017 году.

"В Сирии мы видим повторение того же фильма, что и в Сербии"

Д-р Мохамед Ибрагим, председатель Ассоциации сирийцев в Болгарии

После Зорана Радойчича свой доклад озвучил д-р Мохамед Ибрагим, председатель Ассоциации сирийцев в Болгарии, который подтвердил слова Зорана Радойчича и сходство в развитии конфликтов, тактики, манипуляций и того, как Запад совершил агрессию против Сирии, Сербии, Югославии и ряда других стран.

Был достигнут консенсус в отношении необходимости подробного знания методов работы рассматриваемых центров, чтобы понять, как страны могут защищаться от подобной агрессии.

Д-р Ибрагим заявил: "В Сирии мы видим повторение того же фильма, который смотрели в Сербии. Одно и то же. Манипуляция. Сфабрикованные действия, а цена всему этому — человеческие жизни и разруха".

Он подчеркнул вину США и ЦРУ в конфликтах в последние десятилетия и добавил: "Грубое господство и игнорирование международных норм, отсутствие уважения к другим народам и отсутствие уважения к суверенитету других стран приводят к усилению сопротивления отдельных государств по отношению к американскому высокомерию".

Доктор Ибрагим довел до сведения несколько скандальных случаев манипуляций против Сирии.

Он также затронул вопрос о проведении химической атаки в Думе и указал, что США, Великобритания и Франция бомбили якобы склады химического оружия, но в то же время пренебрегали тем, что если это действительно были хранилища для химического оружия, тогда удары принесли бы огромное количество жертв.

Война на Балканах. Вопрос не в том, будет ли война, а когда?

Д-р Захари Бисеров, представитель болгарской Национальной ассоциации Безопасность

На конференции свой доклад представил и д-р Захари Бисеров, представитель болгарской Национальной ассоциации "Безопасность".

Он указал на то, что процессы, происходящие в мировом плане, а именно — противостояние между США и Россией, не могут не повлиять на состояние безопасности на Балканах. "В силе обстоятельств на Балканах часть народов являются православными и славянами, мы пишем и читаем на азбуке Кирилла и Мефодия, а язык русских, сербов и болгар схожий, близкий, мы понимаем друг друга без переводчика. Понятно, что носители перечисленных признаков на Балканах будут подвергнуты пагубным воздействиям Америки с целью оторвать нас от сферы влияния России", — заявил д-р Бисеров.

Захари Бисеров привел ряд примеров, которые уличают США и их союзников в серьезных нарушениях международного права. И излагая последовательность событий, а также описывая текущую ситуацию, он указал, что существует риск войны на Балканах. Он дополнил, что все процессы в Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии и Косове подвержены созданию условий для начала войны. "В локальном плане — это война против православия, Сербии и Македонии, а в глобальном плане — против России. Если эту войну Россия проиграет, православие в Европе исчезнет, а ее доступ через Балканы в Европу будет прерван".

Он добавил, что в этой ситуации Америка будет действовать чужими руками, она является лидером в операциях под иностранным флагом, а на Балканах чужие руки и флаг являются албанскими. "В предстоящих событиях Болгария должна встать рядом с Сербией и Македонией, плечом к плечу против албанско-американской агрессии".

Д-р Бисеров подчеркнул, что спасение Сербии и Македонии станет спасением в том числе и Болгарии.