Уникальный монумент на горе Рашмор: великие правители США

4:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год более 2 миллионов туристов приезжают в США, чтобы воочию увидеть выдающихся правителей этой страны — Рузвельта, Вашингтона, Линкольна и Джефферсона. И пусть они уже давно мертвы, но на горе Рашмор их лица до сих пор гордо смотрят вперёд — в светлое будущее.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Почему именно этих лидеров увековечили?

Во-первых, двое из них, а именно Вашингтон и Джефферсон, являются отцами-основателями Соединенных Штатов, а второй ещё и участвовал в создании Декларации независимости. Авраам Линкольн во время гражданской войны сумел отменить рабство, благодаря чему она закончилась. Лик Рузвельта находится в глубине горы и не так виден, как все остальные, но именно он вложил свой вклад в борьбу с монополизмом, благодаря чему, сегодня любой американец может начать свой бизнес.

История горы Рашмор

Гора Рашмор находится в лесу Блэк-Хиллс, когда-то принадлежавшем коренным жителям Америки — индейцам. В 1874 году на этой территории было обнаружено золото, и индейцев попросили освободить местность. Битва за Черные холмы, которая началась, когда индейцы отказались покидать свою землю, привела к их переселению в резервации. Интересно, что изначальное название горы Рашмор — "шесть праотцов", так его называли коренные жители, хотя сейчас это уже никого не интересует.

Создание мемориала на горе Рашмор

В 1923 году была выдвинута идея создания памятника, посвященного покорению Дикого Запада. Изначально планировалось увековечить лицо Буффало Билла — шоумена, всегда представляющего себя в образе ковбоя и охотника.

Кроме того, позже на 25 лет подобная идея была высказана Томасом Бентоном, который предложил создать мемориал в Скалистых горах с изображением Христофора Колумба. Однако скульптору Гутзону Борглуму идея связать мемориал с военной тематикой не понравилась, и он решил создать исторический мемориал, посвященный самой Америке.

Уникальное творение Гутзона Борглума

Интересно, что Борглум не был первым скульптором, который взялся за этот проект. Предшественник Доан Робинсон отказался от него, считая его слишком сложным для реализации.

На получение всех разрешений, связанных с созданием памятника, ушло больше года, но в 1925 году все бюрократические преграды были преодолены. Однако возникли другие сложности, связанные с финансированием проекта.

Пришлось убедить множество инвесторов выделить средства на эту впечатляющую стройку. Кроме финансовых проблем, было много споров с защитниками природы, которые резко выступали против вмешательства в естественный вид горы. Только в 1927 году Борглум смог начать строительство мемориала, которым занимался почти 15 лет. К сожалению, он не дожил до завершения работ, и лицо Линкольна осталось незаконченным.

Монумент на горе Рашмор

Вместо планировавшихся бюстов на мемориале изображены только лица президентов. Кроме того, изначально внутри горы должно было быть помещение, где хранились бы самые важные документы США, такие как оригиналы Конституции и Декларации независимости. Однако из-за смерти скульптора и начала Второй мировой войны строительство было прервано. Исходную версию монумента, с которой согласовывались инженеры при создании, можно увидеть в музее на территории памятника.

В процессе строительства было использовано много динамита, так как отбойные молотки не справлялись с плотной горной породой. Инженеры постоянно осуществляли замеры и сверялись с мини-копией мемориала, созданной специально для этой цели. На объекте работало около полумиллиона человек. Удивительно, но во время строительства никто не погиб.

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