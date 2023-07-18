Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Уникальный монумент на горе Рашмор: великие правители США

4:11
Туризм

Каждый год более 2 миллионов туристов приезжают в США, чтобы воочию увидеть выдающихся правителей этой страны — Рузвельта, Вашингтона, Линкольна и Джефферсона. И пусть они уже давно мертвы, но на горе Рашмор их лица до сих пор гордо смотрят вперёд — в светлое будущее.

Уникальный монумент на горе Рашмор: великие правители США
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Почему именно этих лидеров увековечили?

Во-первых, двое из них, а именно Вашингтон и Джефферсон, являются отцами-основателями Соединенных Штатов, а второй ещё и участвовал в создании Декларации независимости. Авраам Линкольн во время гражданской войны сумел отменить рабство, благодаря чему она закончилась. Лик Рузвельта находится в глубине горы и не так виден, как все остальные, но именно он вложил свой вклад в борьбу с монополизмом, благодаря чему, сегодня любой американец может начать свой бизнес.

История горы Рашмор

Гора Рашмор находится в лесу Блэк-Хиллс, когда-то принадлежавшем коренным жителям Америки — индейцам. В 1874 году на этой территории было обнаружено золото, и индейцев попросили освободить местность. Битва за Черные холмы, которая началась, когда индейцы отказались покидать свою землю, привела к их переселению в резервации. Интересно, что изначальное название горы Рашмор — "шесть праотцов", так его называли коренные жители, хотя сейчас это уже никого не интересует.

Создание мемориала на горе Рашмор

В 1923 году была выдвинута идея создания памятника, посвященного покорению Дикого Запада. Изначально планировалось увековечить лицо Буффало Билла — шоумена, всегда представляющего себя в образе ковбоя и охотника.

Кроме того, позже на 25 лет подобная идея была высказана Томасом Бентоном, который предложил создать мемориал в Скалистых горах с изображением Христофора Колумба. Однако скульптору Гутзону Борглуму идея связать мемориал с военной тематикой не понравилась, и он решил создать исторический мемориал, посвященный самой Америке.

Уникальное творение Гутзона Борглума

Интересно, что Борглум не был первым скульптором, который взялся за этот проект. Предшественник Доан Робинсон отказался от него, считая его слишком сложным для реализации.

На получение всех разрешений, связанных с созданием памятника, ушло больше года, но в 1925 году все бюрократические преграды были преодолены. Однако возникли другие сложности, связанные с финансированием проекта.

Пришлось убедить множество инвесторов выделить средства на эту впечатляющую стройку. Кроме финансовых проблем, было много споров с защитниками природы, которые резко выступали против вмешательства в естественный вид горы. Только в 1927 году Борглум смог начать строительство мемориала, которым занимался почти 15 лет. К сожалению, он не дожил до завершения работ, и лицо Линкольна осталось незаконченным.

Монумент на горе Рашмор

Вместо планировавшихся бюстов на мемориале изображены только лица президентов. Кроме того, изначально внутри горы должно было быть помещение, где хранились бы самые важные документы США, такие как оригиналы Конституции и Декларации независимости. Однако из-за смерти скульптора и начала Второй мировой войны строительство было прервано. Исходную версию монумента, с которой согласовывались инженеры при создании, можно увидеть в музее на территории памятника.

В процессе строительства было использовано много динамита, так как отбойные молотки не справлялись с плотной горной породой. Инженеры постоянно осуществляли замеры и сверялись с мини-копией мемориала, созданной специально для этой цели. На объекте работало около полумиллиона человек. Удивительно, но во время строительства никто не погиб.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Взрывая историю Гора Рашмор Новые Секреты
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы сша туризм путешествия
Новости
Нижегородцы-транссексуалы боятся делать операции по смене пола
Наргиз Закирова готовится выпустить песню на украинском языке: выйдет новый альбом
MWM: контрнаступление ВСУ серьёзно подорвало репутацию БМП Bradley и Leopard
Доктор Мясников рассказал, что шоколад можно даже худеющим
РИА Новости: Кардинальный прорыв в исследовании инопланетной жизни был объявлен учеными.
Участвующий в СВО российский десантник получил статус беженца во Франции
Пентагон: сухопутный коридор к Крыму прорубить нереально, стоит менять стратегию
Песков дал комментарий насчёт ударов ВС РФ по Одессе и Николаеву
Артист РФ Александр Ревва опроверг слухи о пластических операциях на своём лице
Жителю Киевской области вручили повестку за то, что он слушал песню на русском языке
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Сладков назвал ситуацию с Крымским мостом "личной темой Путина" и предрёк мощный ответ Киеву
Москва не даст осуществиться фантазиям Зеленского о зерновой сделке
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 100 человек
Военный аналитик Герасимов призвал установить боновые заграждения в районе Крымского моста
Переехавшая в Испанию Елена Исинбаева отреклась от воинского звания РФ
Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан чеснок
Как определить микроклимат своего сада?
WP: контрнаступление ВСУ зашло в тупик, несмотря на помощь Запада в обучении ВСУ
Почему постоянно держать ногу на педали сцепления крайне опасно
Певица Алла Пугачёва может выступить на корпоративе в России за 50 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников