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Джалиль Вахитов

Путешествие по Северному Кавказу: древняя история и современный экстрим

4:40
Туризм

Северный Кавказ завораживает самим географическим положением, богатством достопримечательностей и величественными пейзажами. Этот уголок земли является одним из самых популярных мест для путешественников всего мира.

Путешествие по Северному Кавказу: древняя история и современный экстрим
Фото: www.worldhistory .org/Derbent/

Древний город Дербент

Древнейшим городом на Кавказе, а также во всей России, является Дербент. Основанный примерно в VIII веке до нашей эры, этот город заслуживает особого внимания. Сегодня территория Дербента является заповедником и самым посещаемым "музеем под открытым небом" для туристов. Он расположен между Каспийским морем и Кавказскими горами. История этого города захватывает путешественников, которые приезжают сюда, чтобы пройтись по его узким улочкам и ощутить атмосферу древности. В Дербенте есть три главные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить.

Цитадель Нарын-Кала

Первое незаменимое место для посещения в Дербенте — цитадель Нарын-Кала. Расположенная на высоком холме эта крепость была главной защитой и воротами по "Шёлковому пути". Цитадель выдержала множество натисков и нападений. На её территории можно увидеть древние царские бани, изучить систему водоснабжения крепости, узнать историю содержания преступников и посетить гауптвахту. Кроме того, отсюда открываются великолепные панорамные виды.

Ханский дворец

 

Второе важное место в Дербенте — Ханский дворец. Это сооружение было построено для хана Фет-Али и его семьи. Дворец поражает своими масштабами и уникальной архитектурой. Хан создал целый комплекс различных зданий, и хотя не все из них дошли до наших дней, основная часть всё ещё впечатляет своей красотой и величием.

Дербентская Стена

Третьей важной достопримечательностью является Дербентская стена (Великая кавказская стена), протянувшаяся от цитадели до побережья. Однако это не все интересные места в Дербенте. Стоит обратить внимание на такие памятники, как Дербентский маяк, ворота Баят-капы, Парк Боевой Славы, а также различные музеи и театры.

Тарки

Тарки — это посёлок городского типа, расположенный в Махачкале недалеко от горы Тарки-Тау. Это удивительное историческое поселение, которое не следует обходить стороной. С горы, на склоне которой расположен посёлок, открывается захватывающий панорамный вид на Махачкалу. В посёлке также можно посетить музеи и исторические сооружения, которые сохранились до наших дней.

Кизляр

 

Город Кизляр существует с XVI века и расположен на реке Терек в Прикаспийской низменности. Достопримечательности этого места можно разделить на три категории: исторические, культурные и развлекательные. Здесь можно посетить такие памятники, как Памятный знак, Стена Почёта, Аллея Славы и Памятник Жертвам теракта. Любителям культуры откроются различные музеи. А для развлечений можно посетить парк развлечений и центральный рынок Кизляра, который славится своим разнообразием товаров.

Величие Кавказа

 

Конечно, одной из главных достопримечательностей побережья Кавказа является гора Эльбрус — гордость России. Каждый настоящий альпинист мечтает побывать там и покорить её вершины. Обычно восхождение на гору происходит с южной стороны, так как она считается наиболее доступной. Для удобства туристов есть подъёмник, который поднимает их на высоту около 3900 метров.

Ещё одним местом, которое стоит посетить на побережье Кавказа, является Приэльбрусьекурортная зона в окрестностях горы Эльбрус. Здесь можно насладиться замечательным горнолыжным курортом и множеством природных достопримечательностей.

Также не следует пропустить гору Казбек, которая является второй после Эльбруса гордостью Кавказа. Казбек привлекает своей неповторимой красотой и завораживающими пейзажами. Здесь приезжают не только альпинисты, но и люди, стремящиеся насладиться величием природы.

Северный Кавказ — это поистине уникальное место, которое привлекает своими историческими достопримечательностями, великолепными пейзажами и разнообразием развлечений. Здесь каждый найдет что-то интересное: историки, альпинисты и обычные туристы.

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10 ДРЕВНЕЙШИХ КАВКАЗСКИХ ГОРОДОВ !!!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия эльбрус дербент махачкала путешествия
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