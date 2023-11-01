МОК запретил дискриминацию спортсменов из Израиля. А на Россию это правило не распространяется?

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Международный олимпийский комитет предостерёг спортсменов от дискриминации соперников из Израиля на фоне событий в секторе Газа.

Фото: maxpixel.net

"МОК придерживается концепции персональной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств", — цитирует представителя Международного олимпийского комитета норвежская радиовещательная корпорация NRK.

По его словам, если будет выявлено "дискриминационное поведение со стороны спортсмена или тренера", МОК свяжется с его Национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, "чтобы быстро принять меры, как на Олимпиаде в Токио".

На Олимпиале дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин отказался выступать, узнав, что в ходе соревнований мог встретиться с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем.

Нурин тогда выразил поддержку Палестине и заявил, что не может проводить схватку с представителем Израиля (дело ещё и в том, что Алжир не признает государство Израиль). Дзюдоиста сразу отстранили, а в сентябре того же года дисквалифицировали вместе с тренером на десять лет.

Примечателен, впрочем, и сам комментарий представителя МОК. То есть в случае со спортсменами из Израиля в Международном олимпийском комитете обещают быструю и жёсткую реакцию. А вот что касается российских спортсменов, то это так не работает, получается. Пресловутые двойные стандарты во всей красе.

В октябре во время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми президент России Владимир Путин заявлял, что отстранение российских спортсменов от Олимпиады и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией.

"Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации", — отметил он.

Президент также высказал уверенность, что российские спортсмены вернутся к большому спорту, а "пена политизированности" уйдёт.

"Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим… Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией", — ответили на это в Международном олимпийском комитете.

Очевидно, что в МОК не станут пояснять, почему существует такая разница в отношении к спортсменам из разных стран. Хотя и хотелось бы услышать пояснения на этот счёт.

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