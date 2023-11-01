Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

МОК запретил дискриминацию спортсменов из Израиля. А на Россию это правило не распространяется?

2:41
Спорт

Международный олимпийский комитет предостерёг спортсменов от дискриминации соперников из Израиля на фоне событий в секторе Газа.

МОК запретил дискриминацию спортсменов из Израиля. А на Россию это правило не распространяется?
Фото: maxpixel.net

"МОК придерживается концепции персональной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств", — цитирует представителя Международного олимпийского комитета норвежская радиовещательная корпорация NRK.

По его словам, если будет выявлено "дискриминационное поведение со стороны спортсмена или тренера", МОК свяжется с его Национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, "чтобы быстро принять меры, как на Олимпиаде в Токио".

На Олимпиале дзюдоист из Алжира Фетхи Нурин отказался выступать, узнав, что в ходе соревнований мог встретиться с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем.

Нурин тогда выразил поддержку Палестине и заявил, что не может проводить схватку с представителем Израиля (дело ещё и в том, что Алжир не признает государство Израиль). Дзюдоиста сразу отстранили, а в сентябре того же года дисквалифицировали вместе с тренером на десять лет.

Примечателен, впрочем, и сам комментарий представителя МОК. То есть в случае со спортсменами из Израиля в Международном олимпийском комитете обещают быструю и жёсткую реакцию. А вот что касается российских спортсменов, то это так не работает, получается. Пресловутые двойные стандарты во всей красе.

В октябре во время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми президент России Владимир Путин заявлял, что отстранение российских спортсменов от Олимпиады и запрет для них выступать под национальным флагом является этнической дискриминацией.

"Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации", — отметил он.

Президент также высказал уверенность, что российские спортсмены вернутся к большому спорту, а "пена политизированности" уйдёт.

"Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка в Олимпийскую хартию не связана с этим… Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что меры организации являются этнической дискриминацией", — ответили на это в Международном олимпийском комитете.

Очевидно, что в МОК не станут пояснять, почему существует такая разница в отношении к спортсменам из разных стран. Хотя и хотелось бы услышать пояснения на этот счёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы алжир
Новости Все >
Чрезмерное потребление соли с пищей связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, говорят исследователи
Певица Азиза объяснила, почему Пугачёва не рассказывает о своем местоположении
Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора
Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту
Северная Корея передала России боеприпасы в обмен на помощь в запуске спутников
Трехлетняя девочка пережила клиническую смерть из-за удара током от батареи
В Волжском собираются платить за каждую пойманную собаку
МОК о конфликте в секторе Газа: спортсмены не несут ответственность за свои правительства
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Последние материалы
Чрезмерное потребление соли с пищей связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, говорят исследователи
Певица Азиза объяснила, почему Пугачёва не рассказывает о своем местоположении
Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт
МОК запретил дискриминацию спортсменов из Израиля. А на Россию это правило не распространяется?
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора
Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту
Северная Корея передала России боеприпасы в обмен на помощь в запуске спутников
Трехлетняя девочка пережила клиническую смерть из-за удара током от батареи
В Волжском собираются платить за каждую пойманную собаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников