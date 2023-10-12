Как номера на футболке могут сделать футболиста более худым

4:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В отчете ESPN были рассмотрены причины, по которым многие футбольные ресиверы предпочитают носить футболки с номерами от 10 до 19. Выяснилось, что многие спортсмены просто считали, что меньшие номера заставляют их выглядеть стройнее, чем более высокие номера, традиционно присваиваемые спортсменам. Теперь есть новое исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в журнале PLOS ONE, которое подтверждает эту гипотезу.

Фото: openverse

В двух экспериментах испытуемые заявляли, что на изображениях игроки в футболках с номерами от 10 до 19 выглядели стройнее, чем игроки в футболках с номерами от 80 до 89, даже когда размеры одежды были одинаковыми. Это открытие предполагает, что ранее изученные статистические связи между числами и размерами влияют на восприятие размера тела.

"На то, как мы воспринимаем мир, во многом влияют наши предварительные знания. В нашей повседневной жизни числа, написанные на предметах — на пакете сахара в супермаркете или на гирях в спортзале — обычно обозначают величину объектов. Чем выше число, тем больше или массивнее обычно объект", — Ладан Шамс, профессор психологии и нейробиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Предыдущее правило НФЛ требовало, чтобы принимающие носили номера от 80 до 89, но лига изменила ограничения в 2104. К 2019 году, когда ESPN опубликовал свой отчëт, почти 80% ресиверов носили футболки с номерами от 10 до 19.

Шамс является специалистом в области науки о восприятии, и когда другая ее работа застопорилась во время пандемии COVID-19, она вернулась к вопросу о номерах на футболках. Вместе со своей исследовательской группой она разработала онлайн-исследование, чтобы проверить свои предположения о популярности меньших чисел.

Испытуемым показывали сгенерированные компьютером изображения игроков в одинаковых позах, но с разными размерами одежды, цветом кожи и футболок, и просили оценить их стройность. Испытуемые видели каждого игрока дважды — по одному разу в футболках с высокими и низкими номерами. В целом игроки в футболках с номерами от 10 до 19 воспринимались как более худые, чем игроки в футболках с номерами от 80 до 89, независимо от размера их тела и цвета кожи или футболки.

После того, как пандемические ограничения были смягчены, исследователи повторили эксперимент лично. На этот раз они развеяли опасения, что, поскольку цифра 8 шире, чем 1, просто количество места на футболке, занимаемое цифрами от 80 до 89, может заставить игроков выглядеть крупнее. Поэтому они выбрали числовые комбинации, в которых использовались одни и те же цифры, но различались только цифры: 17 и 71, 18 и 81, 19 и 91.

Во втором эксперименте испытуемые по-прежнему воспринимали игроков с более высокими цифрами как более крепких, чем игроков с меньшими цифрами, хотя эффект был несколько меньшим, чем в первой итерации.

Результаты подтверждают гипотезу о том, что при обработке восприятия размера тела мозг опирается на усвоенные ассоциации между числами и атрибутами размера объектов.

"Эти ассоциации обычно помогают мозгу интерпретировать сенсорную информацию — например, структуру реакций световых рецепторов в глазу — потому что сенсорная информация может быть шумной, ненадёжной и неоднозначной. Способность воспринимать мир быстрее и правильнее имеет решающее значение для выживания", — Ладан Шамс.

То, как зрители воспринимают размеры тела футболистов, скорее всего, мало влияет на результаты спортсменов. Но в других сферах жизни такие перцептивные и когнитивные искажения могут быть более вредными — например, когда они влияют на суждения, решения и поведение по отношению к людям или социальным группам — явление, которое часто называют неявным предубеждением. Если группа часто ассоциируется с отрицательными качествами, другие с гораздо большей вероятностью будут относиться к людям в этой группе соответствующим образом, осознают они это или нет.

"Мы можем использовать статистическую обучающую способность нашего мозга, чтобы уменьшить неявную предвзятость", — Ладан Шамс.

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