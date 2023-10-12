Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше рассказали, что выставят Украине большой счёт за помощь
Экс-разведчик США Риттер: армия Украины разваливается под натиском ВС России
Глава ГУР Украины: с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением помощи
В ЛНР рассказали об уничтожении ВС России пунктов управления ВСУ
Военспец Марочко: ВСУ отодвинуты на вторую линию обороны в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль террикон под Авдеевкой
JP: истребители Израиля ударили по элитному подразделению ХАМАС "Нохба"
В польском Кракове формируются антиукраинские отряды
NASA обнаружило первый образец потенциально опасного астероида c возможными признаками жизни

Как номера на футболке могут сделать футболиста более худым

4:58
Общество

В отчете ESPN были рассмотрены причины, по которым многие футбольные ресиверы предпочитают носить футболки с номерами от 10 до 19. Выяснилось, что многие спортсмены просто считали, что меньшие номера заставляют их выглядеть стройнее, чем более высокие номера, традиционно присваиваемые спортсменам. Теперь есть новое исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в журнале PLOS ONE, которое подтверждает эту гипотезу.

Как номера на футболке могут сделать футболиста более худым
Фото: openverse

В двух экспериментах испытуемые заявляли, что на изображениях игроки в футболках с номерами от 10 до 19 выглядели стройнее, чем игроки в футболках с номерами от 80 до 89, даже когда размеры одежды были одинаковыми. Это открытие предполагает, что ранее изученные статистические связи между числами и размерами влияют на восприятие размера тела.

"На то, как мы воспринимаем мир, во многом влияют наши предварительные знания. В нашей повседневной жизни числа, написанные на предметах — на пакете сахара в супермаркете или на гирях в спортзале — обычно обозначают величину объектов. Чем выше число, тем больше или массивнее обычно объект", — Ладан Шамс, профессор психологии и нейробиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Предыдущее правило НФЛ требовало, чтобы принимающие носили номера от 80 до 89, но лига изменила ограничения в 2104. К 2019 году, когда ESPN опубликовал свой отчëт, почти 80% ресиверов носили футболки с номерами от 10 до 19.

Шамс является специалистом в области науки о восприятии, и когда другая ее работа застопорилась во время пандемии COVID-19, она вернулась к вопросу о номерах на футболках. Вместе со своей исследовательской группой она разработала онлайн-исследование, чтобы проверить свои предположения о популярности меньших чисел.

Испытуемым показывали сгенерированные компьютером изображения игроков в одинаковых позах, но с разными размерами одежды, цветом кожи и футболок, и просили оценить их стройность. Испытуемые видели каждого игрока дважды — по одному разу в футболках с высокими и низкими номерами. В целом игроки в футболках с номерами от 10 до 19 воспринимались как более худые, чем игроки в футболках с номерами от 80 до 89, независимо от размера их тела и цвета кожи или футболки.

После того, как пандемические ограничения были смягчены, исследователи повторили эксперимент лично. На этот раз они развеяли опасения, что, поскольку цифра 8 шире, чем 1, просто количество места на футболке, занимаемое цифрами от 80 до 89, может заставить игроков выглядеть крупнее. Поэтому они выбрали числовые комбинации, в которых использовались одни и те же цифры, но различались только цифры: 17 и 71, 18 и 81, 19 и 91.

Во втором эксперименте испытуемые по-прежнему воспринимали игроков с более высокими цифрами как более крепких, чем игроков с меньшими цифрами, хотя эффект был несколько меньшим, чем в первой итерации.

Результаты подтверждают гипотезу о том, что при обработке восприятия размера тела мозг опирается на усвоенные ассоциации между числами и атрибутами размера объектов.

"Эти ассоциации обычно помогают мозгу интерпретировать сенсорную информацию — например, структуру реакций световых рецепторов в глазу — потому что сенсорная информация может быть шумной, ненадёжной и неоднозначной. Способность воспринимать мир быстрее и правильнее имеет решающее значение для выживания", — Ладан Шамс.

То, как зрители воспринимают размеры тела футболистов, скорее всего, мало влияет на результаты спортсменов. Но в других сферах жизни такие перцептивные и когнитивные искажения могут быть более вредными — например, когда они влияют на суждения, решения и поведение по отношению к людям или социальным группам — явление, которое часто называют неявным предубеждением. Если группа часто ассоциируется с отрицательными качествами, другие с гораздо большей вероятностью будут относиться к людям в этой группе соответствующим образом, осознают они это или нет.

"Мы можем использовать статистическую обучающую способность нашего мозга, чтобы уменьшить неявную предвзятость", — Ладан Шамс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
РПЦ противостоит "сатанистам" в Болгарии Михаил Плисюк Опыту воспитания янки уже сотня лет Сергей Лебедев "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Западные наёмники покидают Украину
Западные наёмники покидают Украину
Последние материалы
В Польше рассказали, что выставят Украине большой счёт за помощь
Экс-разведчик США Риттер: армия Украины разваливается под натиском ВС России
Глава ГУР Украины: с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением помощи
В ЛНР рассказали об уничтожении ВС России пунктов управления ВСУ
Военспец Марочко: ВСУ отодвинуты на вторую линию обороны в Харьковской области
Как номера на футболке могут сделать футболиста более худым
Российские войска взяли под контроль террикон под Авдеевкой
JP: истребители Израиля ударили по элитному подразделению ХАМАС "Нохба"
В польском Кракове формируются антиукраинские отряды
Перловая каша: за что её не любили в армии СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников