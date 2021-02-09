Вакцинация в российском футболе: все за и против

В середине января начались разговоры о вакцинации в российском футболе. Первой это обсудила Российская премьер-лига (РПЛ).

После разговора с Министерством спорта, РФС и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) было решено, что игроки сборной России первыми получат вакцину. Вслед за ними: женская и молодежная сборная.

Что касается клубов, футбольные власти обсудили вариант добровольной вакцинации для команд.

РФС планирует провести вакцинацию до начала мартовских матчей сборной России.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы вакцинации очевидны: она позволяет защитить игроков от заражения коронавирусом и избежать технического поражения в случае проблем с составом.

Минусы:

побочные эффекты могут помешать футболистам продолжить тренировки;

неизвестна степень эффективности вакцины для людей с повышенными физическими нагрузками;

отсутствуют данные влияния вакцины на молодых спортсменов.

Еще один минус — боязнь людей из-за дефицита информации. Спортсмены и сотрудники клубов попросту боятся принимать вакцину из-за побочных эффектов или риска получить осложнения. Хотя эффективность российской вакцины была подтверждена авторитетным журналом Lancet.

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Проблема вакцинации

Главная проблема вакцинации футболистов — логистика. Все команды будут проводить сборы по всей стране, поэтому поставщикам вакцины необходимо будет договориться с клубами индивидуально.

Решение о вакцинации клубов принимается также отдельно с медицинским штабом команды.

По словам врача сборной Эдуарда Безуглова, футболисты получат вакцину "Спутник V".

По данным исследования MLive, для прекращения распространения коронавируса требуется 70-процентный иммунитет населения. Тогда вероятность заражения даже с не привитым человеком будет минимальна.

По последним данным, в России 1,7 миллиона человек (1,17% от населения страны) привились от коронавируса.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что 25% населения России имеют иммунитет к COVID-19.

Мнения за

Врач сборной Эдуард Безуглов посчитал, что "вакцинация — единственный способ обезопасить спортсмена". Сам же врач уже привился.

Безуглов отметил, что большинство клубов уже голосуют за вакцинацию:

"Все клубы — за, так же как и большинство футболистов".

26 января тренер сборной Станислав Черчесов вакцинировался "Спутником V". Коуч также порекомендовал сделать вакцину.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также успешно привился. На вопрос журналистов о вакцинации игроков он ответил положительно.

Босс РФС Александр Дюков заявил, что вакцинировался "Спутником V" еще в сентябре прошлого года. Хотя вакцина была готова для массового применения только в декабре.

Дюков отметил, что призывать футболистов никто не будет, но они должны осознать важность вакцинации. В качестве главного аргумента босс РФС назвал грядущий чемпионат мира 2022 года. Ближайший матч ЧМ — 24 марта с Мальтой на выезде.

Мнения против

Экс-врач сборной России Юрий Васильков в интервью "СЭ" рассказал, что прививаться не стоит. Слова врача следующие:

"Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины".

Васильков отметил, что каждый футболист должен решить для себя, стоит ли ему прививаться. Таким образом, бывший врач сборной предлагает сделать вакцинацию добровольной.

По словам Василькова, спортсмены уже находятся в безопасности:

"Футболисты изолированы от общества, находятся за рубежом, за ними ведется постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены".

Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен написал в своем Instagram, что у людей должно быть право выбора. Сам же спортсмен заявил, что в случае вакцинации хочет прививаться российской прививкой.

Главврач "Динамо" Александр Ярдошвили в интервью "СЭ" рассказал, что клуб не будет заставлять игроков принимать вакцину.

12 января глава "Урала" Григорий Иванов в интервью "Sport24" заявил, что многие в команде отказались от прививки. При этом около 20 сотрудников клуба готовы привиться.

Уже 18 января "Урал" сообщил, что привил семь сотрудников. Вакцину получили представители финансового, юридического и селекционного отделов, а также отдела безопасности. Персонал получил первую прививку. Повторная вакцинация сотрудников планируется через 21 день.

Хавбек "Рубина" Денис Макаров заявил в интервью "СЭ", что откажется от прививки.

Зарубежный опыт

В чемпионате Италии футбольные власти выступили за принудительную вакцинацию футболистов. Это коснется не только регулярных игроков сборной, но и всех клубов в серии А.

По сведениям The Guardian, АПЛ не собирается приостанавливать сезон из-за новых штаммов коронавируса. Однако по информации ESPN, клубы обеспокоены отсутствием запасного плана в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Первым о вакцине в АПЛ высказался коуч "Бернли" Шон Дайч. После отмененного матча с "Фулхэмом" Дайч заявил, что лучше потратить деньги на вакцинацию, чем постоянно проводить тестирования игроков.

Тренер "Ньюкасла" Стив Брюс посчитал, что продолжение сезона неправильно с моральной точки зрения.

После этого АПЛ усилила меры по контролю за игроками. Сначала футбольные власти ввели простые правила: соблюдать дистанцию во время празднования голов, избегать рукопожатий и не обмениваться футболками.

Игроки этого не услышали, и АПЛ усилила меры, увеличив полномочия COVID-офицеров. Теперь они могут заходить в раздевалки команд для проверки соблюдения дистанции. Ограничено количество мест для гостей в ложе представителей клубов. Также команды приезжают на игры с тремя автобусами вместо двух.