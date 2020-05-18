Как изменится "Локомотив" после ухода Семина? Большой разбор

14 мая руководство "Локомотива" объявило о смене тренера. Контракт Юрия Семина действителен до 31 мая 2020 года. Новый тренер железнодорожников и сербский специалист Марко Николич приступит к работе с 1 июня.

Достижения Семина

Юрий Семин был тренером в 7 футбольных клубах. Он также занимал пост тренера сборной России по футболу с 1992 по 1999 годы и в 2005 году.

Самые удачные клубы под руководством Семина по проценту побед:

киевский "Динамо" (64%);

олимпийская сборная Новой Зеландии по футболу (58%);

московский "Локомотив" (54%).

Лучшие результаты клубов под руководством Семина:

Клуб Достижения "Динамо Киев" Чемпион Украины (2008/2009), полуфиналист Кубка УЕФА. "Габала" Бронзовый призер чемпионата Азербайджана (2013/2014), финалист кубка Азербайджана. "Локомотив" Обладатель кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019), чемпион России (2002, 2004, 2016/2017), обладатель Суперкубка России (2003, 2005, 2019).

Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем ему успешной работы и больших побед!https://t.co/hEDS3PhjPW — "Локомотив" 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020

Семин добился наибольших результатов в "Локомотиве". Суммарно российский специалист проработал более 20 лет в "Локо" на посту главного тренера и один год в качестве президента клуба.

Ключевое достижение Семина, за которое его еще больше полюбили болельщики — возвращение в "Локо" на пост главного тренера в 70 лет и победа в чемпионате России спустя 14 лет. Для многих — это стало неожиданностью.

Без Семина "Локомотив" был дважды победителем кубка России.

Характер Юрия Семина

Большинство болельщиков и футболистов полюбили Семина за его инициативность и решимость, которая не уходит с годами.

14 августа 1994 года "Локомотив" играл на выезде с "Уралмашем". В ворота железнодорожников было назначено пенальти. Семин выбежал на поле к арбитру с требованием отменить пенальти. В итоге главный арбитр назначил штрафной. Матч закончился со счетом 4:4.

Советский футболист и администратор "Локомотива" Анатолий Машков рассказал о характере Юрия Павловича в 80-ые годы. По словам Машкова, Семин был более спокойным и не срывался по лишнему поводу.

В 1992 году "Локомотив" должен был улететь из Находки, но вся команда опоздала на регистрацию, и следующий рейс был только на следующей неделе. Команда видела самолет, на котором должна была полететь. Семин вместе с игроками решил перелезть через защитные ограждения для прохода к самолету. Однако после приезда правоохранительных органов и долгих разбирательств команда была снята с рейса.

Экс-капитан "Локомотива" Викторий Шишкин поделился мнением о характере Семина:

"Что же касается матчей, то тут вообще. Когда побеждали, были в шоколаде, а проиграем, лучше вообще прятаться от него".

Благодаря решительности Семина "Локомотиву" удалось выйти в высшую лигу СССР в 1988 году после 7 лет, проведенных в Первой лиге.

Юрий Семин не привык, когда решения принимаются за него. В своей тренерской карьере он придерживался мнения, что весь клуб должен быть под его контролем, начиная от трансферной политики до зарплат футболистам.

Семин неоднократно пытался достучаться до руководства Российской железной дороги (РЖД). Благодаря своей настойчивости он смог приобрести в то время известного футболиста Юрия Гаврилова.

В 90-ые годы известный вратарь "Локо" Сергей Овчинников получал множество предложений о переходе в "Спартак". Голкипер постоянно обращался к Семину за советом, а тот каждый раз дарил ему квартиру или машину.

Магия белых футболок

С 1986 года Юрий Семин верит в примету с белыми футболками. Считалось, что все победные матчи железнодорожников были сыграны в форме с белыми футболками.

Команда играет в белой форме с 1986 года. С тех пор цвет формы практически не меняли. Вместе с Семиным традиция белых футболок продолжается до сих пор.

Начиная с 2016 года Юрий Павлович завоевал еще 4 титула.

Переломный 1968-й год

Это был единственный год, когда Юрий Семин вел себя крайне спокойно.

"Локомотив" закончил турнир на шестом месте, несмотря на удачный старт в сезоне. Лидерами чемпионата стали два клуба: ЦСКА и "Гурия".

В том же году во время пресс-конференции Семин призвал журналистов не радоваться успеху "Локомотива". Юрий Павлович был уверен в том, что до Высшей лиги СССР еще далеко.

Критика методов Семина

Большинство клубов, в которых работал Семин, заверяли, что тренер работает по устаревшим методикам. Хотя в 80-ые Семин часто ездил в Европу для того, чтобы научиться новым методам тренировки футболистов.

В то время Юрию Павловичу помогал экс-защитник "Локо" Олег Пашинин. Он помогал Семину следить за тенденциями в европейском футболе.

При этом Юрий Павлович всегда пытался держать молодых футболистов в клубе. Такая тенденция была еще в 80-ые годы.

Начиная с 2016 года, Семин опирался на звезд, поскольку считал, что для победы в РПЛ нужны уже подготовленные футболисты.

Прощание Семина с клубом

Главное о прощании с тренером:

клуб выложил посты с благодарностью тренеру в соцсетях;

публика возмущена уходом Семина;

руководство клуба не собирается сдерживать Семина.

Таким образом, руководство "Локо" довольно просто попрощалось с Семиным после стольких усилий тренера.

Главная причина ухода Семина

Можно назвать много причин ухода: плохие результаты в прошлом сезоне и сложный характер. Однако последней каплей для Кикнадзе стала колонка Семина в спортивном издании "Спорт-Экспресс".

Семин поддержал футболистов во время пандемии коронавируса. По мнению российского тренера, футболистам нелегко приходится без тренировок.

"Мало кто задумывается о том, что каждый день, на любом таком занятии, в любом матче они рискуют получить серьезную травму, которая прекратит их карьеру", — написал Семин.

Реакция Семина на уход из "Локо"

Юрий Семин заявил на портале "Чемпионат": "На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно".

Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков надеется, что сотрудничество с Семином продолжится.

Реакция болельщиков

Фанаты красно-зеленых прокомментировали уход Семина.

"Это позор. Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории "Локомотива", — заявило фанатское сообщество.

Болельщики со слезами вспоминают матча Семина, когда "Локомотив" играл с итальянским "Интером" в Лиге чемпионов в 2003 году. Матч закончился победой москвичей со счетом 3:0.

Последний гол железнодорожников забил полузащитник Дмитрий Хохлов. УЕФА признала гол Хохлова самым красивым в еврокубковых матчах недели.

Главные изменения в "Локо" при Семине

Основные изменения в "Локомотиве" под руководством Семина:

применение советских методов тренировок;

плотная связь с руководством клуба;

рост популярности среди болельщиков.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал Семина эпохой в российском футболе.

Факты о Николиче

Главное о новом тренере "Локомотива":

Николич спас сербский "Рад" от вылета из первого дивизиона;

тренер провел 37 беспроигрышных матчей с "Партизаном";

специалист не вышел из группового этапа Лиги Европы с венгерским "Фехерваром".

Марко Николич был уличен в расизме во время тренировки словенской "Олимпии". Во празднования гола Марко разозлился на форварда Блессинга Элеке, назвав его черным идиотом.

Напомним, что в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" занимает второе место. Железнодорожники уже набрали 41 очко за 22 тура.