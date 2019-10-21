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Автор Владан Джурич

Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020

Спорт print

Про выход сборной России в Евро-2020 говорят уже все издания. Однако есть несколько моментов, которые команде желательно поменять, чтобы выступить лучше. Эксперты спортивных изданий разобрались, что же нужно изменить сборной России. 

Первым делом нужно следить за состоянием Дзюбы. Россиянин находится на пике своих возможностей, и если он выпадет из команды, то пропадет какое-либо обострение игры в дальнейшем.

Предполагается, что в неприоритетных матчах можно оставить Дзюбу на скамье запасных, но при этом нельзя допускать потери настроя игрока. Поэтому первое и самое важное, на что нужно обратить внимание, - следить за психологическим и эмоциональным состоянием Дзюбы.

С вратарями пока тоже не все понятно. Многие специалисты говорят о том, что было бы хорошо вернуть Игоря Акинфеева в игру. Гильерме и Лунев, конечно, хорошие голкиперы, но до уровня Акинфеева им пока далеко.

Последняя игра Семенова тоже заставляет задуматься о его полноценном включении в состав. К сожалению, уверенности в этом футболисте мало как у болельщиков, так и у специалистов.

Незаменимым человеком в сборной также считают Джикию, и это действительно так. В случае с Зобниным проблема решается легко - его может заменить Баринов. Однако без резвого Головина у команды мало что получится - его заменить некем.

Ионов также вызывает кучу сомнений. На правом фланге нужен более креативный футболист, умеющий обострять игру. В данном случае Черчесову придется пойти на риск, экспериментируя с правым флангом.

Несмотря на возможные проблемы в нападении, все-таки стоит поискать решение с заменой Дзюбы. Нужно быть готовым к разным исходам, и Черчесову предстоит большая работа над составом. Впрочем, важнее всего найти замену Семенову, который в последнее время не в лучшей форме. На Смолова тоже лучше ставки не делать из-за постоянных травм.

В центре обороны у сборной также имеются проблемы. Больше все вопросов возникает по поводу связи Джикии и Семенова. По словам главного тренера сборной, состояние игроков больше всего зависит от их клубов. А сейчас «Спартак» и «Динамо» переживают не лучшие времена в сезоне.

Можно конечно предположить, что в игру войдет Кутепов, но Черчесов ясно дал понять, что сборная зависит в большей степени от клубов.

Сейчас сборная страны и ее состав весьма предсказуемы. Черчесов доверяет и Кудряшову, и Семенову, которые выступают за сборную лучше, чем за клубы. Однако в составе не хватает разнообразия: нет новых тактических решений, и отсутствуют эксперименты с составом. Было бы достаточно сделать тактику игрой более гибкой, чтобы удивить соперников в плей-офф.

 

 

Темы футбол евро-2020 сборная россии по футболу
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