Разминка в офисе: пять лучших упражнений

Известно, что движение - это жизнь. В современном мире немалое количество людей уделяют должное внимание физической активности. Но с другой стороны прогресс в совокупности с каждодневными обязанностями эту самую активность всячески ограничивают. Человек 21 века не бегает за мамонтом, все, что нужно, ему доставляют на дом, он передвигается в различных транспортных средствах и работает в офисе, оставаясь, порой, без движения на большую часть дня.
Чем ниже уровень двигательной активности, тем выше риск возникновения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Отсутствие систематических адекватных физических нагрузок приводит к застою крови, проблемам с обменом веществ, развитию синдрома хронической усталости, кардиологическим недугам и возникновению нейроциркуляторной дистонии.
Существует ли профилактика таких недугов и возможно ли офисному работнику привести мышцы в тонус прямо на рабочем месте?
Разминка в офисе действительно может помочь избавиться от ряда неприятностей со здоровьем. Совершая простые и доступные движения, для которых не требуется специальное оборудование и экипировка, человек может улучшить кровообращение, вернуть подвижность суставам, укрепить мышечный корсет и получить психологическую разрядку.
Упражнения для разминки в офисе
1. Сядьте на краешек стула и приподнимите ноги от пола на 30-40 сантиметров. Задержите в приподнятом положении на сколько возможно, после чего медленно опустите. Повторите несколько раз.
2. Сидя на стуле, можно делать наклоны к столу и от стола к спинке стула. Поднимайте и опускайте плечи по 5 раз, совершайте вращательные движения плечами по 10 раз в одну и 10 раз в другую сторону. Положите руки на колени и несколько раз сведите и разведите лопатки.
3. Чтобы восстановить кровообращение в кистях, повращайте запястьями по часовой стрелке и против, сожмите пальцы в кулак и выпрямите их, повторите несколько раз, как если бы сжимали и разжимали эспандер. Кстати, в ортопедических магазинах не лишним будет приобрести эспандер и массажные шарики для рук, которые помогают сбросить напряжение.
4. Чтобы размять затекшую шею, физиотерапевты рекомендуют делать несколько наклонов головой влево, потом вправо, потом вперед, словно пытаясь подбородком прижаться к груди. Наклоны назад делать не стоит, потому что это может спровоцировать сдавливание шейных артерий.
5. Если рабочее помещение позволяет, полезно сделать несколько приседаний, выпадов, наклонов вбок и вперед, и завершить разминку потягиваниями, чередуя их с глубокими вдохами и выдохами.
Если вы много времени проводите за компьютером, то полезно делать разминку для глаз. Это просто: закройте глаза, досчитайте до десяти, откройте, зафиксируйте взгляд на самом дальнем от вас предмете на 5 секунд, потом на самом близком к вам на 5 секунд. Полезно сильно зажмуриваться и открывать глаза, совершать глазными яблоками вращательные и линейные движения из стороны в сторону. В завершении можно легко помассировать глаза кончиками пальцев.
Чтобы разминка в офисе пошла на пользу, она должна быть регулярной и проводиться примерно каждые два часа. Формируйте полезные привычки и будьте здоровы!
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