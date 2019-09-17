Не только печень и яблоки: продукты, повышающие уровень гемоглобина

Бледность, вялость, головокружения и даже обмороки. Если вы заметили такие симптомы у себя или кого-то из членов вашей семьи, вероятно, это говорит о снижении уровня гемоглобина в крови. Гемоглобин — это такой белок, который отвечает за бодрость и энергию. Его дефицит ведет к анемии и другим серьезным заболеваниям.

Кто в группе риска?

Уровень железа снижается с возрастом, у женщин в период беременности и лактации. Экстремальные диеты часто истощают витаминный запас организма. Влияют на уровень гемоглобина и стресс.

Меняем свой рацион питания

Если вы заподозрили у себя нехватку железа и не хотите идти к врачу, тогда, скорректировать самочувствие, поможет изменение стиля питания. Железо бывает гемовое. Оно содержится в продуктах животного происхождения: красное мясо, печень, лосось, горбуша, яйца. Считается, что гемовое железо всасывается в кровь в 2 раза эффективнее, чем негемовое, которое содержится в продуктах растительного происхождения. Больше всего его в таких продуктах как шпинат, гранат, красная фасоль, морковь, орехи, черника, клубника. Чтобы повысить уровень гемоглобина в крови, включайте в каждый прием пищи вашей семьи как можно больше продуктов с высоким содержанием железа.

Стоит исключить на это время употребление алкоголя и кофе. Эти напитки вымывают из организма полезные вещества и замедляют всасывание железа.

Чтобы усилить всасывание железа в кровь, нужно больше кислорода. Поэтому добавьте в свой режим дня дополнительные 30 минут прогулки на свежем воздухе. Лучше всего это делать после ужина. Возможно, это станет хорошей традицией для всей вашей семьи.

Рецепты народной медицины

Еще одним эффективным способом повышения уровня гемоглобина в крови является употребление настоев из трав и ягод. Самый вкусный из них — это настой из шиповника. Как приготовить? Возьмите три столовых ложки сухих ягод шиповника. Лучше купить такое у бабушки на рынок или заготовить самостоятельно. Шиповник также пригодится в сезон простуд. Итак, заварите шиповник одним литром горячей кипяченой воды в термосе и оставьте напиток настаиваться на ночь. Утром можно пить. По стакану три раза в день. В шиповнике содержится большое количество витамина С, который лучше всего помогает усвоиться железу.

Еще одна ягода, богатая железом, это рябина. Рецепт такой: две столовых ложки залейте горячей водой. Настаивается она всего пару часов. После этого напиток полностью готов к употреблению. Нужно пить по половине стакана четыре раза в день перед едой. Рябина имеет специфический горьковатый вкус. Чтобы сделать напиток вкуснее, можно заесть его ложечкой меда или долькой апельсина.

Настой из кипрея или иван-чая тоже эффективно повышает уровень гемоглобина. Три чайные ложки чая нужно запарить литром горячей водой. Дать настояться два часа. Пить три раза в день по половине стакана. Кипрей имеет приятный чайный вкус с фруктовыми нотками. Полезная замена черному чаю.

Чтобы не допустить понижения уровня гемоглобина в крови, рекомендуется употреблять эти настои в профилактических целях. По стакану в день вместо чая или другого напитка.

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