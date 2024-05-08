Эксперт: пессимистичный прогноз по курсу доллара выше 100 рублей обоснован

Эксперт: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству "Прайм" отметил, что пессимистичный прогноз Минэкономразвития о росте курса доллара выше 100 рублей к 2026 году на текущий момент является обоснованным.

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Миронов подчеркнул, что факторы, влияющие на курс рубля, могут со временем менять свою значимость, и для прогнозирования валютных курсов применяют сложные модели.

Он пояснил, что их результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. Поэтому остается только доверять этим результатам.

Он также добавил, что слабый рубль может быть выгоден для экономики, поскольку экспортные доходы увеличивают поступления в бюджет, а импорт сокращается.

В заключение Миронов отметил, что прогноз по курсу доллара выше 100 рублей вполне логичен, однако за три года многое может измениться.