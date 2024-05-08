Фитнес-тренер предостерегла от занятий спортом на пустой желудок

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о возможных опасностях занятий в спортивном зале на пустой желудок, сообщает "Спорт-Экспресс".
По мнению специалиста, физические нагрузки высокой интенсивности на голодный желудок в зале могут привести к нежелательным процессам.
"Из-за недостатка углеводов произойдет снижение уровня сахара в крови, что негативно отразится на самочувствии спортсмена. Усилится выработка гормона стресса — кортизола, который разрушает иммунитет и способствует накоплению жира", — поделилась Елена Соболь.
Соболь также выделила категории людей, для которых тренировки натощак не подходят, включая беременных женщин, людей с пониженным давлением, проблемами с сосудами и сердцем. Она также отметила, что тренироваться на голодный желудок не следует спортсменам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями.
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