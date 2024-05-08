Олимпийский котёл во Франции зажжёт Зинедин Зидан

L'Equipe: зажжение олимпийского котла поручено Зинедину Зидану

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Бывший футболист "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан будет участвовать в церемонии зажигания олимпийского котла в Марселе, Франция.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации, предоставленной L'Equipe, Зидан будет третьим участником эстафеты, следующим за пловцом Флораном Маноду. Он зажжёт огонь в олимпийском котле, передавая его следующему участнику эстафеты.

Эта церемония является частью праздничного мероприятия, приуроченного к прибытию парусника "Белем" с олимпийским огнем из Греции.

Зинедин Зидан, который до 2021 года занимал пост главного тренера "Реала", считается одним из наиболее известных французских футболистов всех времен. Его участие в церемонии зажигания олимпийского котла придаст особую значимость этому мероприятию и привлечет внимание фанатов и спортсменов не только во Франции, но и по всему миру.

Окончательная часть эстафеты олимпийского огня состоится на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

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