Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор: что делать при задержке или отмене авиарейса
Никита Михалков назвал лучший российский сериал
Важность замены охлаждающей жидкости: когда и почему это необходимо
Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Санкт-Петербурге
Акции vs облигации: что выбрать?
Равшана Куркова опубликовала трогательное видео с детьми, которых скрывала
Блогерша Лерчек продает очередной дом стоимостью 21 млн долларов из-за развода
Политолог Головатюк: ракетные комплексы ATACMS следует заранее уничтожать
Русское подполье на Украине: нюансы, о которых молчат
ERT-news: В порт города Пирей прибыл французский парусник, чтобы доставить в Марсель олимпийский огонь

В Пирей прибыл парусник, чтобы доставить олимпийский огонь в Марсель

Спорт

Телеканал Греции ERT-news сообщил, что В порт города Пирей в Греции прибыл французский парусник "Белем". В субботу он отправится в Марсель с олимпийским огнем для Игр-2024.

В Пирей прибыл парусник, чтобы доставить олимпийский огонь в Марсель
Фото: flickr.com by Agência Brasil Fotografias is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним вам, что 16 апреля началась эстафета олимпийского огня по Греции, который был зажжен в Древней Олимпии. 26 апреля на пирейском стадионе она завершиться. Олимпийский огонь будет передан стране-организатору предстоящих Игр. 8 мая огонь прибудет в Марсель, откуда начнется 68-дневное путешествие огня по Франции. Оно закончится на церемонии открытия Олимпиады-2024 26 июля в Париже.

ERT-news подчеркивает, что это будет впервые, когда олимпийский огонь будет отправлен в страну, где проходят Игры, по морю. Яннис Моралис, который является мэром Пирея, сказал, что 27 апреля будет проходить торжественное мероприятие, посвященное передаче огня.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Три варианта подкормки томатов
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Блогерша Лерчек продает очередной дом стоимостью 21 млн долларов из-за развода
Политолог Головатюк: ракетные комплексы ATACMS следует заранее уничтожать
Русское подполье на Украине: нюансы, о которых молчат
Диму Билана заподозрили в романе с певицей Гузель Хасановой
Три возможных осложнения от использования корректирующего белья
Квартиру за 900 тысяч рублей выставили на продажу в Москве
Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Совфед направил Путину доклад о дополнительных мерах поддержки бойцов СВО
Филипп Киркоров заявил, что не будет отмечать своё 57-летие
Готовьте банки под варенье: агроном Владимир Микулов прогнозирует богатый урожай ягод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников