ERT-news: В порт города Пирей прибыл французский парусник, чтобы доставить в Марсель олимпийский огонь

Телеканал Греции ERT-news сообщил, что В порт города Пирей в Греции прибыл французский парусник "Белем". В субботу он отправится в Марсель с олимпийским огнем для Игр-2024.

Фото: flickr.com by Agência Brasil Fotografias is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license