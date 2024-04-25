ERT-news: В порт города Пирей прибыл французский парусник, чтобы доставить в Марсель олимпийский огонь

Телеканал Греции ERT-news сообщил, что В порт города Пирей в Греции прибыл французский парусник "Белем". В субботу он отправится в Марсель с олимпийским огнем для Игр-2024.
Напомним вам, что 16 апреля началась эстафета олимпийского огня по Греции, который был зажжен в Древней Олимпии. 26 апреля на пирейском стадионе она завершиться. Олимпийский огонь будет передан стране-организатору предстоящих Игр. 8 мая огонь прибудет в Марсель, откуда начнется 68-дневное путешествие огня по Франции. Оно закончится на церемонии открытия Олимпиады-2024 26 июля в Париже.
ERT-news подчеркивает, что это будет впервые, когда олимпийский огонь будет отправлен в страну, где проходят Игры, по морю. Яннис Моралис, который является мэром Пирея, сказал, что 27 апреля будет проходить торжественное мероприятие, посвященное передаче огня.
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