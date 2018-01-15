Откуда берутся колдуны и маги

Почему так множатся в последние годы разнообразнейшие целители, маги, колдуны и так далее? Почему люди реже слушают советы и рекомендации умудренных жизненным опытом стариков и вооруженных знаниями врачей, и все чаще доверяют свое здоровье другой категории людей? В Липецке молодая мать доверила магу больного ребеночка. Во время "процедур" малыш вдруг умер...

"Белый маг", как он себя обозначил в рекламном объявлении в местной газете, не смог оказать двухлетнему малышу даже простейшей медицинской помощи. Что вполне понятно: по образованию он был инженер-технолог. Впрочем, почему "был"? Он жив-здоров, в отличие от его умершего маленького пациента. А, может быть, еще и продолжает "целить" кого-нибудь…

Снимать порчи-сглазы он как бы умеет, а вот микроскопическими медицинскими знаниями или даже простейшими навыками самой что ни на есть первой помощи не обладает! Уголовное дело в этом конкретном случае не заводилось.

При вскрытии выяснилось, что у мальчика редкое заболевание сердца, от него-то он и ушел из жизни. А "маг" посчитал, что у него порча-сглаз и все такое, и порекомендовал матери "не по врачам бегать", а, заплатив немалую сумму, пройти с сыном процедуру как бы "очищения"…

В Санкт-Петербурге ранее случилось пугающее ЧП: родители мальчика, больного тяжелой формой сахарного диабета, отказались от помощи традиционной медицины и пытались вылечить ребенка с помощью народного целителя. В итоге мальчик умер, а несчастные родители аж 33 (!) дня вместе с этим "магом" сидели над трупом ребенка, ожидая, когда он очнется от "комы".

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В украинской Керчи старушка, называющая себя в рекламных объявлениях "доброй ведьмой", пыталась лечить внезапно возникшую грыжу у обратившейся к ней женщины… голубиным пометом! Причем к врачам ходить строго-настрого запретила. Мол, еще дальше свою порчу-сглаз загонишь. В конце концов женщину увезли прямо с приема у "доброй ведьмы" в реанимацию с ущемлением грыжи, еле откачали. Как же уберечься от подобных "специалистов"?

Ситуацию комментирует кандидат юридических наук, член Международной ассоциации адвокатов Игорь Васильевич Шмидт:

"Увы, всяких колдунов и магов в России развелось действительно очень много. По информации моих коллег, в одном только Санкт-Петербурге существует около 300 разнообразнейших школ целительства, курсов нетрадиционной медицины и так далее. Естественно, что "отдельно взятых" колдунов, целителей и так далее в разы, может быть, в десятки раз больше.

Наверное, их могло бы быть и меньше, если бы у нас были четкие, понятные и отработанные законодательные основы нетрадиционной медицинской деятельности. Увы, их пока нет.

Вообще, споры о том, что такое народная медицина, целительство и так далее и как контролировать деятельность их многочисленных представителей, ведутся довольно давно. Какого-то федерального Закона о целительстве в полном виде у нас до сих пор не существует, хотя депутатами Госдумы предпринимались попытки его создания.

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Если не ошибаюсь, основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность целителей, сейчас являются Закон "Основы законодательства об охране здоровья", а также Приказ Минздрава "Рекомендуемые критерии допуска к лицензированию медицинской деятельности". Однако ни "Основы…", ни приказ не дают четкого и понятного всем определения, что же, собственно, такое народная медицина и чем она отличается от медицины вообще.

Если исходить из вышеназванных документов, то получается, что статус официально признанной медицинской деятельности нетрадиционная медицина получает сразу же после момента регистрации в установленном порядке. Человеку, желающему заняться целительством, надо получить благословение какой-нибудь зарегистрированной общественной организации целителей, а затем с их представлением отправиться в местные органы здравоохранения и получить соответствующий диплом целителя.

Затем по закону надо оформить лицензию на право занятия частной медицинской практикой. Дипломы-то эти люди, конечно, получают и начинают активно себя рекламировать, но вот за лицензиями в официальные органы не спешат. Потому что в официальных органах будут требовать, как минимум, диплом о высшем или хотя бы среднем медицинском образовании. Вот так-то! Круг замкнулся…

В целом можно отметить, что целители, которые, как они говорят, "несут большой общественный долг", яростно возражают против контроля со стороны государства и против самой процедуры лицензирования. Сами они говорят, что их деятельность настолько уникальна и нетрадиционна, что обычным людям (врачам, психологам) и обычными методами просто невозможно оценить явление целительства.

Соответственно, как понимаете, оценить их могут только коллеги по цеху. Это не только неверно, но и опасно. По мнению чиновников и представителей обычной, традиционной медицины, процент психических отклонений среди приверженцев нетрадиционных методов лечения, оздоровления и прочих воздействий на человека намного больше, чем среди обычных людей. Так что сначала подумайте, стоит ли идти ли к магу или колдуну, чтобы поправить свое здоровье. Не исключено, что вы его там же и потеряете…".