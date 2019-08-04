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Автор Мария Горбунова

Главное отличие восточной медицины - комплексное лечение любой болезни

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Наряду с традиционными медицинскими технологиями и продуктами современной фармакологической промышленности среди пациентов чрезвычайно популярны народные методы лечения. Особое место в народной медицине занимает китайская. Существует несколько школ для подготовки профессиональных специалистов, поддерживаемых ВОЗ.

Стоит отметить, что в таких школах готовят докторов работать по методам, проверенным веками, обучают своеобразной квинтэссенции достижений и знаний восточных врачебных практик.

Главное отличие восточной медицины от европейского подхода - комплексное лечение любой болезни человека, без классификации на заболевания отдельных органов и духовные практики.

Каждому направлению присущи индивидуальные черты.

Индийская медицина (аюрведа) ставит целью сохранения физического и духовного здоровья через применение специального массажа, натуральных средств, правильного питания и здорового образа жизни.

Тибетская школа пропагандирует соблюдение баланса трех «жидких» систем в организме: слизь, ветер и желчь. От сложения тела зависит преобладание одной из систем, оттого и склонность к определённым болезням. Баланс сохраняется системой правильного питания, фитотерапии, массажа и акупунктуры. Многие методы были заимствованы тибетцами из китайской и индийской школ.

Китайская основана на энергетическом обмене Ци в теле человека посредством определенных каналов. Восстановить правильное течение энергии можно воздействуя на точки близкого расположения каналов к поверхности кожи (иглоукалывание), их около 700. Выделяют два вида энергии - инь и янь, сохранение баланса которых тоже является задачей китайской медицины.

Направленный на излечение организма в комплексе, китайский подход предполагает тщательное обследование пациента: внешний осмотр, прослушивание, измерение пульса, опрос о состоянии и жизненных обстоятельствах, пальпацию.

Согласно данным осмотра, выносится индивидуальный диагноз. Далее составляется план лечения для каждого пациента свой.

Какие методы применяет китайская народная медицина

Издревле используются следующие методы:

- акупунктура или иглоукалывание (активация энергоцентров);

- вакуум-терапия (улучшение кровотока и вывод продуктов метаболизма);

- массаж (улучшает состояние систем дыхания, сердца и сосудов, пищеварения и опорно-двигательного аппарата);

- фитотерапия или лечение сложными травяными смесями (повышение иммунитета и метаболизма)

- моксотерапия - нагревание определённых точек на теле угольным цилиндром (применяется для лечения кожных заболеваний и сердечно-сосудистой системы).

- китайская лечебная гимнастика

Преимуществами китайских методов является минимальное вмешательство в организм и его работу, противопоказаний практически нет.

В сравнении с российскими клиниками, где прием и лечение больных поставлены на поток, китайская школа подразумевает внимательный подход к каждому пациенту, индивидуальную работу с каждым, доведение до завершения любого начатого лечения. И чем раньше человек обратится к специалисту, тем быстрее и эффективнее будет курс лечения.

Фото: lilove.ru

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Темы энергетический обмен ци китайская народная медицина комплексное лечение любой болезни
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