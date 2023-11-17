Эдуард Уразаев: для погромов были объективные предпосылки

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Дагестане побеседовала с политическим обозревателем Эдуардом Уразаевым. Он рассказал, насколько зарубежные Telegram-каналы ваххабитов влияют на местную молодёжь, какие факторы привели к беспорядкам в аэропорту и почему спортсмены-мусульмане не сразу осудили погромы.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— События в Дагестане всколыхнули всю страну. Почему случились погромы?

— Для этого есть объективные предпосылки. Нельзя сводить всё к воздействию зарубежной провокации. Здесь есть определённая почва — недовольство властью из-за межклановой борьбы, борьбы с коррупцией. Используют любой повод, чтобы критиковать республиканскую и федеральную власть. Всё это дагестанские критики выливают в Telegram-каналах, и это автоматом переносилось на "Утро Дагестан" и другие ципсошные каналы. Там всё подавалось в удобном для прозападных сил виде. Ожили ваххабиты.

Идеология ваххабизма в том, что в республике должен быть установлен общекавказский или северокавказский халифат. Это вещают с Украины и из Турции те, кто сбежал от правоохранительных органов в 2014–2016 годах, когда добивали остатки террористов.

С началом СВО на Украине их вытащили на свет божий, дали финансирование, аппаратуру, и они начали активно вести войну. Сначала финансирование шло через Илью Пономарёва*, который связан с Киевом. Турция — также проваххабитский канал. Явных признаков, что замешаны турецкие власти, нет. Но они лояльно относятся к сбежавшим ваххабитам, не всегда откликаются на запросы наших правоохранительных органов о выдаче экстремистов. У нас не такие уж дружеские взаимоотношения с Турцией.

Первый фактор протестов — общая социальная напряжённость. Второй — провокации заказчиков внутри республики. Третий — ЦИПсО через Telegram-каналы, соцсети выступил с "идеологией ваххабизма".

В 2022 году во время СВО украинские власти лояльно относились к проваххабистским взглядам организаторов Telegram-каналов, помогали им. Но потом между ними пробежала чёрная кошка. Потому что ваххабиты начали говорить, что "Украина для нас ничего не значит, мы за свои интересы воюем, для нас Украина — временный союзник". А с началом событий в Палестине у них произошёл глубокий раскол. Потому что украинская официальная власть на стороне Израиля. А проваххабистские каналы на стороне Палестины.

— Кроме "Утро Дагестан", какие ещё каналы популярны?

— Канал "Горец", но он более фундаменталистский, прорелигиозный. Всего их полтора десятка. Они разговаривают на религиозном языке, у них отсылки к религиозным постулатам, но истолкованным в превратном виде. Это уже было при появлении ваххабизма в Дагестане.

Они превратно истолковывают положения Корана, суры, начиная от шариата, и, основываясь на искаженных толкованиях, навязывают идеологию фундаментализма, радикализма, джихада. Они против власти и за создание халифата.

Их костяк — недобитое ваххабитское подполье. К ним примыкают полукриминальные элементы, которые сбежали из России от полиции, а также салафиты — это "умеренные ваххабиты", которые хотят "мирным путём построить халифат".

— Почему спортсмены не выступили против погромов? Никто не заявил: "Ребята, остановитесь, не смейте этого делать".

— В Дагестане много спортивных секций единоборств. Наиболее популярный вид спорта — вольная борьба. Самое большое количество олимпийских чемпионов из Дагестана по вольной борьбе. Дагестан всегда давал большое количество медалей в общероссийский зачёт. У нас внутренние критики говорят, что молодёжь учат только спортивным единоборствам, вместо того чтобы учить дисциплинам:

техническим,

экономическим,

гуманитарным.

Дагестан называют "республикой сломанных носов и поломанных ушей".

Российские и дагестанские власти лояльно отнеслись к возрождению ислама, потому что в борьбе с религиозным экстремизмом, ваххабизмом было удобно в противовес использовать течение суфизма, "мягкого ислама". В борцовские секции тоже стал проникать ислам. Ваххабиты стали просить перед началом тренировки и после неё помолиться вместе. Призывали борцов вести себя в соответствии с канонами ислама, друг к другу обращаться "брат".

Вроде бы ничего плохого, поэтому к этому отнеслись лояльно. Но когда заметили, что из борцовской среды идёт пополнение террористов, наши власти начали вести контрпропаганду в борцовских секциях. Удалось погасить эту волну, но остаточные явления остались.

Поэтому среди борцов много верующей молодёжи. Когда наши борцы выигрывают на соревнованиях, обязательно отвешивают поклоны Аллаху за то, что даровал победу. Соответственно, религиозность служит базой для солидарности с народом Палестины. Согласно положениям Корана, единоверцы должны поддерживать друг друга.

Кроме того, всё произошло за два-три дня: хасавюртовские события и через день погром в аэропорту. Просто никто не ожидал. Я тоже считал, что принятые меры, выступления муфтията позволят снизить накал, перевести возмущение в молитвы.

Но сейчас уже многие спортивные тренеры, именитые борцы осудили погромы, призвали к спокойствию, к соблюдению закона.

Тем не менее борцы на одном из ток-шоу на дагестанском телевидении РГВК "Дагестан" присоединились к призыву Хабиба Нурмагомедова освободить от ответственности участников погромов. Это внутрицеховая солидарность, с одной стороны. С другой стороны, люди сохранили мнение, что дагестанские власти недостаточно активно воздействуют на федеральные власти и не показывают свою позицию на международном уровне в защиту Палестины.

Основной лозунг протестующих: "Власти недостаточно активны в отстаивании прав палестинцев". Хотя, казалось бы, где Палестина, а где Дагестан.

*- признан в России иноагентом