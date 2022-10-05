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Автор Ольга Лебедева

Кадыров внесён в Книгу рекордов России, как самый "засанкционированный" человек

Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил неожиданный, но заслуженный подарок в день своего 46-летия (день рождения он отмечает сегодня, 5 октября).

Кадыров внесён в Книгу рекордов России, как самый "засанкционированный" человек

Главред Книги рекордов России Станислав Коненко вручил ему сертификат о том, что он внесен в Книгу как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Вручение памятного документа состоялось на мероприятии ко Дню города Грозный.

Как ранее подсчитал сам Кадыров, начиная с 2011 года, против него введено "как минимум 70 ограничений":

"Таким количеством не могут "похвастаться" нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают", — написал чеченский лидер в своём Telegram, отметив, что непременно подаст заявки "на рекорд" сначала в российскую Книгу, а затем, "чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения" — в Книгу рекордов Гиннесса.

Хотя с "Гиннесом" всё непросто: редакция прекратила регистрацию рекордсменов из России и Белоруссии. Плюс ещё одна санкция в копилку Кадырова...

Самая нелепая санкция

Рамзан Кадыров откровенно потешается всякий раз, когда ему "прилетает" очередная санкция. Но недавно даже он слегка подрастерялся. Да и было отчего: выяснилось, что ограничения против главы российского региона введены Новой Зеландией:

"Немного подзабыл, где она находится, и решил проверить, не та ли Новая Зеландия, которая в шестнадцати тысячах километров? Точно! Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Вам-то чем не угодил?", — удивился Кадыров.

А затем, видимо, подумав хорошенько, предложил:

"Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать!"

Ну что ж, первый повод "отмечать санкции" у Рамзана Кадырова теперь есть. Интересно, когда он поставит новый рекорд?

К слову, Рамзан Кадыров ранее уже был признанным рекордсменом. Причём дважды? в 2016 и 2021 году он устанавливал рекорды по наибольшему числу голосов на выборах глав регионов в мире:

  • в 2016-ом за него проголосовали 97,56% избирателей;
  • в 2021-ом — 99,7%.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы рамзан кадыров книга рекордов гиннесса
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