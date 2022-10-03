Кадыров заявил, что подаст заявку в Книгу рекордов Гиннеса по количеству санкций

Рамзан Кадыров высказался по поводу санкций против него и назвал себя мировым рекордсменом по их количеству.

Чеченский лидер отметил, что начиная с 2011 года, в отношении него, а также членов его семьи, имущества, доходов, аккаунтов в соцсетях было введено больше 70 ограничений.

"Таким количеством не могут "похвастаться" нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают", — поделился он в своём Telegram-канале.

Президент Чечни считает, что иностранцы стараются лишить его всего уже больше 11 лет, однако пока им это не удаётся. Он признался, что не против подать заявку в Книги рекордов России и Гиннеса.

"Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль", — добавил он.