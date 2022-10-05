Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Указ об этом вышел под номером 709, о чём чеченский лидер рассказал в своём Telegram-канале.
Также Кадыров поздравил республики с днём Грозного, с днём учителя и днём чеченское молодёжи. Он выразил слова благодарности за высокую оценку его заслуг и дал обещание оправдать доверие.
Глава Чечни отметил успешность наступательных действий российских войск в ДНР и Херсонской области. От сообщил, что развлекательные мероприятия в честь праздников в городе не предусмотрены.
"Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества", — сказал он.
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