Кадыров заявил, что президент РФ Путин присвоил ему звание генерал-полковника

Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Указ об этом вышел под номером 709, о чём чеченский лидер рассказал в своём Telegram-канале.

Также Кадыров поздравил республики с днём Грозного, с днём учителя и днём чеченское молодёжи. Он выразил слова благодарности за высокую оценку его заслуг и дал обещание оправдать доверие.

Глава Чечни отметил успешность наступательных действий российских войск в ДНР и Херсонской области. От сообщил, что развлекательные мероприятия в честь праздников в городе не предусмотрены.

"Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества", — сказал он.