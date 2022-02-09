Эксперт: почему не заряжается батарея ноутбука

Причины проблем с зарядкой ноутбука могут быть самыми разными — от плохого соединения кабеля до драйверов и настроек BIOS. Инженер по проектным решениям Acer в России Назир Наурзоков разобрал в интервью Pravda.Ru самые распространённые проблемы.

Причины проблем с зарядкой ноутбука

Для начала необходимо понять детали проблемы. Реагирует ли ноутбук, когда вы подключаете зарядный кабель? Если да, то какое уведомление вы видите в трее в нижнем правом углу экрана? К примеру, надпись "Зарядка не выполняется" (или "Подключено, не заряжается" в более старых версиях Windows) намекает на наличие программных проблем.

Самое простое, но не всегда действенное —

выключить ноутбук,

отсоединить зарядку и батарею (если она съёмная),

задержать кнопку включения устройства на 15-20 секунд,

затем подключить всё в обратном порядке.

Часто такое решение помогает на новых ноутбуках: батарея могла быть инициализирована неправильно, и в таком случае этот набор действий должен помочь.

Если это не сработало, попробуйте сбросить BIOS до заводских настроек. Для этого выключите компьютер и снова запустите:

в самом начале запуска нажмите клавишу входа в BIOS (она отличается на разных компьютерах, это могут быть клавиши F2, F8, Delete и т. п.)

и выберите пункт Load Defaults или Load Optimized BIOS Defaults — это сбросит настройки до заводских.

Что делать, если ничего не помогает

Если ситуация не изменилась и с зарядкой остаются проблемы, установите обновлённую версию BIOS: откройте сайт производителя и найдите там обновлённую версию BIOS (обычно она находится в разделе "Поддержка" или "Загрузки"). Будьте внимательны при обновлении BIOS: строго следуйте инструкции по установке. А если не уверены, отдайте устройство специалисту: неправильно обновлённый BIOS может превратить ноутбук в "кирпич".

Бывают и случаи, когда система показывает, что зарядка подключена, а на деле заряд не идёт. Это чаще всего указывает на аппаратную проблему. Попробуйте предпринять шаги, описанные выше, — есть шанс, что это поможет.

Если не помогло, значит, неисправность кроется в блоке питания, в аккумуляторе ноутбука или его контроллере, в разъёме или контактах. В этих случаях категорически не стоит пытаться устранить неисправность самостоятельно: максимум, что можно сделать, — проверить надёжность подключения.

Если штекер плотно сидит в разъёме, электричество в квартире есть и блок питания выглядит целым — это очень похоже на аппаратную проблему, решать которую стоит только в сервисном центре.

Аналогичный совет можно дать и в том случае, когда ноутбук вообще не реагирует на подключение зарядки: не стоит испытывать судьбу и пытаться починить устройство самому — это может привести к тому, что ноутбук окончательно выйдет из строя и не будет подлежать ремонту.

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