Продавца магазина застрелили в Забайкалье. Из-за ноутбука

Обстоятельства убийства продавца магазина устанавливают следователи в Забайкальском крае.

По информации регионального следственного управления СКР, тело 55-летнего продавца нашли накануне вечером в одном из магазинов города Могочи.

Как выяснили следователи, 20 декабря в магазин зашёл неизвестный, выстрелил в потерпевшего из неизвестного оружия. После этого злоумышленник забрал находившийся в магазине ноутбук и скрылся. Сообщается, что продавец скончался от полученных ранений на месте происшествия.

В настоящее время в связи с инцидентом в Могоче СУ СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Убийство, сопряжённое с разбоем". В рамках его расследования сотрудники СКР уже осмотрели место происшествия и тело убитого.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Планируется провести ряд экспертиз. Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей произошедшего.

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