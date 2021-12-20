Стали известны подробности убийства двух женщин в Москве

Жителя Москвы стал фигурантом дела об убийстве двух женщин.

По информации столичного СУ СКР, тела женщин 1936 и 1972 года рождения с множественными травмами головы нашли в квартире одного из домов по Каширскому шоссе 19 декабря.

Как сообщили Москве 24 в столичном управлении МВД, в течение четырёх часов после обнаружения убитых по подозрению в преступлении был задержан горожанин 1969 года рождения. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По информации СМИ, задержанный – муж одной из убитых женщин. 19 декабря мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой и ударил её. Мать женщины заступилась за неё. После этого подозреваемый повалил обеих потерпевших на пол и стал избивать их руками и ногами. При этом в квартире находилась 10-летняя дочь супругов. Потом она убежала к соседям. Глава семейства после инцидента попытался скрыться у своего приятеля.

Как рассказали соседи потерпевших и подозреваемого, у этой семьи могли быть финансовые трудности. Кроме того, муж стал злоупотреблять спиртным. В связи с этим жена мужчины могла потребовать развода, в случае которого он остался бы без квартиры, хозяйкой которой была тёща.

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