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Автор Ирина Шлионская

Google разработала защиту от подглядывания в гаджеты

Эврика » Изобретения

Помните строки из песни Высоцкого: "Когда другой мои читает письма, заглядывая мне через плечо"? Так вот, скоро любители сунуть нос в чужую корреспонденцию утратят эту возможность. По крайней мере, если речь идёт об электронном контенте. Корпорация Google анонсировала разработку технологии, которая не позволит посторонним людям смотреть на дисплей смартфона, планшета или ноутбука из-за спины пользователя. Правда, эта функция будет работать только в операционной системе Chrome OS.

 

Если за нами подсматривают…

Многие люди стараются обезопасить свои устройства от постороннего внимания — отключают их, когда не используют, ставят пароли или просто прячут в недоступное место. Ну а как быть, если вы в данный момент пользуетесь гаджетом, а рядом находится кто-то ещё? Ситуация не такая уж безопасная или контролируемая, как кажется на первый взгляд.

Ситуации, когда кто-то чужой подсматривает, чем занимается владелец гаджета, встречаются не так уж редко. Это может происходить, например, в общественных местах и транспорте. Если это кто-то из членов семьи, такое подсматривание может приводить к личным проблемам и конфликтам. А если в роли подсматривающих оказываются коллеги по работе, это вообще может оказаться чревато непредсказуемыми последствиями — от жалоб начальству до похищения конфиденциальной информации и слива её конкурентам.

Не стоит забывать, что теоретически посторонние лица могут подсмотреть и пароли, логины и другую скрытую информацию, и затем воспользоваться ею в своих целях. Одним словом, лучше не допускать утечек информации с ваших личных устройств ни при каких обстоятельствах.

Помешать увидеть контент

На сегодняшний день существуют такие технические средства защиты от подсматривания, как поляризационные фильтры на экран, которые сужают угол обзора, а также программы, затемняющие экран, оставляя небольшое окошко для пользователя.

Ими имеет смысл воспользоваться, когда есть риск того, что кто-то проявит ненужное любопытство к вашему контенту. То есть вы сами будете видеть его, но если кто-то ещё захочет увидеть, что происходит на экране, у него это не получится. Однако долго работать в таком режиме может оказаться неудобно для самого пользователя.

Затруднить и предупредить

 

Функция защиты от подсматривания, разработанная Google, будет работать на базе камеры устройства, а также аппаратного модуля, который при помощи локальных алгоритмов машинного обучения сможет определять присутствие в кадре других людей, помимо пользователя.

При этом программа не только затруднит чтение содержимого дисплея другими людьми, но и станет предупреждать пользователей об угрозе этого. В зависимости от настроек, в панели состояния может появиться специальное уведомление, значок с изображением глаза, или будет снижена яркость экрана.

Чтобы подключить функцию, нужно будет отметить в настройках "Включить обнаружение подсматривания". Если пользоваться этим сервисом вы не хотите, то можно просто его отключить.

К сожалению, в современном обществе всё чаще происходит нарушение наших приватных границ. И появление таких "систем защиты" неизбежно.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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