В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей

Специалисты Google изучат решение российского суда о штрафе в размере 7,2 миллиардов рублей и определят дальнейшие шаги, сообщили в пресс-службе американской компании.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 7,2 миллиардов рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Это первый случай в России, когда на IT-компанию был наложен оборотный штраф.

По данным суда, компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Корпорация должна выплатить штраф в размере 7 221 916 235 рублей, сообщили РИА Новости.

Известно, что позднее будет рассмотрено аналогичное дело в отношении Meta Platforms (ранее — Facebook).

Оборотный штраф является самым строгим наказанием по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению".

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