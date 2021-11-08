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Telegram и Google снова оштрафованы за неудалённый запрещённый контент

Россия

Таганский суд Москвы приговорил к штрафам Telegram и Google за неудалённый запрещенный контент. По предварительному решению, первый заплатит 4 миллиона рублей, второй — 2 миллиона.

Telegram и Google снова оштрафованы за неудалённый запрещённый контент

Как сообщает MK.RU, протоколы в ведомство направил Роскомнадзор.

Дело Telegram суд рассмотрит 18 ноября. Дата слушания по делу Google пока неизвестна.

Всего за 2021 год соцсети Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok оштрафовали на 180 миллионов рублей. Речь идет в том числе и о пропаганде наркотиков. Facebook оштрафован на сумму 70 миллионов рублей, Twitter — на 38,5, Telegram — на 35, Google — на 32,5, TikTok — на более чем 4 миллиона.

Pravda.Ru писала, что компания Facebook не стала пользоваться судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 миллионов рублей московскому суду.

Роскомнадзор возбудил административное дело против корпорации Google после того, как компания не выполнила закон, обязывающий иностранные компании хранить данные о российских пользователях.

В мае 2021 года мировой суд Таганского района Москвы признал Telegram виновным в неудалении информации по требованию Роскомнадзора (РКН). Сайты или мессенджеры обязаны удалять запрещённый контент в течение 24 часов.

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Автор: Олеся Киреева
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