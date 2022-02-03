Эксперт: что делать, если на ноутбук попала жидкость

Оказывается, предложение заклеивать камеру ноутбука — вполне резонное. Как сообщает издание Daily Mail, британские эксперты в сфере цифровой безопасности уверены, что такой метод обезопасить себя от мошенников, которые могут использовать камеру для получения данных через удалённый доступ.

А вот инженер по проектным решениям Acer Назир Наурзоков рассказал читателям Pravda.Ru о том, что делать, если на ноутбук попала жидкость.

Какие шаги предпринять, если залили ноутбук

Самые важные первые шаги необходимо предпринять быстро: так увеличивается шанс спасти и само устройство, и данные на нем.

Сперва отключите питание. Выдерните зарядный кабель, если гаджет подключен к розетке. Затем зажмите кнопку выключения на самом устройстве и удостоверьтесь, что оно точно выключилось, а не перешло в спящий режим. Не стоит переживать о несохраненных документах: каждая секунда промедления может стоить потери всего ноутбука и его содержимого, зато если действовать оперативно, даже несохраненные данные, скорее всего, получится вернуть — современные ОС, как правило, позволяют это сделать.

После отключите от ноутбука все аксессуары: мышки, флэшки — словом, все, что присоединяется к ноутбуку через порты и провода. Если есть возможность, извлеките из устройства батарею (речь идет о тех ноутбуках, у которых батарея вынесена наружу, а не находится внутри корпуса, но сейчас такие модели встречаются не так часто).

Все это делается для того, чтобы вода, кофе, чай или сок не замкнули контакты и участки работающей платы — иначе восстановить компоненты будет крайне непросто (а нередко даже невозможно).

Следующий шаг, с которым не стоит медлить, — переверните устройство клавиатурой вниз. Любой жидкости требуется время, чтобы затечь под клавиши и попасть внутрь ноутбука, а значит, чем быстрее вы его перевернете, тем меньше влаги попадет в корпус. Возможно, придется слегка покрутить ноутбук, чтобы как можно больше воды вытекло наружу. Но ни в коем случае не стоит его трясти — это увеличит вероятность попадания влаги на важные компоненты.

Наконец, заключительный этап экстренных мер: при помощи салфеток или тряпочки (желательно, чтобы материал не был ворсистым) протрите гаджет в тех местах, где видно влагу. Тщательно пройдите зону клавиатуры и, если строение гаджета позволяет, постарайтесь удалить жидкость из-под клавиш. Важно при этом не переворачивать гаджет и держать его клавиатурой вниз.

Теперь стоит оставить ноутбук сохнуть на несколько дней. Если у вашего устройства есть съемные или разборные части (задняя крышка, слоты, заглушки и т. д.), удалите их — это ускорит процесс высыхания.

Не стоит использовать для сушки фен или ставить ноутбук над батареей (и любым другим источником тепла)!

Пока не пройдет 48 часов, включать и вообще производить какие-либо манипуляции с ноутбуком слишком опасно: скорее всего, жидкость еще не успеет полностью высохнуть и вы просто разнесете ее по корпусу или замкнете контакты. Если вы пролили на ноутбук не воду, а чай, кофе или газировку, лучше вообще не включать его самостоятельно, а сразу отнести в сервис: сахар, кислоты и другие вещества даже после высыхания могут оставить налет или пленку на внутренних компонентах ноутбука и повредить их при первом включении. Причем бывает и так, что окисление или коррозия контактов и микросхем дает о себе знать не сразу, а только через несколько недель или месяцев — когда процесс набирает обороты.

А вообще лучше отнести ноутбук в сервис в любом случае — разбирать его самостоятельно может быть не под силу неподготовленному человеку. Часто для этого необходимы специальные отвертки, покупка которых обойдется примерно в ту же сумму, что и профессиональная диагностика. Плюс специалист скорее увидит возможные проблемы и решит их быстрее и эффективнее.

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