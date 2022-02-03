EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Эксперт: что делать, если на ноутбук попала жидкость

Наука

Оказывается, предложение заклеивать камеру ноутбука — вполне резонное. Как сообщает издание Daily Mail, британские эксперты в сфере цифровой безопасности уверены, что такой метод обезопасить себя от мошенников, которые могут использовать камеру для получения данных через удалённый доступ.

А вот инженер по проектным решениям Acer Назир Наурзоков рассказал читателям Pravda.Ru о том, что делать, если на ноутбук попала жидкость.

Онлайн-микрозаймы

Какие шаги предпринять, если залили ноутбук

Самые важные первые шаги необходимо предпринять быстро: так увеличивается шанс спасти и само устройство, и данные на нем.

Сперва отключите питание. Выдерните зарядный кабель, если гаджет подключен к розетке. Затем зажмите кнопку выключения на самом устройстве и удостоверьтесь, что оно точно выключилось, а не перешло в спящий режим. Не стоит переживать о несохраненных документах: каждая секунда промедления может стоить потери всего ноутбука и его содержимого, зато если действовать оперативно, даже несохраненные данные, скорее всего, получится вернуть — современные ОС, как правило, позволяют это сделать.

После отключите от ноутбука все аксессуары: мышки, флэшки — словом, все, что присоединяется к ноутбуку через порты и провода. Если есть возможность, извлеките из устройства батарею (речь идет о тех ноутбуках, у которых батарея вынесена наружу, а не находится внутри корпуса, но сейчас такие модели встречаются не так часто).

Все это делается для того, чтобы вода, кофе, чай или сок не замкнули контакты и участки работающей платы — иначе восстановить компоненты будет крайне непросто (а нередко даже невозможно).

Следующий шаг, с которым не стоит медлить, — переверните устройство клавиатурой вниз. Любой жидкости требуется время, чтобы затечь под клавиши и попасть внутрь ноутбука, а значит, чем быстрее вы его перевернете, тем меньше влаги попадет в корпус. Возможно, придется слегка покрутить ноутбук, чтобы как можно больше воды вытекло наружу. Но ни в коем случае не стоит его трясти — это увеличит вероятность попадания влаги на важные компоненты.

Артрит
 

Наконец, заключительный этап экстренных мер: при помощи салфеток или тряпочки (желательно, чтобы материал не был ворсистым) протрите гаджет в тех местах, где видно влагу. Тщательно пройдите зону клавиатуры и, если строение гаджета позволяет, постарайтесь удалить жидкость из-под клавиш. Важно при этом не переворачивать гаджет и держать его клавиатурой вниз.

Теперь стоит оставить ноутбук сохнуть на несколько дней. Если у вашего устройства есть съемные или разборные части (задняя крышка, слоты, заглушки и т. д.), удалите их — это ускорит процесс высыхания.

Не стоит использовать для сушки фен или ставить ноутбук над батареей (и любым другим источником тепла)!

Пока не пройдет 48 часов, включать и вообще производить какие-либо манипуляции с ноутбуком слишком опасно: скорее всего, жидкость еще не успеет полностью высохнуть и вы просто разнесете ее по корпусу или замкнете контакты. Если вы пролили на ноутбук не воду, а чай, кофе или газировку, лучше вообще не включать его самостоятельно, а сразу отнести в сервис: сахар, кислоты и другие вещества даже после высыхания могут оставить налет или пленку на внутренних компонентах ноутбука и повредить их при первом включении. Причем бывает и так, что окисление или коррозия контактов и микросхем дает о себе знать не сразу, а только через несколько недель или месяцев — когда процесс набирает обороты.

А вообще лучше отнести ноутбук в сервис в любом случае — разбирать его самостоятельно может быть не под силу неподготовленному человеку. Часто для этого необходимы специальные отвертки, покупка которых обойдется примерно в ту же сумму, что и профессиональная диагностика. Плюс специалист скорее увидит возможные проблемы и решит их быстрее и эффективнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Президент Аргентины Фернандес заявил о долге страны перед РФ
Медик из США: "омикроном" заболевают через 45 дней после перенесённого COVID-19
Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра
Сенатор Климов назвал провокацией поставки Турцией оружия Украине
CBS: США начали переброску военных в Европу
Андрей Малахов показал атлетическую фигуру: "Я в cпортзале 6 раз в неделю!"
Команда Беглова попыталась спасти рейтинги визитом в поликлиники
На Украине снова заявили о территориальных претензиях к России
ВОЗ: регистрация "Спутник V" может завершиться в скором времени
Мантуров: товарооборот между РФ и США за 11 месяцев вырос на 43,5%
Последние материалы
Медик из США: "омикроном" заболевают через 45 дней после перенесённого COVID-19
Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра
Сенатор Климов назвал провокацией поставки Турцией оружия Украине
CBS: США начали переброску военных в Европу
Андрей Малахов показал атлетическую фигуру: "Я в cпортзале 6 раз в неделю!"
Команда Беглова попыталась спасти рейтинги визитом в поликлиники
Эксперт: что делать, если на ноутбук попала жидкость
На Украине снова заявили о территориальных претензиях к России
ВОЗ: регистрация "Спутник V" может завершиться в скором времени
Мантуров: товарооборот между РФ и США за 11 месяцев вырос на 43,5%
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Василий Амирджанов В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности Василий Амирджанов Александр Артамонов Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии Александр Артамонов Усам Оздемиров Санкции бьют по Западу бумерангом и учат сговорчивости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Шоу-бизнес
Предполагаемые сыновья Абдулова прошли ДНК-тест
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Политика. Новости и аналитика
Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников