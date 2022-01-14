Эксперт рассказала, как отличить натуральный продукт от подделки

На прилавки магазинов все чаще попадает фальсификат, который может нанести ощутимый и зачастую непоправимый вред здоровью человека. Потребители часто не догадываются о том, что продукция того или иного изготовителя — дешевая подделка, поскольку такая продукция почти неотличима от оригинала. Конечно же, бизнес выигрывает, а вот как быть простым потребителям? О том, какие продукты подделывают чаще всего и как отличить оригинал от фальшивки, рассказала читателям Pravda.Ru Светлана Строева, начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир".

Как поясняет Светлана, чаще всего подделывают дорогой товар, ведь при достаточно небольших вложениях его можно продать в разы дороже. Стоит отметить, что редко подделывают продукцию со сложным составом и упаковкой, так как это в целом затратно.

Как понять — поддельный товар или нет

"Прежде всего, нужно обратить внимание на этикетку. Именно она зачастую может помочь определить подлинность продукта. Все надписи на ней должны отчетливо читаться, даже если они написаны мелким шрифтом. Можно также проверить на орфографические ошибки — реальный производитель такого не допустит. Смотрите на качество нанесения рисунка, нет ли где дефектов. Обращайте внимание и на дату производства: если цифры читаются плохо или виднеются перебивки, возможно, мошенники могли где-то достать бракованные этикетки, перебить на них дату и наклеить на свою продукцию", — поясняет эксперт.

К тому же на упаковке должна быть определенная информация согласно законодательству:

наименование продукции;

состав;

количество;

срок годности и дата изготовления;

условия хранения (устанавливает изготовитель, по отдельным видам продукции условия хранения предусмотрены техническими регламентами ТС);

показатели пищевой ценности;

место нахождения изготовителя и импортера (с указанием названия бренда, фирмы);

рекомендации (иногда имеются ограничения) по использованию;

сведения о наличии ГМО.

Продавцам, которые торгуют продуктами животного происхождения (такими как рыба, мясо, молоко, яйца и т. д.), необходимо иметь ветеринарное свидетельство. Если же возникают сомнения в качестве продукта, то покупатель всегда вправе попросить его у продавца.

Также нужно смотреть штрих-коды. Сейчас многих производителей обязывают наносить маркировку на свою продукцию. Современные технологии позволяют проверить штрих-код с помощью камеры смартфона и подтвердить подлинность продукта.

Светлана Строева напоминает, что не стоит лишний раз рисковать, если возникают сомнения, то лучше перестраховаться, запросив у продавца все необходимые документы, подтверждающие подлинность товара, включая те же самые ветеринарные сертификаты. Также лучше воздержаться от покупки продуктов в местах несанкционированной торговли. Большая часть советов поможет не ошибиться при выборе продуктов в небольших магазинах. Что касается больших сетей, то вероятность встретить подделку там ничтожно мала, потому что достаточно строгие критерии отбора поставщиков.

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