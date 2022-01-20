Нарцисс издевается над жертвой: как противостоять

Абьюзер не травит супруга в одиночку, а создаёт себе группу поддержки. Кто такие "летучие обезьяны” и как в них превращаются близкие люди, может ли жертва абьюзера помочь себе самостоятельно и как вывести манипулятора на чистую воду, рассказала Pravda.Ru психолог Алёна Леонова.

Стая "летучих обезьян"

— Алёна, психолог Сэм Вакнин предложил термин "летучие обезьяны" по аналогии с помощниками злой ведьмы из "Волшебника страны Оз". Это люди, которые поддерживают абьюзеров и манипуляторов, вовлекаются в эту игру. Они понимают, что их используют в травле?

— Зачастую они не осознают, что их используют. Потому что человек, который обзаводится стаей "летучих обезьян", создаёт свой образ, в котором он не злой, преследующий и плохой, а, напротив, жертва обстоятельств, которой приходится терпеть неприятности из-за другого человека.

Нарциссы и психопаты — умелые манипуляторы.

Их главная задача — создать свой безупречный образ, тогда окружающие люди сочувствуют, стараются помочь, не осознавая, что картинка, которую нарисовал манипулятор, ничего общего с действительностью не имеет. Они думают, что, возможно, приносят небольшой вред, но во имя добра.

— Зачем абьюзеру "летучие обезьяны"?

— Прежде всего это помогает поддерживать образ. Если человек сам про себя говорит, что он безупречный, но просто жертва обстоятельств или плохого партнёра, то это его личное мнение. А если он вокруг себя собирает людей, которые поддерживают его в этом, тогда ещё более широкая группа людей скорее согласится с мнением многих, чем с мнением одного человека.

Можно подтягивать всё больше и больше людей, ведь у абьюзера не всегда одна жертва. Он не может оставаться в одиночестве. Поэтому у него всегда есть запасные варианты. Часто мужчина, абьюзер по отношению к жене, заводит любовницу. Жене он говорит, что к нему прицепилась любовница и преследует его; любовнице говорит, что жена безумная, я не могу её бросить, она сделает что-то с собой или с детьми. Таким образом он "питается" обеими жертвами. Собирая вокруг себя стаю "летучих обезьян", он подготавливает плацдарм, чтобы из этих людей выбрать новую жертву, когда другие станут непригодны.

— Кто может превратиться в "летучую обезьяну"?

— Чаще всего это впечатлительные люди с высокой эмоциональностью, которые вначале чувствуют и реагируют, потом осмысливают. Это люди доверяющие. Ведь нарцисс и психопат — это обаятельные люди, они умеют:

очаровать,

привлечь к себе,

втереться в доверие.

Человек бесхитростный, у которого не развито критическое мышление, может попасть под влияние.

— Могут ли быть "летучими обезьянами" друзья и родственники — самые близкие люди жертвы?

— Это, к сожалению, бывает часто. Друзья у пары обычно общие, они встанут на сторону того, кто более обаятелен. Да и далеко не все родственники нам друзья. Они часто встают на сторону того, кто краше говорит: это удобно. Ведь чтобы поддержать жертву, нужно приложить усилия, включиться в эту историю. Зато дать совет — это несложное действие, которое человеку принесёт чувство удовлетворения: я поучаствовал в ситуации, дал совет, попытался вразумить неразумную жертву, которая возводит напраслину на хорошего человека.

Дать совет проще всего. Помочь — гораздо сложнее.

Главное — найти поддержку

— Что делать жертве, когда на неё жёстко нападает толпа?

— Самое главное — найти поддержку. Это может быть горячая линия психологической помощи или друг, который тебе верит, не подпадает под обаяние абьюзера, не говорит: потерпи, всё пройдёт, ты должна уступить, ты всё неправильно понимаешь. Это человек, который поверит и скажет: я тебе помогу. В этой ситуации он может помочь хотя бы тем, что верит.

Жертва вводится абьюзером в такое состояние, когда она уже не абсолютно уверена в своих словах, действиях. Ей постоянно говорят: ты всё неправильно понимаешь, ты сама виновата, это всё только в твоей голове.

Жертва начинает сомневаться, в своём ли она уме. Человек, который скажет ей: с тобой всё в порядке, ты в своём уме, ты всё правильно понимаешь, очень в этой ситуации ценен. Это первое.

Второе: важно не оправдываться. Если травят, не нужно стараться объяснить. Потому что это трата сил и энергии на невозможное. Хорошо бы собрать доказательства своих страданий: например, записать на диктофон разговор с абьюзером. Там всё прозрачно: когда они наедине, он говорит, как есть. Можно дать послушать кому-то. Они скажут, что действительно здесь что-то не то: он может угрожать, оскорблять, то есть делать то, что отрицает в своих рассказах. Это поможет понять, что ситуация, в которой находится жертва, небезопасна, она не такая, как её представляет абьюзер.

Нужно осознать, что ты жертва. Жертвы абьюза часто стараются понять, почему это происходит, за что, что я сделал не так. Ни почему. Дело не в том, что жертва виновата, а в том, что ей не повезло встретить такого человека. Не надо искать в себе проблему. Осознать, что ты попал в ситуацию, в которой пострадал и продолжаешь страдать, — это важно, чтобы начать искать:

помощь,

пути выхода,

ресурсы, которые помогут.

— Что делать, чтобы самому не превратиться в "летучую обезьяну"? Как людям, которых пытаются вовлечь в такую ситуацию, остановиться и перестать верить?

— Перестать верить — это не то. Потому что это может быть правдой. Может быть, речь идёт не об абьюзере, а ваш близкий человек действительно в сложной ситуации, и он жалуется.

Нужно понимать, что если речь идёт о двух взрослых людях, то они разберутся сами. Можно посочувствовать: я тебя понимаю, тебе сложно. Но нужно удержаться от того, чтобы включаться в увещевания, преследование, осуждение другого человека.

Если человек говорит: мне нужна помощь, можно я у тебя поживу, то он, скорее всего, жертва. А если человек говорит: мне нужна помощь, не мог бы ты сказать моей жене, что она совершает ошибку, мол, я всё для семьи, а она неправа, то здесь надо сказать: нет, это ваши дела, она меня всё равно не послушает.

Для эмоциональных людей важно держать дистанцию. Когда мы слышим то, что нас возмущает, у нас поднимается буря эмоций. Важно сделать шаг назад и выдохнуть.

Если мы слышим слова одной стороны, значит, ситуация рассказана субъективно — от просто преувеличения до абсолютной лжи. Не нужно верить на слово.