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Автор Ирина Гусакова

Абьюзеры рядом с нами: как спастись от токсичных отношений

Общество

Чаще всего в обществе обсуждают абьюз в связке с домашним насилием, однако психологическое насилие может исходить от знакомых или даже коллег. И порвать с такими людьми не всегда удается — иногда жизнь заставляет сталкиваться с токсичным человеком. Как распознать абьюзера? Какие есть способы противостоять таким людям?

насилие

Семейный психолог Виктория Мещерина подтверждает, что токсичные отношения бывают не только в семье.

"Если вы чувствуете себя непонятым, ненужным, то ваши отношения токсичны. Обычно такие отношения бывают среди подростков, которые подвергаются эмоциональному насилию или буллингу. Самый лучший способ противостоять таким людям — не иметь с ними ничего общего. Но иногда мы попадаем в истории, где приходится себя защищать. И это трудно. Для этого нужно уметь ставить границы перед таким человеком, и по нашим границам должен ходить условный пограничник, чтобы их защищать. Находясь в токсичных отношениях, нужно быть готовым к тому, что будут покушаться на эти границы каждый день, будут пытаться унижать, манипулировать", — отметила эксперт.

По мнению Виктории Мещериной, опаснее всего токсичные отношения родителей с детьми, поскольку из-за бессилия и невозможности что-то доказать дети вырастают в людей, которые не верят в себя, считают себя недооцененными. Токсичные отношения с родителями меняют взрослую жизнь выросших детей. Именно такие люди находят себе в пару токсичных партнеров, потому что считают, что с ними по-другому нельзя, что они это заслужили.

Насилие

Школьная травля

Если же абьюзером выступает учитель, если с его стороны исходит давление, если он унижает ученика при одноклассниках, тогда единственный способ — рассказать об этом близким взрослым, чтобы на уровне "взрослый — взрослый" все прояснить.

"У подростка всегда есть желание победить своих соперников. Мы все проходим через этот этап. Как правило, если дело не касается буллинга, то мы все в отношениях с друзьями становимся успешными. Если в школе происходит буллинг, то ребенка нужно переводить в другую школу, где он откроется, будет нужным и важным. Если подростку не помочь, то может все закончиться плачевно", — отмечает эксперт.

Если обман — норма

Что касается любовных отношений, то здесь психологи говорят однозначно: если вы чувствуете, что вас обманывают, при этом вам предлагают поверить в то, что этот обман — норма, то из этих отношений нужно выходить. Иногда эти способы манипулирования касаются даже материального — например, мужчина живет за счет женщины и объявляет это нормой.

"Выходить из токсичных семейных отношений непросто. Уже есть обязательства, есть дети, есть какие-то непреодолимые обстоятельства, например, общий бизнес, ипотека. В таком случае можно попробовать искать компромиссы с партнером и можно отстаивать свои границы, говорить партнеру о том, что не нравится. Однозначный разрыв отношений должен быть, если есть физическое насилие", — подчеркивает эксперт.

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