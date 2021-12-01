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Автор Ирина Шлионская

Эволюция сделала нас пессимистами?

Общество

Нередко приходится читать и слышать о том, что оптимальная стратегия для жизни — позитивное мышление, и что оно якобы свойственно человеку изначально. Однако недавнее исследование, в котором приняли участие специалисты из Университета Бата, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Лондонского университета, доказывает, что это утверждение по меньшей мере спорно.

 

"Иррациональный оптимизм" не рационален?

Многие эксперты, которые ранее высказывались на эту тему, утверждали, что люди обладают "иррациональным оптимизмом", то есть уверенностью, что "всё будет хорошо". На этой же идее основана философия позитивного мышления, которой рекомендуют придерживаться некоторые психологи.

Но если разобраться, позитивное мышление работает только в тех ситуациях, когда человеку необходимо обрести уверенность в себе, чтобы достичь каких-то целей. В других случаях оно может даже оказаться во вред.

Например, если, обнаружив у себя признаки заболевания, вы не пойдёте к врачу, понадеявшись на то, что это не может привести ни к чему плохому. Также нет ничего хорошего в необдуманных вложениях денег — вы можете потерять средства и остаться без "подушки безопасности" на чёрный день.

Быть начеку

 

Теперь давайте предположим, что наши отдалённые предки тоже были оптимистами. В таком случае они вряд ли бы вообще выжили в первобытном мире, полном опасностей.

Если изначально верить, что на вас не нападёт дикий зверь и представители соседнего племени будут к вам дружелюбны, то эта вера попросту может стоить вам жизни.

Скорее, напротив, первобытные люди учитывали негативные факторы и постоянно были начеку, ожидая, что в любой момент ситуация может повернуться к худшему.

"Метод обновления" не работает

 

Авторы упомянутого исследования указывают на то, что в работах, приписывающих человечеству "врождённый оптимизм", как правило, используется "метод обновления".

Сначала участникам предлагают оценить свои шансы пережить какое-либо негативное жизненное событие, такие, как тяжёлая болезнь или развод, а затем ещё раз дать оценку, уже после предоставления статистики по этим событиям.

Но упоминания о плохих вещах обычно вызывают острую эмоциональную реакцию. Ученые посчитали, что эта закономерность могла повлиять на объективность исследований.

Поэтому в процессе экспериментов авторы решили убрать эмоциональную составляющую и использовать нейтральные примеры. Скажем, они предлагали добровольцам оценивать вероятность цвета проезжающей мимо машины. Результаты оказались такими же, как и при оценке негативных примеров. Это заставило экспертов усомниться в обоснованности "метода обновления".

Один из руководителей проекта, Джейсон Бертон, прокомментировал:

"Наши эксперименты показывают, что метод, обычно используемый для доказательства оптимизма, является ошибочным. Он приводит к "оптимистическим" убеждениям там, где оптимизм невозможен. Это не означает, что оптимизма вообще не может существовать в реальном мире, но необходимы новые усовершенствованные методы его оценки".

В свою очередь, его коллега Пунит Шах высказался так:

"Конечно, в определённых ситуациях есть основания для оптимизма, но это не значит, что люди в целом оптимистичны".

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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