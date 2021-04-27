Нейроцифролог назвал основные шаги для достижения счастья

Все люди хотят быть счастливыми. О том, как достичь этого состояния, в интервью ФАН рассказал таролог, нумеролог и нейроцифролог Вадим Безделев.

Люди часто забывают о том, что настоящее счастье находится рядом — здесь и сейчас, отметил эксперт. Для достижения счастья Безделев советует соблюдать несколько правил.

Четыре шага на пути к счастью

Во-первых, важно для себя определить так называемый "жизненный маяк" , то есть обозначить цели и наметить путь их достижения. Пути нужно разделить на несколько промежутков. Эксперт советует сверяться с планом, чтобы не отклониться от намеченного курса.

, то есть обозначить цели и наметить путь их достижения. Пути нужно разделить на несколько промежутков. Эксперт советует сверяться с планом, чтобы не отклониться от намеченного курса. Во-вторых, нужно всегда хвалить себя за достигнутое , ведь каждая преодолённая преграда требует затрат сил и энергии, поэтому важно радовать себя за выполненные пункты.

, ведь каждая преодолённая преграда требует затрат сил и энергии, поэтому важно радовать себя за выполненные пункты. В третьих, нужно составить список того, что поднимает настроение. Это может быть поход по магазинам, чтение книг и т. д.

Для достижения счастья большое значение имеет позитивное мышление, так как негатив чаще всего загоняет человека в определённые рамки, которые сковывают его мысли и желания.

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