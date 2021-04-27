Все люди хотят быть счастливыми. О том, как достичь этого состояния, в интервью ФАН рассказал таролог, нумеролог и нейроцифролог Вадим Безделев.
Люди часто забывают о том, что настоящее счастье находится рядом — здесь и сейчас, отметил эксперт. Для достижения счастья Безделев советует соблюдать несколько правил.
Для достижения счастья большое значение имеет позитивное мышление, так как негатив чаще всего загоняет человека в определённые рамки, которые сковывают его мысли и желания.
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