Валерий Коровин: кому и чем помешали штампы в паспорте

Штампы о браке и детях отменили — кому и чем они помешали? О чём нам молчат? Куда нас ведут? Кому и зачем нужно создание постлюдей и постобщества? Зачем для этого сексуальное раскрепощение?

На эти вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

На пути к постчеловечеству

— Валерий Михайлович, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене большинства ранее обязательных отметок в паспортах в связи с цифровизацией. Теперь не обязательно будет ставить штамп о браке. Но людям непонятна логика и смысл этого нововведения.

— Это постепенное движение на пути к постчеловечеству.

— Штамп о детях тоже можно не ставить. Но штампы о прописке и военном учёте остаются обязательными. Но если уж у нас всё в цифре, мы официально уже совсем уходим в виртуальное пространство, то почему такая выборочность? Какой смысл-то одно оставлять, другое убирать?

— Согласен.

— А нам объясняют, что не у всех полицейских есть планшеты. Вот остановят человека на улице…

— …а прописки, мол, нет никакой. Но я отвечаю: спокойно, дело совсем не в этом.

— Если уж виртуальный полёт и необязательность записи на бумаге, то свободный по всем графам.

— Да. Но это просто очередной этап полёта от человека к постчеловеку. Потихоньку, чтобы мягонько было.

— Мишустин думал о постчеловеке, ему-то это зачем?…

— Может быть, и не думал. Западные идеологи, консультанты, философы думали за него. Он отбросил химеру совести, они подумали за него, что нужно двигаться к постчеловеку. Сколько можно топтаться на месте?

Уважаемый господин Мишустин, вы же хотите развития? — Хотим. — А развитие — это не только экономика, но и социальные трансформации. Посмотрите, как развивается Запад, куда идёт. К раскрепощению индивидуума. Личность должна раскрепоститься. И так далее в том же духе.

Раз ты сидишь там, подписывай — и всё. Иначе, знаешь ли, будут проблемы с Международным валютным фондом, с западными финансовыми и всеми другими институтами, новые санкции… А вам и так проблем хватает.

У вас и так море проблем, экономика падает. Ты отвечаешь за экономику? — Да. — Хочешь больше проблем? — Нет. — Делай, что тебе говорят. Не думай. Нужно убрать это, оно лишнее. — А вот это можно мы оставим? Это нужно для контроля: прописка и воинская обязанность. — Это — пожалуйста, оставляйте. Это никак раскрепощению личности не мешает. Вот примерно так это происходит…

От раскрепощения к разврату

— Но прописка-то раскрепощению как раз мешает, воинский учёт — тем более. Какое же это раскрепощение?…

— Не мешает. Им это без разницы. И у нас нет прописки. А регистрация — это что-то такое, совсем необязательное. Ты можешь и без регистрации жить. Вот, например, жители Донбасса и Приднестровья получают российские паспорта без регистрации.

Для того чтобы такая личность двигалась к постличности, она должна быть половым образом раскрепощена. Поэтому брак — уже некая архаика. Это то, что давно преодолено на Западе, в "развитых" обществах.

Что это такое вообще-то — одна жена, один половой партнер, один муж? Это просто крепостная стена какая-то, ужасная древность, невероятный пережиток дремучих времен. Непорядок!

У постчеловека должен быть половой партнёр каждый день новый, причём лучше разного пола, можно всегда одного с ним. Да и пол-то тоже уже под вопросом. Главное — полная раскрепощённая сексуальность. Это же одна из догм постмодерна и либерализма. Развращённость, распущенность и раскрепощённость.

И желание выше, чем рассудок и воля. Воля и рассудок — это очень тоталитарно. Диктатура рассудка, самоограничение, аскеза — это всё то, что должно быть преодолено в либеральном постобществе.

Желание, чувственность, телесность — это то, что должно преобладать над рассудком и волей. И человек должен двигаться, падая, падение — цель. "Тело без органов" (Жиль Делёз) — это должно быть.

Свободное падение без сдержек

Человек должен быть абсолютно раскрепощён и свободен. Желание, похоть, чувственность должны быть превыше всего. А штамп человека останавливает. Мало того, что его воля останавливает, собственный рассудок, сохранение морально-нравственных устоев, его идентичность, память крови, традиции, так ещё и штамп его сдерживает.

А если человек хочет раскрепоститься, он полетел, покатился. Тело без органов — шар такой, ничто не мешает. И вдруг спотыкается о штамп в паспорте о браке и детях. И где раскрепощение?…

Это чисто идеологическая программа, стратегия. И если кто-то этого не понимает, он либо идиот, либо просто очень далёк от всего этого. А Мишустин же не идиот, и он находится в центре важнейших событий, в мировой повестке дня. Значит, кто-то его принудил к этому, торгуясь за какие-то конкретные экономические вещи.

Но он не смотрит дальше своих экономических задач. Он не смотрит на то, что это движение к постчеловеку. Он даже не мыслит такими категориями, даже слов таких может не знать. Ему надо сводить дебет с кредитом и налоги собирать. А лишних проблем ему не надо. Вот его логика.