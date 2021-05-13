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Автор Ирина Гусакова

"Бал сатаны": как либеральные СМИ уничтожают русский народ

Общество

Ни для кого уже не новость, что либеральные СМИ, скорее даже псевдолиберальные, с западной кормушкой, ведут системную войну против России и ее народа, в ход идет все: то президент плохой, то церковь не такая, то праздник надо облить помоями.

"Бал сатаны": как либеральные СМИ уничтожают русский народ

Безусловно, без критики никуда, конструктивная критика даже необходима, как и недопустимо замалчивание проблем, но посыл этих "либералов" направлен не на улучшение ситуации, а на разрушение. Ведь только так они могут надеяться на то, чтобы Россия стала рабом Запада. Главная цель "либералов" — уничтожить идентичность нашего народа.

Не так давно, буквально после Пасхи, в "Открытых медиа" появилась статья с громким заголовком "Бал сатаны", в которой шла речь о службе в храме Вооруженных сил. Статью быстро сняли, видимо, даже издание Ходорковского не выдержало столь либерального рвения. Но в интернете не утаишь иголку.

Подача информации в материале была как бы нейтральная, создавая иллюзию объективности. И такие словосочетания, как "храм войны", "шабаш ку-клукс-клана", "неправильная Пасха", вкупе с ссылками на мистические эпизоды из старых американских сериалов, были даны от "пользователей соцсетей", то есть редакция сама белая и пушистая.

Разумеется, ничего лишнего, только негатив. Ведь именно в этом суть современного либерализма с его толерантностью, которая стала грозным оружием для борьбы с инакомыслящими. Стоит вспомнить такого режиссера, как Амнуэль, как этот бездарный либерал публично призывал не читать книги и требовал, чтобы к инакомыслящим применяли карательную психиатрию.

Либеральная пропаганда пытается сравнить православие, армию и нынешнюю власть с сатанизмом. При этом если в поиске набрать "бал станы", то можно найти еще одну статью "Открытых медиа" годичной давности, тогда катком проехались по Собянину, православной масленице и парку "Зарядье". В статье сделали упор на то, что организаторы напугали публику бесовщиной, устроив шоу с циркачами.

О какой объективной журналистике может идти речь, если издание позволяет себе откровенную пропаганду?

Если в России происходит что-то стоящее, то это нужно растоптать, очернить в соответствии с максимой Латыниной "у русских не может быть героев — они могут быть только жертвами!"

"Открытые медиа" — яркий и убедительный пример либеральной пропаганды, поощряемой пассивностью государства. Даже реальные достижения нашего народа или разумные действия политиков подают под таким соусом, будто на этой стране можно ставить крест.

Достойным эпиграфом либерального СМРАДа (средств массовой рекламы, агитации и дезинформации) явился опубликованный этим изданием призыв Невзорова: "Не считайте Россию Родиной". Впрочем, либералы, судя по всему, давно ее таковой не считают. Ведь толерантность, упорно навязываемая нам Западом, грозит обернуться полной нежизнеспособностью не только государства, но и всей русской цивилизации.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы сми либералы антироссийская пропаганда
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