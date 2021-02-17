Владимир Аннушкин: опасность в том, что бранными словами стали пользоваться женщины

Какое современное явление самое опасное для русского языка, как научить молодёжь правильной речи и какое качество необходимо лидеру, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин.

Читайте начало интервью: Владимир Аннушкин: принцип культуры — слова знай, но не употребляй

Работать с молодёжью

— Сейчас опасность в том, что бранными словами стали пользоваться даже женщины. Я залез случайно на сайт, где милые наши дамы обмениваются мнениями относительно нарядов, макияжа, внешнего облика, и ты чувствуешь, что попал в ауру женского общения. И вдруг некая дама говорит: "А мне наплевать!" — и вместо глагола "наплевать" она использует синоним, который относится к человеческим испражнениям. Ну помилуйте, матушка! Неужели вы не понимаете, что это слово сразу же вас абсолютно дискредитирует?

Самое интересное, что вместо всех этих матерных слов всегда можно найти адекватное русское слово.

— Владимир Иванович, есть непереводимый анекдот — старый, советских времен: "Звонят и спрашивают: "Это прачечная? Прачечная?” В ответ раздается: "Институт культуры” (Слово мы обсценное пропускаем, непечатное.)". Но ведь весь анекдот заключается именно в этом слове. Если его убрать, то это не анекдот, а вообще ничто. Это во-первых.

Во-вторых, сейчас не знаю, а раньше, говорят, не матерились уголовники. Запрещено там некоторые слова даже нематерные употреблять — из мира животных, рогатых особенно.

— Это подтверждает тезис, что культура основывается на запретах. Вне всякого сомнения. Значит, даже у уголовников.

Но я вам могу привести пример из жизни уважаемых людей артистического, литературного мира. Сейчас, наверное, не все помнят замечательную писательницу, актрису, певицу. В 90 лет она выступала во Дворце спорта с гитарой перед молодежью со своими песнями. Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина. Она вернулась из Парижа в 1930-е годы в Советский Союз, и ее арестовали как врага народа на 8 лет. Держали в одиночной камере, потом посадили к уголовницам, и она с ними не стала говорить на их языке. Она стала с ними говорить благородным дворянским языком, которым всегда пользовалась. И уголовница главная сказала: "Уступите ей нары". Потом Татьяна Ивановна стала им петь. Три дня спустя главная уголовница сказала: "Татьяна Ивановна, а вы не можете меня поучить говорить так, как вы рассказываете?" А в чем была сила Татьяны Ивановны? В особой музыкальности и красоте русской речи, которой она всех покоряла, в способности рассказывать. И особом внимании к каждому человеку.

Если ты внимателен к каждому человеку, с которым общаешься, видишь в нем образ Божий, то есть образ честный, чистый, нравственный, добрый, мудрый, и сам стремишься быть таким же, то ты себе не позволишь ничего бранного, нечистого и грязного.

Вернемся к нашему вопросу. Надо ли было запрещать мат в соцсетях? Можно ли запретом что-то сделать? Мне кажется, что можно. И можно многое. Мы же детям говорим: "Так, вот этого делать не смей!" Если он назло маме уши отморозит, то поймет, что уши отмораживать больно. Пока не отморозит, не поймет, и в этом вся печаль. Поэтому нам надо работать с нашим юным поколением. Надо показывать русский язык:

хороший,

разнообразный,

могучий,

поющий,

дивный.

Надо учить читать, показывать образцы устной речи, которая должна быть и в речи учителя, и в речи самого родителя. А у учителей и родителей сейчас главная проблема, на мой взгляд филолога: им некогда поговорить с ребенком. Потому что внимание уделить нужно, а времени на это нет. Нам в советском школьном детстве уделяли очень много внимания наши учителя, занимались с нами кружковой работой. Я ходил в театральную студию, занимался в спортивных секциях. Сейчас, конечно, это тоже есть. Но надо, чтобы был непосредственный речевой контакт учителя и ученика.

Богатство мысли и речи

— Владимир Иванович, если взять органы КПСС, одни партийные руководители всех посылали, а другие ко всем людям обращались на "вы". То есть это зависит действительно от индивидуальности, а не от общей постановки.

— Вы заставляете меня вспомнить замечательные слова Владимира Мономаха, которые я только что цитировал своим студентам, из "Поучения детям своим": "Всяк человек своим лик образом". Вот это надо тоже понимать. И может быть, даже простить всякому человеку индивидуальность и своеобразие его образа.

У Бориса Николаевича Ельцина были слова-паразиты: "понимаешь", "так сказать", "значит", "загогулина", "это всё вранье". Вне всякого сомнения, его словарный запас был бедным.

Виктор Степанович Черномырдин был очень своеобразен, но это происходило от некоторой интеллектуальной бедности.

Теперь давайте о положительных примерах. Всякий лидер всегда является хорошим ритором-словесником. Назовем ритором человека, который умеет создавать аргументативные высказывания и своей речью объединять людей и организовывать работу. Таким человеком является президент России Владимир Владимирович Путин.

В области церковной деятельности таким человеком является святейший патриарх Кирилл, его сочинения я советую читать всем, кто отрицательные высказывания допускает в Интернете.

Во главе нашего института стоял его основатель Виталий Григорьевич Костомаров, который 90-летие отметил в прошлом году и ушел в лучший мир. Его бразды правления принимают молодые люди, они стараются соответствовать, перенося культурные традиции. И на основании культурных традиций выстраивать стратегию собственного активного созидательного творчества.

Активное созидательное творчество возможно в любой сфере. Оно осуществляется на основе творческой мысли и богатства слов, которые ты употребляешь.

Богатство слов может быть и максимально возвышенным: я употребляю слова XVIII, XIX веков, Пушкина, церковно-славянскую лексику. И я готов употреблять жаргонизмы, студенческие словечки, когда общаюсь с молодыми людьми. Потому что с ними требуется многообразие стилей.