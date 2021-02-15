Владимир Аннушкин: принцип культуры — слова знай, но не употребляй

Что лежит в основе любой культуры, как ненормативная лексика влияет на самого человека и его жизнь, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин.

Владимир Аннушкин: Принцип культуры — слова знай, но не употребляй

Запрет ради культуры

— Владимир Иванович, вышел запрет на ненормативную лексику в социальных сетях. Но бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков назвал запрет мата в соцсетях лицемерным и неэффективным: "Я считаю, никакой запрет не может быть эффективным. Запретить часть языка невозможно. Можно повышать общий уровень культуры, чтобы люди понимали, русский язык и так красив, без мата. Я думаю, авторы запрета тоже знают матерные слова, и им хватит жизненного опыта, чтобы не употреблять их". Я понимаю, что мы все против мата, но, с другой стороны, запрет не всегда эффективен.

— Точка зрения Сергея Капкова абсолютно антикультурна. Я даже изумляюсь, что человек на такой высокой должности не понимает, что культура начинается с запрета. Если бы Адам и Ева не поняли, что они голы, что им нужно стыд прикрыть, тогда бы не началась культура. Культура начинается с того, что мы говорим, что что-то делать не должно.

"Если человечество потеряет стыд, оно погибнет", — эту фразу из фильма Андрея Тарковского я очень люблю. Нас именно чувство стыда и запрет сдерживают от дурных поступков.

Сергей по существу нас призывает к свободе. К тому, что, если мы знаем какие-то слова — значит, надо их употреблять. А принцип-то культуры состоит в том, что слова знай, но не употребляй. И тогда ты расцветешь, твоя речь будет поистине:

разнообразной,

культурной,

многоцветной.

Я буду употреблять и книжные слова, может быть, употреблю какие-то жаргонные слова, но всё должно быть уместно. А вот русская культура говорит о том, что мат, обсценная лексика неуместна.

Скажите, пожалуйста, Сергей, вы в вашей семье ругаетесь матом? Скажите, пожалуйста, Сергей, когда вы делали предложение вашей невесте и пришли в дом к будущему тестю, вы посмели употребить что-нибудь из обсценной лексики? Разве вы не понимаете, что человека судят по его речи: "Скажи мне слово, и я скажу, кто ты"?

Неуместная лексика

— Владимир Иванович, мы знаем, что даже наши русские классики иногда баловались этим — тот же Александр Сергеевич Пушкин. Есть такие стихи у Баркова Ивана. А Сергей Есенин?

— Александр Сергеевич Пушкин баловался своими хулиганскими поэмами в юном, подростковом возрасте. Потом ему было стыдно за эти поэмы, и он просил их нигде не распространять. Ни Сергей Есенин, ни кто-либо другой не посмеет бранную лексику поставить в печатном слове.

Вы поймите, какая была ситуация в 1990-е годы: вдруг начали печатать словари русского мата. Вдруг начали вытаскивать всё, что было и не было в переписке Пушкина, творчестве Чехова. Стали им навязывать, что это были носители русского мата с точки зрения богатства русского языка. Это не так. Всякое слово должно быть употреблено на своем месте. Принцип культуры состоит в следующем: слова знай, но не употребляй.

Наша жизнь выстраивается нашим языком. Надо сказать молодым людям, которые балуются нецензурной лексикой: вы очерняете душу свою.

Но я здесь должен сказать, какую позицию должны занимать культурные лингвисты и люди, которые хотят бороться:

за чистоту русского языка,

чистоту нашей жизни,

свет, который мы должны нести в словах друг другу.

Я часто бываю в ситуациях, когда можно промолчать, а можно что-то сказать.

На прошлой неделе в поликлинике в раздевалке получаю пальто. Два молодых человека вполголоса, но так, что всем рядом стоящим женщинам слышно, разговаривают, пересыпая свою речь бранными словами. Можно промолчать, мол, не буду связываться. А я выстраиваю себе игровую ситуацию. Я говорю: "Господа офицеры, господа юнкера, вам не стыдно в присутствии этих милых женщин уснащать свою речь бранными словами?" Вот если ты сыграешь в этой ситуации, молодые люди на тебя не обидятся и не ответят агрессивно. А мне не хочется с этими молодыми людьми вступать в агрессивные соревнования.

Как-то еду в автобусе, проезжаю Российский университет дружбы народов. Не знаю, оттуда ли эти девушки, или из другого вуза. И слышу, что они свою речь пересыпают низкими, черными словами. Вот часто у нас бывает такая реакция: "Как же вам не стыдно! Почему же вы?!" Нет, не надо так. Я оборачиваюсь и говорю: "Милые барышни! Какие у вас светлые, красивые, милые лица! Неужели с ваших очаровательных губ могут срываться такие некрасивые, бранные, черные слова?" — "Ой-ой-ой, простите, пожалуйста".

— Владимир Иванович, вы сделали правильно абсолютно, и большинство людей нормальных вас поддерживают. Но я видел русско-китайский словарь, изданный еще в 1950-е годы при Мао Цзэдуне, там русский мат присутствовал для китайцев, написанный иероглифами. Словари до сих пор переиздаются. И в Корее.

— Создатели этого словаря могли не представлять, какую роль играет мат в русской культуре. В русской культуре мат является запретом, непечатным словом. Поэтому печатание словарей русского мата является антикультурным деянием.

— Это у нас, да. А у них это обычный словарь русско-китайского языка, для иностранцев.

— Для иностранцев. Меня еще лет 30-40 тому назад в Институте русского языка им. Пушкина спрашивал один немец из ГДР: "Хочу научиться говорить так, как говорят эти строители нового дома". Не возражаю. Надо учиться говорить так, как говорит простой человек. Но надо понимать, что существует в устной речи сфера определенных социальных групп. Например, группы мужчин, которые употребляют эти бранные слова.

Отчего? От сознания собственной неполноценности, потому что мат показывает, что человек неполноценен, и чтобы себя утвердить психологически, он использует бранные слова.