Психолог: основа любой семьи – это мужчина и женщина

Чем материнская любовь отличается от отцовской, нужно ли сохранять отношения в семье ради детей, а также о физическом и психологическом насилии рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру клинический и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.

Читайте начало интервью:

Психолог Олеся Покусаева: ценность отношений - в эмоциональной близости

Психолог: большинство браков разрушают женщины

Дети и родители

— По-прежнему действует старая поговорка о том, что ищи жену в огороде, а не в хороводе? Или в городе не так?

— Не обязательно. В мегаполисах уже изменились ролевые позиции. Если женщина раньше была хранительницей очага, в заботе о быте, детях, то сейчас многие работают, делают карьеру. Мне нравится позиция европейских стран, где в декрет уходят по соглашению в паре, тот, кому менее выгодно оставаться на работе или у кого лучше получается с детьми. Сейчас у многих женщин нет целенаправленности на детей: да, дети важны, но я не буду сидеть с ними 24 часа в сутки. Опять же, все знаменитые педагоги у нас мужчины, потому что, если мужчина выбирает себе цель, он не будет разбрасываться, как женщина. У женщины много разных точек, она может на среднем уровне везде быть успешной. Если мужчина хочет заниматься детьми, он занимается здоровьем, развитием, питанием.

Ко мне мужчина приходил, жена была беременна, он спрашивал, какие должны быть в комнате еще не рожденного ребенка игрушки. Я говорю: "А что вы с женой-то не придете?" — "А ей это неинтересно".

Но люди же не готовятся, они не понимают, какие будут последствия. Если мы хотим детей, то как их будем воспитывать? Об этом надо разговаривать до зачатия ребенка, а не когда его уже родили. У меня была пара, где муж считал, что ребенку надо давать основы религии, когда он уже будет сознательным, в 15-16 лет, а жена считала, что это надо с молоком матери впитывать, и это привело к разводу.

Есть отцы, которые занимаются ребенком с младенчества. Но все равно основа ребенка — это привязка к матери, лет до 6-7. Отцы часто любят с условиями, а женщины любят безусловной любовью, просто потому, что это мой ребенок.

Дети, которым не хватает материнской любви, тепла, вырастают очень несчастными людьми. Изменить это практически невозможно.

Может быть шикарная папина любовь, забота, внимание, но если мама была холодна, равнодушна к ребенку, это настолько искалеченный взрослый вырастает. Раньше такого было мало, сейчас все больше и больше. В том числе потому, что женщина ушла в работу, карьеру. Когда она приходит 2 часа ночи не потому, что гуляет, а потому, что действительно работает, ну где у нее забота о муже, семье, детях? Естественно, все недополучат ее внимания.

Для ребенка две важных основы — мужская и женская, мама и папа. Так трагичны любые разводы, потому что рушится мир.

Ко мне приходил 45-летний мужчина, у него родители решили развестись, и для него точно так же рушился мир. Разрывается связь, хотя понятно, что родители живы, но теряется основа его мира, он перестает быть прочным.

— Дети не являются цементом отношений между родителями?

— Это манипуляции со стороны родителей: мы должны с тобой сохранить семью ради ребенка. Ребенок, как лакмусовая бумажка, просто проявляет то, что есть. Или говорят: у нас плохие отношения, давай родим ребенка. За что еще и он-то должен мучиться? Если были плохие отношения, то ребенок, скорее, их ухудшит. Если были хорошие, он может дестабилизировать систему, но потом она выровняется и будет уже другой. Но ради детей отношения не сохраняются.

Основа любой семьи — это мужчина и женщина.

Если нет взаимопонимания в паре, то они могут быть хорошими родителями. Но дети, вырастая, видят, что они прекрасные родители, но как муж и жена они были никакие. То есть это не семья. Это родительская часть, но не было пары, не было отношений, спали в разных комнатах, дети же это видят. Родители говорят: мы при детях никогда не ругаемся. Я говорю: "А вы думаете, они не чувствуют, как вы себя ведете по отношению друг к другу?"

— Почему некоторые пытаются сохранить семью, хотя у каждого на стороне есть по любовнице или любовнику? Это социальный страх, что на работе не поймут?

— Да, много социального. Есть люди, которые говорят: у нас уже встроенная семья, бабушки, дедушки, общие друзья, зачем это все ломать? Это страх менять что-то, принять ответственность за разрыв отношений. Те, кто подают заявление о разводе, считаются инициаторами разрыва, то есть дети и родители говорят: она подала на развод, значит, она и виновата. Хотя, может быть, муж пил 15 лет, и это была последняя капля. Поэтому принять ответственность тяжело, тем более если это не развод в 25-30 лет, когда жизни в расцвете, а уже в 50 лет. То есть сложно стать реально взрослым человеком и принять ответственность:

за отношения,

самого себя,

окружающих.

Иногда проще закрыть глаза, сделать две семьи, и вроде как никто никогда не узнает. Хотя все всегда вскрывается, к несчастью.

Психолог поможет

— Оксана, к вам часто обращаются люди по поводу сексуального насилия в семье?

— Обращаются, но не часто, потому что эта тема очень тяжелая для людей, которые пережили насилие сексуальное. У меня была клиентка, которая пошла вначале в церковь и священник (батюшки тоже бывают разные, это просто люди со своими эмоциями) ей сказал, что она сама виновата. Она говорит: "Я после этого к психологу вообще боялась идти. Если мне там такое сказали, то тут, значит, скажут еще больше".

Есть форма насилия психологическая, когда нет побоев, изнасилований, но есть настолько сильное моральное давление, что человек чувствует себя еще хуже, чем при физическом насилии.

Сейчас и женщины есть такие агрессоры. Ко мне мужчина обращался, мол жена постоянно говорит, что я никчемный, ничего не добьюсь. Он был домохозяйкой, а женщина бизнесвумен, хотя они ровесники, все у них было нормально, когда-то были другие роли. Он рассказывал, что жена его подавила морально: я вообще себя не чувствую человеком.

Но признать, что ты жертва, стыдно у нас считается, хотя это неправильно. Тогда и помощи не будет, если не признаешь.

— Что бы вы пожелали нашим зрителям?

— Важно, чтобы человек задавал прежде всего себе вопросы о том, для чего мне отношения, точно ли нужно убиваться ради них, потому что многие люди потом признают, что в одиночестве себя прекрасно чувствуют, когда это одиночество, решенное с самим собой, а не вынужденное. Социум на нас давит, что семья должна быть, дети должны быть, работать нужно с утра до вечера, а важно ответить самому себе на вопрос, зачем лично мне это нужно. Если мне нужны дети, отношения, тогда я уже ищу шаги, как это сделать. А если вдруг я сомневаюсь, или сейчас у меня нет времени, или есть что-то другое важное, то тогда идти от себя. Всегда можно обратиться за помощью. Психологов много.

К публикации подготовила Марина Севастьянова