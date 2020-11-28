Психолог Олеся Покусаева: ценность отношений – в эмоциональной близости

На кого ориентируются люди, когда выбирают себе супруга, почему сейчас много разводов и как их можно избежать, рассказала ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру клинический и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.

Два вектора

— Олеся Владимировна, как выбрать себе партнера так, чтобы не ошибиться? Прислушиваться ли к мнению родителей, друзей?

— Есть такая точка зрения у психологов, что партнеров мы ищем по двум векторам:

Похожих на своих родителей. Например, женщина ищет похожего на своего папу. Противоположных своим родителям. Если очень были конфликтные, сложные отношения с родителями.

Люди присоединяют все, что было у родителей, по этим граблям ходят уже в своих взрослых отношениях, потому что много непроработано в детско-родительских отношениях.

— А если семья неполная или отчим был, мачеха. Это тоже влияет?

— Семей неполных сейчас очень много, но смотря в каком формате. Если даже папа был приходящий, то все равно женщина будет искать похожего на папу. Или была какая-то значимая фигура, отчим, дедушка, если мы говорим про женщин; если мужчина, то это может быть мачеха, бабушки, то есть замена основного родителя на другую значимую фигуру.

Если травматичные отношения, зависимые, созависимые, где папа или мама были пьющие, то часто идет повторение сценария. Меня часто спрашивают: если семья была такая, то мы обречены? Нет, конечно. Раньше в психологии была такая тема, что если родители такие, значит, всё мы берем из детства, изменить ничего нельзя. Слава Богу, сейчас изменили эту позицию.

Все-таки мы взрослые люди, можем учесть ошибки детства, переживания проработать и изменить родовой сценарий. Поэтому реально выбрать другого партнера, не такого, как в родительской семье.

— Говорят, что мужчине необходимо посмотреть на маму избранницы, такая у него жена и будет. Это так?

— Говорят, посмотри на тещу, такая у тебя будет жена. Естественно, женщина, которая живет с мамой, перенимает ее положительные и отрицательные черты. Например, теща любила готовить и была в теле, то стройная невеста может превратиться быстро в такую же женщину, упитанную, любящую готовить. А есть противоположности: женщина, которая видела, что мама страдала от лишнего веса, будет держать себя и мужа на диете. Поэтому надо понимать, что за человек, с которым ты живешь.

На одни и те же грабли

Сейчас очень много разводов, к сожалению. Многие не оформляют отношения, прожив 5-10 лет, и расстаются. Это не попадает в статистику. Многие люди поддаются эмоциям. Никто не договаривается, как мы будем жить вместе, ради чего мы живем вместе, кем будет женщина:

хозяйкой, которая прекрасно готовит и убирает;

партнером по бизнесу;

матерью, воспитывающей детей.

Люди не готовятся к тому, чтобы стать родителями, не говорят, как они будут воспитывать ребенка. Это приводит к большим разочарованиям и разрыву союзов.

— Если был первый брак неудачный, то следующий будет лучше или наоборот, человек может на те же грабли наступить вторично?

— Чаще всего повторяют, к сожалению, свои ошибки. В прошлых отношениях кажется, что виноват тот человек, это же не я виноват, а супруг был неправильный. А прежде всего нужно посмотреть, что же я делал не так, почему я не сохранил отношения, важны ли они для меня были или это была просто страсть, сексуальное влечение или корысть. Но люди не хотят погружаться в себя.

Когда разрываются отношения, это вина двух людей, но начинать-то надо с себя.

— Браки бывают лучше, когда меньше эмоций? Они могут на других строиться основаниях: уважение друг другу, общность интересов и так далее.

— В давние времена всегда старались выбирать из одного сословия, чтобы было понимание. Осуждались мезальянсы, когда дворянин женился на девушке из низшего сословия. Потому что это разница в ментальности, в понимании ценностей. Это не плохо. Но надо понимать, что будет много разного. Если женщина из семьи литераторов, возвышенная, привыкла к стихам, музыкальным вечерам, а ее избранник как Гоша из "Москва слезам не верит", тоже прекрасный человек, но из другой среды, то он во многом не понимает, что это и зачем надо. Если человек готов морально к разнице: например, муж отпускает ее на литературные вечера, но потом они вместе едут на шашлыки — тогда можно сохранить брак-мезальянс. Но люди эти отношения не хотят прорабатывать, не хотят сохранять. Получилось — прекрасно; не получилось — значит, не получилось.

Ценность семьи как таковой и длительных отношений уходит, потому что сейчас очень легко обустроить быт.

В советские времена быт превращался в тяжелый труд, а сейчас можно купить готовую еду или заказать из ресторана. Быт уходит, и ценность отношений именно в близости эмоциональной, доверительности. Если этого нет, то тогда зачем?

— А что насчет разницы в возрасте между супругами?

— Разница в возрасте всегда была. Просто к мужчинам, которые выбирали девушек помоложе, относились более благосклонно, чем к женщинам, которые выбирали более молодых партнеров. На самом деле это неважно. Могут быть 18-, 20-летние девушки и юноши с очень зрелыми установками, четкими ценностями. При этом есть мужчины и женщины, которые в 40-50 лет абсолютно инфантильные. Ко мне обращалась женщина, ей уже 65, а она как девочка. Она не понимает, что такое быт, не хочет об этом заботиться, цель ее жизни, что все вокруг должны о ней заботиться.

Если двум людям хорошо друг с другом, у них совпадают ценности, то разница в возрасте нивелируется.

Часто, когда семья счастливая, говорят: как они похожи становятся со временем внешне. Внешнее идет от внутреннего, а внутреннее выходит на внешнее, настолько они близки друг к другу.

К публикации подготовила Марина Севастьянова