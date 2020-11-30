Надо ли учитывать вероисповедание супруга при женитьбе, стоит ли верить в гороскопы и какие пары смогут сохранить отношения, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру клинический и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.
Читайте начало интервью: Психолог Олеся Покусаева: ценность отношений — в эмоциональной близости
— Появился опять религиозный фактор, который в советское время отсутствовал. Говорят, что мусульмане должны жениться на мусульманках, причем это не должно вызывать негативную реакцию, потому что у людей одна вера. Вы согласны?
— В небольших городах это действительно сильное имеет значение. В мегаполисах типа Москвы, Нью-Йорка, Гонконга, где перемешано все, это стирается. Я вчера ехала с женщиной из Дагестана, которая говорит, что ее сын категорически против женитьбы на дагестанке, мусульманке. То есть он вырос в Москве, его корни уже оторваны, и близости нет с мусульманками. Он здесь уже привык с русскими девушками общаться. Они, говорит, более свободны, не зажаты.
Если люди живут в одной общей религии, то не надо второму человеку доказывать, что это правильно или неправильно. Конечно, если это искренне, если мальчик или девочка выросли с этим, впитали религию. Это часто бывает наносное: ой, пойдем повенчаемся, красивый обряд, дополнительное мероприятие. Крестины тоже модная тема, но как выбирают крестных? Когда меня выбирали в крестные, крестные мне устроили беседу на неделю, чтобы я подумала, точно ли готова к этому морально.
К сожалению, развенчанных браков немало, никакая религия не удержит, если она не истинная, не изнутри у обоих людей идет.
— Среди астрологов, как и везде, много шарлатанов. Тем не менее на прошлой неделе мы беседовали с Брониславом Виногродским, известным китаеведом, который перевел полностью на русский язык "Книгу перемен И-цзин", восточный гороскоп. По ней можно гадать, и многое складывается, причем не только в семейной жизни. Как вы относитесь к гороскопам?
— Я ко всему отношусь положительно, но другой вопрос, как вы правильно сказали, что очень много шарлатанов. Если мы в газете с утра открываем гороскоп на этот же день, то у нас как-то вдруг все складывается. А если мы этот гороскоп отложили и открыли через неделю, посмотрели, как же у меня тот вторник складывался, оказывается, что как-то совсем не так. Если все это грамотно рассчитано, там же даже час рождения влияет, в каком месте родился, то, конечно, это может помогать людям. Однако Бог предполагает, а человек располагает.
Астрологи признают, что мы можем изменить этот вектор как положительными, так и отрицательными вещами. Поэтому можно верить, но надо понимать, что многое зависит от нас.
Если человек в это искренне верит, то есть эффект плацебо. Если женщина верит, что ей миллиардер встретится, она хотя бы будет ходить на тусовки, где миллиардеры присутствуют. Поэтому гороскоп может многое дать.
— В карантин было много обращений к психологам в связи с тем, что люди на самоизоляции находились?
— Да, огромное количество обращений. В свое время в Китае после карантина много разводов было, и у нас тоже. У меня была пара, которая больше 20 лет прожила в браке, и самоизоляция заставила их увидеть, с кем они живут. До этого они приходили домой вечером, поужинали, что-то посмотрели, когда-то в выходные пересеклись, иногда в отпуск. И вдруг они осознали, какой на самом деле партнер, что многое не совпадает и не хочется жить вместе. Положительный эффект, что люди начали обращать внимание на себя, своих взрослых партнеров, детей.
До сих пор многие родители говорят: господи, только школу бы больше не закрыли, чтобы дети там учились. А зачем мы тогда рожали этих детей, для школы?
С кем я живу, зачем живу — эти вопросы люди часто не задают. В маленьких городах есть такое: тебе надо выйти замуж. Если раньше этот возраст был 19-20, сейчас уже 25-26. А зачем? Может быть, ей хорошо одной жить?
— Олеся, стоит ли сохранять брак, который уже разрушился, но люди обращаются тем не менее к психологу?
— Иногда есть привычка, устоявшиеся отношения. Больше браков разрушают женщины, чем мужчины, они более решительны. Мужчина часто думают: вот есть что-то устоявшееся, не идеальное, но вот есть.
Приходят пары, в которых оба хотят сохранить отношения. Значит, им нужны перемены, новый взгляд, и тогда это реально.
А когда один из пары хочет, а второй не хочет, то всегда интересный эффект.
У меня пара три с половиной часа просидела на консультации, муж умолял, чтобы мы сохранили брак. Мы разговаривали, я задаю вопросы. В конце он встает и говорит: "Я понял, мы никогда не будем жить вместе". Я просто задавала те же самые вопросы, он говорит: "Я на них не мог получить ответа годами. Как вы смогли?" Я: "Но мне же просто интересно, я не в конфликте". И это было уже его решение. Он понял, что, действительно, у них стало мало общего, несмотря на то, что у них дети. Сохранять отношения ради детей? Дети никогда не скажут спасибо. Они видят, что происходит в семье. Многие выросли и говорят: мы все видели, зачем вы мучили себя и нас.
Другая пара ко мне приходила, женщина говорила, что жить с ним невозможно, это ужасный человек. Я говорю: "Может, мы уговорим мужа, чтобы он пришел? Я бы послушала его позицию". Пришел муж, а она говорит: "Слушайте, оказывается, у нас еще так много общего". Потому что человеку из-за переживаний кажется, что все черное. У нас так мозг устроен, что мы больше на негатив направлены, а позитивное отодвигаем. Поэтому, когда пары приходят, я говорю: "Скажите, что хорошего в вашем партнере?" Люди, у которых хорошего больше, начинают перечислять:
А другие, бывает, просто зависают: они не знают, что хорошего. То есть негатива уже столько, что даже красивые глаза они уже не видят. Такие браки сложно сохранить, лучше идти на развод.
— Но все индивидуально. Когда пишем статьи на медицинскую тематику, обязательно нужно написать: обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением, потому что у каждого своя ситуация. А тут ты прочитал статью и думаешь, что все знаешь по этому вопросу. Нет, не знаешь.
— Мне то же самое говорят: вы же написали столько книжек, может быть, по вашим книжкам?
Я говорю: в книжке ты даешь общие рекомендации, они могут конкретному человеку не подойти. Поэтому личные рекомендации работают быстрее и эффективнее любых книжек. При этом нельзя отрицать пользу любых книг и статей. Но иногда гораздо эффективнее, когда человек или пара придут и получат направление именно для себя.
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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