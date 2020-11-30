Психолог: большинство браков разрушают женщины

Надо ли учитывать вероисповедание супруга при женитьбе, стоит ли верить в гороскопы и какие пары смогут сохранить отношения, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру клинический и семейный психолог Олеся Владимировна Покусаева.

Читайте начало интервью: Психолог Олеся Покусаева: ценность отношений — в эмоциональной близости

Вера в религию и астрологию

— Появился опять религиозный фактор, который в советское время отсутствовал. Говорят, что мусульмане должны жениться на мусульманках, причем это не должно вызывать негативную реакцию, потому что у людей одна вера. Вы согласны?

— В небольших городах это действительно сильное имеет значение. В мегаполисах типа Москвы, Нью-Йорка, Гонконга, где перемешано все, это стирается. Я вчера ехала с женщиной из Дагестана, которая говорит, что ее сын категорически против женитьбы на дагестанке, мусульманке. То есть он вырос в Москве, его корни уже оторваны, и близости нет с мусульманками. Он здесь уже привык с русскими девушками общаться. Они, говорит, более свободны, не зажаты.

Если люди живут в одной общей религии, то не надо второму человеку доказывать, что это правильно или неправильно. Конечно, если это искренне, если мальчик или девочка выросли с этим, впитали религию. Это часто бывает наносное: ой, пойдем повенчаемся, красивый обряд, дополнительное мероприятие. Крестины тоже модная тема, но как выбирают крестных? Когда меня выбирали в крестные, крестные мне устроили беседу на неделю, чтобы я подумала, точно ли готова к этому морально.

К сожалению, развенчанных браков немало, никакая религия не удержит, если она не истинная, не изнутри у обоих людей идет.

— Среди астрологов, как и везде, много шарлатанов. Тем не менее на прошлой неделе мы беседовали с Брониславом Виногродским, известным китаеведом, который перевел полностью на русский язык "Книгу перемен И-цзин", восточный гороскоп. По ней можно гадать, и многое складывается, причем не только в семейной жизни. Как вы относитесь к гороскопам?

— Я ко всему отношусь положительно, но другой вопрос, как вы правильно сказали, что очень много шарлатанов. Если мы в газете с утра открываем гороскоп на этот же день, то у нас как-то вдруг все складывается. А если мы этот гороскоп отложили и открыли через неделю, посмотрели, как же у меня тот вторник складывался, оказывается, что как-то совсем не так. Если все это грамотно рассчитано, там же даже час рождения влияет, в каком месте родился, то, конечно, это может помогать людям. Однако Бог предполагает, а человек располагает.

Астрологи признают, что мы можем изменить этот вектор как положительными, так и отрицательными вещами. Поэтому можно верить, но надо понимать, что многое зависит от нас.

Если человек в это искренне верит, то есть эффект плацебо. Если женщина верит, что ей миллиардер встретится, она хотя бы будет ходить на тусовки, где миллиардеры присутствуют. Поэтому гороскоп может многое дать.

Психолог вам поможет

— В карантин было много обращений к психологам в связи с тем, что люди на самоизоляции находились?

— Да, огромное количество обращений. В свое время в Китае после карантина много разводов было, и у нас тоже. У меня была пара, которая больше 20 лет прожила в браке, и самоизоляция заставила их увидеть, с кем они живут. До этого они приходили домой вечером, поужинали, что-то посмотрели, когда-то в выходные пересеклись, иногда в отпуск. И вдруг они осознали, какой на самом деле партнер, что многое не совпадает и не хочется жить вместе. Положительный эффект, что люди начали обращать внимание на себя, своих взрослых партнеров, детей.

До сих пор многие родители говорят: господи, только школу бы больше не закрыли, чтобы дети там учились. А зачем мы тогда рожали этих детей, для школы?

С кем я живу, зачем живу — эти вопросы люди часто не задают. В маленьких городах есть такое: тебе надо выйти замуж. Если раньше этот возраст был 19-20, сейчас уже 25-26. А зачем? Может быть, ей хорошо одной жить?

— Олеся, стоит ли сохранять брак, который уже разрушился, но люди обращаются тем не менее к психологу?

— Иногда есть привычка, устоявшиеся отношения. Больше браков разрушают женщины, чем мужчины, они более решительны. Мужчина часто думают: вот есть что-то устоявшееся, не идеальное, но вот есть.

Приходят пары, в которых оба хотят сохранить отношения. Значит, им нужны перемены, новый взгляд, и тогда это реально.

А когда один из пары хочет, а второй не хочет, то всегда интересный эффект.

У меня пара три с половиной часа просидела на консультации, муж умолял, чтобы мы сохранили брак. Мы разговаривали, я задаю вопросы. В конце он встает и говорит: "Я понял, мы никогда не будем жить вместе". Я просто задавала те же самые вопросы, он говорит: "Я на них не мог получить ответа годами. Как вы смогли?" Я: "Но мне же просто интересно, я не в конфликте". И это было уже его решение. Он понял, что, действительно, у них стало мало общего, несмотря на то, что у них дети. Сохранять отношения ради детей? Дети никогда не скажут спасибо. Они видят, что происходит в семье. Многие выросли и говорят: мы все видели, зачем вы мучили себя и нас.

Другая пара ко мне приходила, женщина говорила, что жить с ним невозможно, это ужасный человек. Я говорю: "Может, мы уговорим мужа, чтобы он пришел? Я бы послушала его позицию". Пришел муж, а она говорит: "Слушайте, оказывается, у нас еще так много общего". Потому что человеку из-за переживаний кажется, что все черное. У нас так мозг устроен, что мы больше на негатив направлены, а позитивное отодвигаем. Поэтому, когда пары приходят, я говорю: "Скажите, что хорошего в вашем партнере?" Люди, у которых хорошего больше, начинают перечислять:

красивые глаза,

хорошо готовит,

люблю еще.

А другие, бывает, просто зависают: они не знают, что хорошего. То есть негатива уже столько, что даже красивые глаза они уже не видят. Такие браки сложно сохранить, лучше идти на развод.

— Но все индивидуально. Когда пишем статьи на медицинскую тематику, обязательно нужно написать: обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением, потому что у каждого своя ситуация. А тут ты прочитал статью и думаешь, что все знаешь по этому вопросу. Нет, не знаешь.

— Мне то же самое говорят: вы же написали столько книжек, может быть, по вашим книжкам?

Я говорю: в книжке ты даешь общие рекомендации, они могут конкретному человеку не подойти. Поэтому личные рекомендации работают быстрее и эффективнее любых книжек. При этом нельзя отрицать пользу любых книг и статей. Но иногда гораздо эффективнее, когда человек или пара придут и получат направление именно для себя.

К публикации подготовила Марина Севастьянова