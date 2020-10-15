Крамской: женщины более ответственны и нарушают карантин продуманно

О том, чем грозит человеку самоизоляция, об ответственном и безответственном отношении к коронавирусу, а также о том, как компенсировать недостаток человеческого общения на карантине, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру психолог Григорий Крамской.

От ожирения до скандалов

— Григорий, чем нам грозит самоизоляция с точки зрения психологии?

— В первую очередь лишними килограммами. Большинство наберет лишний вес, и это будет дополнительным поводом для депрессии, особенно для некоторых девушек.

Если серьезно, 2020 год принес перемены, и для многих стал серьезной проблемой, потому что меняться человеку не так просто. Учиться всерьез люди были не готовы. Нередко человек включал курсы и параллельно зависал в интернете. После люди говорили не о том, что не смогли заставить себя учиться, а о том, что курсы так себе, "они не смогли меня ничему научить".

Возросло число семейных скандалов. Да, часть семей благодаря самоизоляции стали крепче. Но они и без самоизоляции могли улучшить взаимоотношения, им просто повезло уединиться, и они были счастливы побыть вместе.

Мой клиент сказал: "У меня семейная жизнь стала гораздо лучше". Я сначала порадовался за него, а потом он закончил предложение: "Потому что мы с женой были изолированы в разных странах".

Есть случаи, когда семья не выдерживает изоляции и разваливается, когда супруги начинают жить вместе. До сих пор мы с некоторыми клиентами разруливаем ситуации, когда изоляция привела к тому, что люди жили не с теми, с кем хотели жить. То есть у мужа появилась любовница, у жены появился любовник, и они уже были готовы к разводу, но в самоизоляции остались вдвоём с супругом, а любовники отдельно. В итоге потеряны были новые отношения, которые только-только выстраивались, и ухудшились до предела отношения между супругами.

Об ответственности и ее отсутствии

— Психологи что-то предвидели? Помню, много говорилось о том, чем самоизоляция чревата для семей. Самое яркое проявление этого периода, на ваш взгляд?

— Не было сюрпризом, скорее, неприятным подтверждением факта, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока у человека не начинаются проблемы, связанные с карантином, он не воспринимает это всерьез. Развился бизнес по предоставлению липовых справок о том, что ты курьер. У людей возникла липовая работа курьером, чтобы в карантин ездить по всей Москве по делам. Сейчас предоставляют липовые справки о том, что у тебя нет заражения. Коронавирус — серьезная проблема, но люди до конца это понять не могут.

По телевизору мы видим, что некоторые руководители никак не могут взять в толк, что необходимо подавать личный пример. Если ты даешь интервью на телевидении, среди людей, ты должен быть в маске. Во многих странах, не только в России, руководитель стоит в группе людей, снял маску и говорит в микрофон. Ему так удобнее.

Но это сигнал окружающим: масочный режим не для всех, "большие дяди" могут ходить без маски.

Трамп, до того как угодил в госпиталь, ходил все время без маски. Теперь он хотя бы иногда ее надевает. Пока не коснется тебя лично, твоих знакомых в ближайшем кругу, люди испытывают иллюзию, что это не так страшно.

Нельзя перекладывать ответственность за решение проблемы на чужие плечи. Моя семья в весенней самоизоляции с 14 марта, за неделю до официального объявления. Мы с женой выходили на улицу, соблюдая все протоколы, по мере необходимости. Все пятеро детей находились дома безвылазно 83 дня.

Когда при этом видишь, как под окнами у тебя в апреле-мае (самый пик в Москве) гуляют люди, сложно объяснять детям, что происходит.

Стало открытием, что наши дети, не только мои, но и у многих знакомых, показали более глубокое понимание ситуации, чем мы ожидали. Я спросил у 10-летнего сына, как он думает, почему люди гуляют на улице в карантин. И сын сказал, что некоторые безответственно относятся к своему здоровью. Дети делают свои выводы, и мне кажется, что следующее поколение может стать чуть более ответственным, чем мы.

— С точки зрения психологии есть разница в том, как мужчины, женщины и дети относятся к ситуации?

— В моей семье по-разному каждый ребенок переживал. Но в целом хорошо. Я спрашивал у знакомых, как самоизоляцию воспринимали их дети. Обратил внимание, что это зависит:

от семьи;

от того, какие ребенок читает книги и смотрит фильмы.

Есть гендерное разделение: мужчины безответственны, но нарушают по-глупому. А женщины более ответственны, но если решили нарушить, то делают это продуманно. Умные люди более-менее похожи и предсказуемы, а глупость может сильно удивить. Я наблюдал, как дворник пытался под окнами контейнер перетащить. Перчатки ему мешали, они их снял и ворочал бак без перчаток, а потом надел.

Ключевой момент: надо начинать с себя.

Несмотря на то, что где-то чуть выше вас по статусу люди позволяют себе отклонения от регламента, это никоим образом не снимает ответственность за вашу собственную модель поведения, чтобы подавать пример другим.

Один момент меня поразил в весеннюю изоляцию, когда люди, влияющие на общественное мнение:

профессиональные спикеры,

психологи,

актеры,

в соцсетях (а это тысячи подписчиков) говорят, что коронавирус — это обман. Это меня удивляет. Берешь в руки микрофон — значит, несешь ответственность за всех, с кем говоришь. Я помню, как знаменитые дикторы начала телевизионного века (это 60-70 лет назад), которые работали на нашем советском телевидении, говорили о том, что с плохим настроением не имеешь право выйти к зрителю и должен делать свою работу с высочайшей степенью ответственности.

Границы — в голове

— Привела ли самоизоляция к усилению фобий?

— Да. Утешает, что многие коллеги-психологи научились работать в онлайн-режиме. Обращений к психологам стало больше, потому что:

у людей появилось время заняться здоровьем, в том числе психологическим;

изоляция ведет к обострению невротических явлений и заставляет думать о том, что будет завтра.

Нам надоели Zoom, Skype, WhatsApp. Но они позволяют компенсировать недостаток человеческого общения в период изоляции. Мы обязательно обнимемся еще, и не раз, потому что это нужно людям. Но пока такой возможности нет, давайте чаепитие, совместную готовку еды, хорошие разговоры устраивать в онлайне. Посмотрите, дети и учителя освоили учебу через интернет. Верьте в себя, не бойтесь обращаться за помощью. Если вы остались в одиночестве, объединяйтесь через интернет, потому что человеку нужно постоянное общение с себе подобными.

Надо находить тех, с кем вы можете общаться, от кого можете получить поддержку.

Все границы в современном мире существуют в нашей голове, за исключением границ мира физики.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова