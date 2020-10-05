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Автор Маргарита Кичерова

Файнзильберг: психологическое насилие в семье доказать невозможно

О видах домашнего насилия и его причинах рассказал ведущей "Правды.ру" Маргарите Кичеровой врач-психиатр, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Павлович Файнзильберг.

Домашнее насилие - зверь под маской доброты

Дань традиции

— Владимир Павлович, жертвами домашнего насилия чаще являются женщины. Каким оно бывает?

— Во-первых, физическое насилие. Женщин бьют в семье, и это считается нормой в определенных кругах общества и даже в определенных странах.

Во-вторых, сексуальное. Хотя оно довольно близко к физическому насилию, но все-таки отличается, потому что сексуальное насилие — это не только физическое воздействие против воли женщины, но и психологическое подавление, унижение.

В-третьих, психологическое, когда женщина подвергается унижению и требованиям, которые принижают ее роль в семье, в обществе.

В-четвертых, экономическое, когда женщина финансово зависит от мужчины.

Еще есть связь с цензом образования. В семьях с высшим образованием, финансово благополучных, чаще встречается сексуальное насилие. А в семьях, где уровень образования невысокий, физическое насилие занимает 70-80%.

Зависит и от страны. В США в семьях превалирует сексуальное насилие.

В нашей стране всегда на первом месте физическое насилие.

Связано это со многими факторами и в первую очередь с традициями, дублированием поведения. Обычно люди имитируют поведение родителей и переносят эту модель в свою семью.

— Если папа бьет маму, то сын потом будет бить свою жену?

— Да, это считается нормальным. Но хочу подчеркнуть, что довольно часто женщина начинает доминировать. Она психически подавляет мужчину, забирает у него зарплату, контролирует все расходы. Это психологическое и экономическое насилие.

— Тоже традиции? Если мама контролировала папу, то дочь так же будет контролировать мужа?

— Это вопрос традиций и воспитания. Мама ее научила так поступать. У нас в стране принято, что мужчина отдает всю зарплату жене, а она уже распоряжается доходами. В некоторых случаях можно это расценить как экономическое давление. Муж является экономическим донором, но очень редко женщина довольна его доходом. Она его начинает упрекать в отсутствии:

  • большой зарплаты,
  • самолюбия,
  • карьеры.

То есть подключается психологическое давление. Тут нельзя разделить четко на физическое, экономическое или психологическое давление. Всё смешано.

— Женщине нравится такая позиция? Может ли она под видом недовольства прятать радость по поводу того, что доминирует?

— Это перевод подобных переживаний в сексуальную сферу, потому что уже элемент садизма: да, я буду отбирать у мужа деньги, получая от этого наслаждение. Я думаю, что тут просто дань традициям, а сексизма мало. То есть мужчина должен заработать энную сумму, отдать жене, а она будет распоряжаться: грубо говоря, выдавать рубль на обед, как было в Советском Союзе. То есть она просто не может позволить мужу самому распоряжаться его зарплатой.

Очень мало семей, где эти вопросы решаются на паритетных началах: есть общая сумма, заработанная мужем и женой, и они вместе решают, как ее потратить.

Я считаю, это самое правильное, и именно так в моей семье.

Но каждый человек определяет, как ему удобно. Есть мои ближайшие родственники: женщина занята на трех работах, а мужчина работает два через два, и два дня ездит на рыбалку. Но на рыбалку он берет у жены три тысячи. Переубедить их в том, что это неправильно, невозможно. Они такое видят у своих родителей и повторяют эту модель в семье.

Бьет — значит, любит?

— Паритетное равенство подразумевает и гендерное равенство. По исследованиям, в странах с меньшим уровнем гендерного равенства выше уровень насилия в семье. С чем это связано?

— Когда превалирует один из членов семьи, он себя поднимает выше. Например, в подавляющем большинстве семей в нашей стране (84-85%) женщины могут пожаловаться на сексуальное насилие. На самом деле это нонсенс. Что за сексуальное насилие в семье? Оно возникает, потому что говорят: да убоится жена мужа своего. Поэтому по первому требованию она должна исполнять супружеский долг. Обратите внимание: "исполнение супружеского долга". Здесь не учитываются желания мужа и жены. Это превращается в обязанность, и тогда женщина может сказать, что вступление в интимные отношения с партнером произошло против ее воли и это изнасилование. Но юридически это доказать почти невозможно.

Психологическое и сексуальное насилие являются наиболее слабым местом в юриспруденции взаимоотношения полов.

Мне всё время приходит на ум событие в Подольске, когда муж из ревности отрубил жене кисти рук.

— Это было страшное событие. Его обсуждала вся страна.

— И продолжает обсуждать, потому что, во-первых, его признали вменяемым и он, уходя на 14 лет в тюрьму, сказал бывшей жене и ее матери (своей теще) с угрозой: "Я еще вернусь". Во-вторых, его бывшая жена сейчас выходит замуж, и это муссируется в СМИ.

— СМИ дразнят преступника сообщениями о его бывшей жене. Это провокация.

— С одной стороны, он преступник. С другой стороны, к трагедии привела тенденция к насилию в семье, на которую окружающие люди и правоохранительные органы не реагируют.

— Почему многие преступники так уверены в своей безнаказанности и смело совершают подобные деяния?

— У нас нет законодательства, направленного на предупреждение насилия в семье, и нет соответствующего наказания. Нет статьи в Уголовном кодексе, и опытный адвокат может найти лазейки. Кроме того, очень часто женщины скрывают это.

— Они боятся? Жалеют?

— Во-первых, это традиции. У нас издавна считается, что женщину можно и нужно учить физическим воздействием. Помню: моя мама, будучи доцентом педагогического института иняза, пришла домой с работы и со смехом рассказала, что ее коллега спрашивает: "Я вас знаю 25 лет, ни разу не видела с синяком. Вас что, муж не любит?" В интеллигентной публике институтских работников считается нормой, что женщина эпизодически должна быть бита, это проявление любовных чувств. Вспомните: когда мальчик-первоклассник влюбляется в девочку, как он проявляет знаки внимания? Он должен ее дернуть за косу, ударить портфелем.

Только воспитание, окружающая среда формируют наше дальнейшее поведение в юности и в зрелом возрасте, в том числе отношения мужа и жены.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы психология домашнее насилие маргарита кичерова владимир файнзильберг
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