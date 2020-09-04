Проблему нелегальной миграции можно решить — было бы желание

Руководитель некоммерческой организации "Научный центр евразийской интеграции и сотрудничества" Вячеслав Поставнин о проблемах нелегальной миграции в РФ и что необходимо сделать для её решения.

Нелегальный труд, репатриация и этнокоррупция

— Дмитрий Медведев, который теперь занимает пост заместителя председателя Совета безопасности, сказал, что в России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу: "Следует учесть опыт других стран. В арабском мире есть соответствующее решение, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но обсудить ее следует". Ваше мнение — к чему это заявление?

— Когда Катар строил стадионы к Чемпионату мира по футболу, его неоднократно уличали в том, что они используют нелегальную рабочую силу. Так и было. Нет ни одной страны, где бы не использовался нелегальный труд мигранта. Это — "вторая" нефть. До сих пор так поступают все европейские страны и США. В сельском хозяйстве больше половины — нелегальные трудовые мигранты. Если в этой сфере будут работать американцы и европейцы, все продукты станут безумно дорогими.

О репатриации (о возвращении русскоязычных в свою страну) наши руководители не говорят уже много лет. Хотя Израиль и Германия, еще с десяток стран принимают своих соотечественников на очень упрощенных правилах.

Что касается роста мигрантов, без них мы обойтись уже не можем. Их миллионов десять работает, они уже "вмонтированы" в нашу систему и бюджет пополняют, ВВП, наверное, процентов на десять. Проблема конкуренции существует: региональная, профессиональная, отраслевая. В некоторых регионах, как в Москве и Московской области, переизбыток. А там, где они необходимы действительно, например, на Дальнем Востоке и в Сибири, там их нет.

Что мы имеем: без них работать не можем, они порождают много проблем —

конкуренция,

этническая преступность,

коррупция.

Этнокоррупция — жесточайшая. Армянская и азербайджанская диаспора очень умело этим пользуются. Есть некоторые регионы, где неизвестно, кто командует — диаспоры или наши власти.

— Пожалуйста, прокомментируйте следующее: "Работодателю возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина". Будут бить того, кто нанял?

— Ну что вы, когда наше руководство говорило что-то плохое? Главное, у нас свободный безвизовый въезд.

— С кем у нас свободный безвизовый въезд?

— С основными поставщиками мигрантов.

— С Грузией у нас визовой режим.

— Еще с Туркменией. Дело в том, что из Грузии и Туркмении к нам очень мало кто приезжают. При въезде в нашу страну выдаются всем иностранцам миграционные карты. Там обозначена цель въезда, например: "труд", "работа". На границе его спросят: "Покажи приглашение". Он не купил приглашение и пишет: "по частным делам". По закону он может находиться у нас 90 суток. Он начал нелегально трудиться.

— Из этих десяти-двенадцати миллионов, сколько нелегалов?

— Эта цифра очень спорная. Официально где-то два с половиной миллиона. Неофициальная доходит до восьми.

— Но ведь и много легальных мигрантов. Покупают здесь патент на какую-то деятельность.

— Миллион семьсот пятьдесят было оформлено в 2019-м году.

— Бизнес умрет, если нелегалов будут оформлять как россиян, потому что в основном они трудятся на стройках?

— Здесь начинаются тонкости. Уважаемый Дмитрий Анатольевич объявил, что он даст поручение. Знаете, как это будет выглядеть? Закон примут. Но по закону у нас никто не работает, все работают по подзаконным актам и по инструкциям. Для того, чтобы это всё выполнить, надо много чего сделать. Делать никто ничего не будет. Как было, так и останется. Для того, чтобы решить такую серьезную проблему, нужно вложить деньги, построить отличную инфраструктуру, создать соответствующие институты, вдохнуть в это жизнь.

— Расскажите о международном опыте.

— Появился Томас Ачакосо (кстати, я его хорошо знаю), который положил несколько лет своей жизни, чтобы создать систему по экспорту трудовой рабочей силы, чтобы она была защищена в правовом отношении. Он очень переживал за этих людей, которые могут попасть в рабство. Без президента Филиппин, получив финансирование, он создал специальную структуру, которая заработала. Единственная в мире! Люди уезжают с некоторым знанием языка, своих прав, обязательно с трудовым контрактом. При каждом филиппинском посольстве был человек, который за это отвечал.

Надо создать систему. Кстати, мы об этом уже говорили лет 15 назад. Надо создать специальную организацию, которая будет этим заниматься. Надо найти работодателя, связать его с работником, обеспечить жильем. Потом проконтролировать. Здесь работы очень много. Надо создать цифровую платформу. Я не буду в детали вдаваться.

— Почему бы не начать с Московского региона?

— Я бы с удовольствием и предлагал в свое время. Они ограничились только тем, что создали огромный центр в Сахарово, где выдают патенты и другие документы. Там можно купить экзамен и медосмотр.

— Это работающая структура?

— Я бы не сказал так. Во-первых, сам внешний вид — колючая проволока и собаки. Я был в Шанхае, где видел миграционный центр. Это небо и земля:

эскалаторы,

кафе,

зал ожидания.

Что такое патент? Патент дает право человеку платить в наш бюджет деньги. Ты его раздавай просто так! Так мы и здесь умудрились создать трудности на пути к оплате в наш бюджет. Они собирают с этих людей в бюджет деньги, наверное, раз в пять меньше, чем могли бы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Игорь Буккер