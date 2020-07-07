Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"

О том, кто такие русские люди и в чем уникальность России, об итогах 40-летней холодной войны и принятии Конституции рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров.

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Кто такие русские

— Евгений, я заметил у вас противоречие. Может быть, оно только в наименованиях? Вы называете себя Национально-освободительным движением (НОД). В Советском Союзе был интернационализм. Не было такого, что русские являлись ведущей нацией. Тем не менее Великую Отечественную войну мы выиграли. Получается, что есть интернационализм, а есть Национально-освободительное движение, где только русские, а все остальные нации как бы побоку?

— Давайте договоримся о понятии "русский". Советский Союз занял у нас меньше 10 % всей истории. Основная ее часть — это тысячелетняя Россия. В понятии тысячелетней России русские (в отличие от славян) — это все живущие на территории нашей страны. Поэтому под нацией мы подразумеваем нацию, как она понималась по итогам Второй мировой войны, в 1945 год:

вся территория Советского Союза,

все жители Советского Союза, это нация.

Эта нация по принадлежности русская, что, кстати, признавалось во всем мире. Все так и называли нас русскими, хотя среди нас были, например, и грузины. Сталин говорил: "Я русский грузинского происхождения". Так же я русский славянского происхождения, потому что мой отец из восточных славян Великого Новгорода.

В 1917 году произошел формальный раскол, когда понятие "один русский народ" раскололось в сепаратистской революции 1917 года на разные народы. Это решение II Съезда Советов: вместо одного народа создать народы Российской империи. Естественно, это тупиковый путь, нам придется пересматривать и федеративное устройство в будущем и сепаратистские формы организации нашей жизни. В русской истории были национальные элиты. Но они всегда были, как сейчас бы сказали, федеральными, общерусскими элитами. Тот же Багратион был общерусский князь, а не грузин. Хотя по происхождению он был грузином.

Россия — уникальная страна. В ней люди одновременно принадлежат к двум народам: народу русскому и народу этническому.

В этом наша уникальность, потому что у нас каждый человек всегда принадлежит к двум народам. По языку и нации он русский, а по этносу:

славянин,

грузин,

армянин,

чеченец,

таджик,

мордва и так далее.

Мы говорим о классике. Национальное освободительное движение описано в документах ООН. То есть это четкая, понятная, отработанная в мире теория. По этой теории мы нация в границах 1945 года, временно разбитая, расколотая на 15 частей. И поэтому нам придется восстанавливать единство. Мы не призываем восстанавливать территориальную целостность, но мы понимаем, что это придется делать, как делали в 1945 году. И, кстати, обратите внимание, в Государственном комитете обороны Советского Союза не было представителя ни одной национальной республики СССР. То есть это был обман, фикция. На самом деле это была единая нация, единое государство, единый народ.

— Кстати, вспомнил любопытный пример. Бенкендорф, шеф III отделения, был немцем по национальности. Но когда он учился в Германии, то бил морду прусакам и говорил, что он русский. Это было еще до революции.

— То есть Россия создавалась еще как Киевская Русь. В ней 140 национальностей, объединенных единой позицией, которые назывались русскими. Это присутствовало изначально. Это и есть формула нашей государственности. Другой формулы нам не выстроить. Нам не подходит английская, немецкая формула колониальных государств с работорговлей и так далее.

Суворов говорил: "Мы русские, с нами Бог". Но при этом мы многонациональные изначально.

— Согласен. Потомки татарских мурз (вроде бы у нас было иго, но историки об этом спорят) все равно служили России, были офицерами и так далее.

40-летняя война

— Но все-таки у вас Национально-освободительное движение. Может быть, как-то намекнуть на то, от чего или от кого нужно освободиться? От иностранного вмешательства? От влияния международных органов?

— Кто произнес речь о победе в холодной войне над Советским Союзом? Президент США в конгрессе. Ельцин туда поехал и подтвердил: "Боже, благослови Америку". То есть был акт о капитуляции Советского Союза и его сателлитов перед конкретным государством и его союзниками. Если бы Гитлер захватил Советский Союз полностью, была бы та же история. Я в Афганистане служил. Я часть той войны, на которой погибли десятки миллионов человек, если посчитать все эпизоды:

корейский,

вьетнамский,

множество африканских эпизодов,

афганский и так далее.

Десятки миллионов человек погибло в холодной войне с США, которая длилась 40 лет. И мы проиграли. Победитель, естественно, взял над нами контроль. Так же, как мы в свое время взяли контроль:

над ГДР,

Польшей,

Чехословакией,

Румынией и так далее.

— Да. Ельцинская Конституция была написана именно под влиянием международного лобби, американцев. Она действует сейчас.

— Какое лобби? Просто прямая команда. Ельцин сам говорил, что Конституция согласована с США, с "мировым сообществом". Он это заявлял публично в 1993 году, обращаясь к народу, чтобы люди поддержали тогдашний референдум по Конституции. Вы помните настроения 1991 и 1993 годов, очереди у "Макдональдса". Тогда в обществе был четкий посыл: придите, варяги, из Америки и правьте нами. Настроение народа отразилось в референдумах в 1991 и 1993 годах. Народное решение отдаться на милость американцев.

Поэтому только референдум может это народное решение отменить, о чем мы всегда и говорили. Собирали подписи, чтобы сейчас по поправкам был именно референдум.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова