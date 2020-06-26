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Автор Василий Амирджанов

Возможность проголосовать дважды назвали провокацией

Общество

Начало голосования по внесению поправок в Конституцию России ознаменовалось скандалом с возможностью дважды проголосовать.

В ЦИК считают произошедшее провокацией, в лояльных властям массмедиа — вмешательством Вашингтона. Тем временем граждане публикуют фото- и видеосвидетельства блестяще организованного голосования "на коленке".

Двойное волеизъявление

Ведущий одного из оппозиционных властям телеканалов Павел Лобков в первый день недельного голосования сумел дважды исполнить свой гражданский долг. 25 июня 2020 года он проголосовал на своем избирательном участке №141, а часом позднее сделал то же самое в электронном формате. Журналист, как и учили рекламные ролики, заблаговременно зарегистрировался на портале mos.ru, чтобы воспользоваться предоставленной возможностью дистанционно проголосовать.

Заместитель главы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал массмедиа, что в Мосгоризбиркоме знают о факте двойного голосования Павла Лобкова. Еще бы не знать, когда журналист сам рассказал о надежности и транспарентности избирательного процесса.

Иными словами, в Мосгоризбиркоме признали факт двойного волеизъявления Павла Лобкова. По словам Алексея Венедиктова, аналогичный случай произошел и на другом избирательном участке. Урну с повторным голосом опечатали и теперь решают, отстранять ли от работы председателя УИК или нет.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подтвердил возможность двойного голосования:

"Процедуру вы знаете — те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова".

Получается, что гипотетически кто-то может получить команду "не вычеркивать", то есть намеренно выдать электоральные дубли. Разумеется, при этом не делиться своим подвигом в публичном пространстве, собирая лайки и репосты в соцсетях.

Голос Лобкова обнулили

Мосгоризбирком уже отчитался, что бумажный бюллетень телеведущего Павла Лобкова аннулировали, оставив только его голос, поданный онлайн. Вместе с аннулированным бюллетенем журналиста обнулились и голоса других граждан, находящихся в той роковой урне.

Московские полицейские начали проверку по фактам двойного голосования. В ГУ МВД Москвы напомнили, что нарушителю грозит до 30 тысяч рублей штрафа и могут им не ограничиться, заведя уголовное дело за "спланированную акцию по дискредитации голосования в Москве".

Глава ЦИК Элла Памфилова эксперимент Павла Лобкова назвала провокацией:

"Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать".

То есть провокация — это выяснить, что существует возможность проголосовать дважды. Председатель ЦИК России, по сути, признала, что если бы не публичное заявление журналиста о двойном голосовании, то так бы и остались его два волеизъявления в общей урне.

Скорее стоило бы поблагодарить экспериментаторов за то, что они выявили системные косяки и сообщили об этом общественности. По идее, произошедшее — либо преступная халатность отвечающих за исполнение правила "один гражданин — один голос", либо — сознательное обеспечение возможности беспардонных манипуляций.

Взмахи кулаков после драки

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов выступил практически в парадигме "Вы все врете!":

"Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием — система имеет страховочный механизм".

Юрий Ермолов подчеркнул, что было принято решение сверить списки участников голосования онлайн и офлайн.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам депутат Андрей Макаров как опытный адвокат решительно отверг очевидное, сообщив, что лично проверил, удастся ли ему дважды проголосовать. После того, как он доверил свой голос электронной системе, он направился на свой избирательный участок, чтобы получить бумажный бюллетень:

"Они (члены избирательной комиссии — ред.) посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования".

Произошло ли это до электорального каминг-аута Павла Лобкова или после Андрей Макаров не сообщил.

ЦИК приехал

Голосование по поправкам в Конституции России, растянутое на неделю, завершится электоральным катарсисом 1 июля 2020 года. Любопытно, что глава ЦИК Элла Памфилова постоянно подчеркивает, что это не досрочное голосование, а "голосование до дня голосования". То есть, это не ситуация "не вовремя", а, как поется в нетленном хите, "рано или поздно".

Все формулировки имеют колоссальное значение, потому что определенные законом понятия тянут за собой вполне конкретные требования и соблюдение обязательных процедур. Видимо, поэтому у нас сейчас и "голосование", а не референдум.

При таком раскладе уже можно расслабиться. Не заморачиваться с участием международных наблюдателей и ограничиться представителями Общественной палаты России. Да и открывается широкий простор для креатива.

Житель Перми Григорий Мишланов поделился на своей странице в Facebook фотографией, снятой в микрорайоне Верхняя Курья. В кадре прозрачная урна на табурете, а поодаль на заборе плакат с популярным нынче слоганом "1 июля. Наше будущее". Автор прокомментировал увиденное:

"На пеньках, в колодцах и в багажниках автомобилей избирательные участки уже были. А на двух табуретках вам слабо? PS. Говорят, там Памфилова со скошенными к переносице от постоянного вранья глазами говорила, что нет такого?"

Соцсети прирастают фото и видеосвидетельствами о креативном подходе к голосованию. Выяснилось, что в России возможно легитимно проголосовать:

  • в багажнике автомобиля;
  • на пеньке;
  • на камне;
  • на табуретке;
  • на спортивной и детской площадке;
  • в автобусе;
  • в палатке и других внезапных местах.

Подвиг памфиловцев

Элла Памфилова предложила гражданам не верить своим глазам, потому что "не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках":

"Некоторые критики часто обвиняют нас в том, что Центральная избирательная комиссия меняет правила по ходу действия. А я считаю, что это наш путь. Еще раз говорю, ситуация беспрецедентная. Мир первый раз оказался в такой ситуации. И все, по разным аспектам, и в разных сферах жизни, и в экономике идут методом проб и ошибок, потому что никогда с ней не сталкивались".

И правда, мир еще такого в России не видел. Разумеется, это все тот же особый путь. Самое оно экспериментировать во время голосования по изменению основного закона страны. Я помню из знаменитого фильма моего детства, что "нормальные герои всегда идут в обход".

Вот только никак не уловлю смысла в отрицании очевидного. Эдакого номенклатурного подвига памфиловцев. Возможно, это от желания внести свою лепту в наполнение чаши дискредитации власти, то ли это от уверенности, что в России не осталось самостоятельно мыслящих людей.

Не удивлюсь, если по итогам таких учений общероссийского масштаба отдельные граждане, общественно-политические движения и партии поднимут тему об утрате доверия и не только к Центризбиркому. Возможно, тогда тут же будет объявлено о внезапном приходе второй волны COVID-19 и срочном введении изоляции граждан.

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Темы голосование павел лобков элла памфилова поправки в конституцию
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