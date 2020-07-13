Дмитрий Фетисов: нужен ли нам закон об удалённой работе?

В Госдуму внесен законопроект об удалённой работе, в том числе:

возможно подписание бумажного договора в связи с сложностью и дороговизной оформления квалифицированной цифровой подписи;

нет ограничений по рабочему месту — сотрудник вправе работать в любом месте при наличии интернета;

предусмотрено право работника быть оффлайн и не реагировать на письма и звонки работодателя.

Закон может быть принят до конца июля.

Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, позитивно оценив готовность основателя противодействовать терроризму и экстремизму. По словам Павла Дурова, после снятия ограничений, должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений, VPN для перехода по прямым веб-ссылкам на каналы больше не требуется. Изменений в плане сохранности личных данных нет — право на конфиденциальность остается одним из фундаментальных принципов.

На Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете после его комментария, порочащего честь ветерана. Потерпевшим признан Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Реального наказания вменяемая статья не предполагает, только штраф до 1 млн. рублей, либо до 240 часов обязательных работ. На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил политолог, политтехнолог и политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Законная удалёнка?

— Дмитрий, в Госдуму внесён законопроект об удалённой работе. Это действительно стало актуальным, потому что многие уже перешли в такой режим. Даже тренеры и слесари давали удалённые консультации. Но многие жалуются, что работать удалённо приходится больше, чем в офисе. Вся жизнь у нас резко очень сильно изменилась. Этот закон может быть уже принят в ближайшее время. Как вы его оцениваете?

— Я думаю, он — более чем актуален, потому что коронавирус показал такую необходимость. Будет ли в ближайшем будущем очередная пандемия? — Надеюсь, что не будет, но не исключается, от этого никто не застрахован. Мы и коронавируса не ждали.

Даже если никакой эпидемиологической угрозы не будет, современные технологии приводят к тому, что все больше людей переходит на такую форму работы, это сейчас уже достаточно популярно в крупных городах. Всё больше и больше людей будут работать из дома.

Есть специальности, которые требуют присутствия человека. Но большинство офисных работников со временем перейдет на дистанционную работу. От этого мы никуда не денемся.

Поэтому как раз возникает необходимость защиты прав этой категории граждан. Сейчас эта сфера практически никак не регулируется. В этом законе многие нормы уже прописаны. Со временем будут появляться всё больше таких актов. В связи с актуальностью его и планируют принять быстро.

Тем более, не дай Бог, мы столкнемся со второй волной или чем-то ещё подобным по осени, а может, и раньше, как сейчас прогнозируют многие эпидемиологи. Этот закон уже будет работать, если его примут и президент успеет его подписать. В любом случае он станет еще более актуальным в ближайшее время.

Телеграм и Навальный

— Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram. При этом вся, включая Администрацию Президента, активно воздействовали на этот ресурс, но он вполне нормально работал и развивался, все желающие им пользовались без каких-либо проблем. Теперь же даже была дана позитивная оценка руководства Telegram. Как-то несерьёзно все получилось.

— Несерьёзно, да.

— Не можешь запретить — не запрещай. А теперь разрешают то, чем все и так пользовались.

— Конечно, господин Жаров подставил всю систему российской власти такими действиями в отношении Telegram. Видимо, будучи уверенным, что он сможет его заблокировать, он не смог это сделать. В итоге сейчас вообще институт российской власти выглядит, мягко говоря, нелепо. Действительно, два года все смеялись, что вы запрещаете этот мессенджер, но все им свободно пользуются.

Сейчас уже ситуацию отыгрывают назад, что важно с юридической стороны. Правоохранительные органы получают возможность бороться с клеветой, распространением фейков, которыми грешат многие анонимные Telegram-каналы. А раньше просто не было такой возможности, потому что раньше Telegram был вне нашего правового поля, ведь юридически он был заблокирован.

Главное, чтобы это не перешло грань, чтобы этим инструментом не пользовались в отношении, например, тех же журналистов, которые освещают свою позицию, действительно проводят расследования и публикуют достоверную информацию. Золотую середину надо соблюдать всегда.

— На Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете после его комментария, порочащего честь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Навальному, конечно, не привыкать…

— У Навального есть вполне как бы "хорошие" заказчики, которые, я думаю, компенсируют ему его затраты на штрафы либо исправительные работы. Но ситуация, конечно, крайне возмутительная. Каждый человек имеет право высказать свое мнение. Но любая дискуссия должна вестись цивилизованно.

Навальный это сделал в откровенно хамской форме, он это высказал человеку, который воевал, и другим людям, которые много сделали для России.

Имел ли право ветеран высказывать свою позицию? — Да, конечно, имел. Мог ли Навальный поспорить с позицией ветерана? Конечно, но вопрос, в какой это форме было. Дело возбудили абсолютно правильно, Навальный должен отвечать за свои слова в соответствии с законом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев