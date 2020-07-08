Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени

В США крупнейшие за всю их историю массовые беспорядки и погромы приняли затяжной характер. Так или иначе они уже отразились на всех. Сносятся памятники Колумбу, отцам основателям, автору гимна США и всем подряд. В полусотне городов введен режим комендантского часа. Во многих штатах задействованы силы Национальной гвардии. Можно предположить скорое начало гражданской войны. Зато на месте гибели Джорджа Флойда проводят молитвенные собрания и даже крестят людей.

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Совершенно ли стихийно продолжаются протесты и откровенный бандитизм? Или кукловоды цветных революций решили применить технологию на её исторической родине, поскольку ненависть к Трампу и его курсу превышает даже опасность развала страны? Отличается ли чёрный расизм от белого? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал политолог, политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Погромщики и власти в США

— Дмитрий, массовые протесты, спровоцированные убийством афроамериканца, в США длятся уже месяц. Там — уже совсем беда, хаос и ужас. Полицейские стоят на коленях и целуют ботинки неграм. А на том месте, где действительно стал жертвой полицейского произвола многократно судимый человек, теперь молятся и крестят людей.

Прямо на мостовой стоит ванна для крещения в какую-то непонятную веру, пастор читает молитвы и так далее. Место паломничества и поклонения. Хотя этот человек погиб не за веру, но чуть ли не для всей Америки он — теперь святой. В позолоченном гробу труп возили по местам его жизни.

Понятно, что все это тоже только подогревает протесты и усиливает вандализм и грабежи, погромщики считают себя правыми. Ситуация развивается и крепчает. Неизвестно, до чего это дойдет и чем кончится. Но власти как-то очень спокойно реагируют на все происходящее, особых мер не предпринимают. Что вы об этом думаете?

— Я бы не сказал, что спокойно. Мне кажется, что есть какой-то страх перед этой толпой, поэтому американские власти идут на уступки. Видимо, просто не знают, как реагировать, и боятся еще больше обострить ситуацию. Поэтому мы видим, что власти не только не разгоняют демонстрации, а зачастую даже поддерживают погромщиков. Происходящее, конечно, абсурдно.

Это — проявление неоднозначности, прорыв конфликтов, которые давно существуют в американском обществе. А при системном политическом кризисе и расколе в элитах власть не понимает, что со всем этим делать, боится усугубить.

Эти события, конечно, отразятся на президентских выборах. Уже сейчас что мы видим и манипуляции общественным мнением со стороны СМИ, заинтересованных в том, чтобы Трамп ушел.

Можно вспомнить, почему в свое время там появился черный президент, как Обама пришел к власти. Недовольство темнокожего населения своим статусом и положением в тот момент действительно достигло взрывоопасной черты, и это играло на Обаму. Иначе вполне возможно, такие беспорядки случились бы уже давно.

Но что произошло в США потом? — В какой-то момент белые люди стали угнетаемым большинством. Многие дополнительные права и привилегии дали другим группам, включая сексуальные меньшинства, все движения были только в защиту прав темнокожих и некоторых других категорий. Все это делалось за счет нормальных белых людей.

Все это привело к тому, что просто стало уже тяжело жить белым людям. В итоге именно поэтому Трамп со своими откровенными заявлениями получил немало сторонников. За него многие голосовали именно потому, что он выражал точку зрения простых белых людей, глубинной Америки.

Но непонятно, как эта ситуация выйдет — в плюс или в минус — Трампу. Но ее явно раскачивают, пытаются накачать, создать такую повестку, создать впечатление, что права темнокожих — чуть ли не главная проблема США сейчас. Хотя там проблем более чем достаточно, как и в любой стране. Называть это главной проблемой я бы точно не стал.

К темнокожим действительно существует предвзятое отношение, но подобным образом относятся и к представителям Латинской Америки, другим эмигрантам, живущим в США, да и к самому коренному населению — индейцам.

А если посмотреть на количество преступлений, то процент темнокожих среди преступников — реально гораздо выше. Это — научный, статистически зафиксированный факт. Темнокожие совершают преступления гораздо чаще, чем представители белого населения.

Эти вопросы изначально надо решать несколько по-другому. Надо не просто давать им везде и во всем преференции и привилегии, а создавать условия, для того чтобы искоренить это, для того чтобы представители темнокожего населения действительно имели больше возможностей, но не приоритет при трудоустройстве, карьерном росте и других сферах жизни.

Просто надо нуждающимся реально помогать мерами социальной поддержки, создавать возможности для получения качественного образования, чтобы люди могли вырваться из этого круга.

Происходящее там сейчас больше похоже на какое-то массовое помешательство, просто абсурд. — Выступая против расизма, представители черного цвета кожи сами же становятся расистами.

Если бороться с расизмом, то нужны равные права, а не за то, что сейчас:

мы — темнокожие — сместим какое-то главенствующее якобы право представителей европейской расы, теперь мы станем — главными и господами, а все остальные должны нам кланяться и работать на нас.

Это — тот же самый расизм, просто с другим знаком.

И за всеми беспорядками там можно увидеть, что процесс все-таки подогревается. Имеются сходства с цветными революциями, прокатившимися по многим странам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев